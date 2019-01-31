Хозяева денег …..
16:02. 31 января 2019 Просмотров - 308 2 коммент. Опубликовал: Серый
Глубинное государство, Римский клуб ... кто они ? Каковы их цели и задачи ?
Валентин Катасонов объясняет, что и почему происходит в мире и у нас, в России , как части этого мира....
14-ть минут .
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=SmPA2WLwzwY&app=desktop
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Страшная действительность. Очевидно, всё это происходит для того, чтобы люди могли сделать единственно правильный выбор: уничтожить разросшуюся и обнаружившую себя гниду, в том числе и в самих себе, чтобы больше не допустить возможности её возрождения. Храни нас Бог!
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Отпетлял и пропетлял мимо основы и элиты . Вот уж действительно любой разговор об этом должен начинаться с точных , реальных определений.