Хозяева денег …..

Глубинное государство, Римский клуб ... кто они ? Каковы их цели и задачи ?

Валентин Катасонов объясняет, что и почему происходит в мире и у нас, в России , как части этого мира....

14-ть минут .

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=SmPA2WLwzwY&app=desktop