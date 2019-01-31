Главная » Видео, Вооруженные силы, История, Невероятное в мире

Владимир Онокой об американской винтовке М16 во Вьетнаме

19:07. 31 января 2019 Просмотров - 171 Нет комментариев Опубликовал:

Поддержать проект “Архивная революция”: https://oper.ru/donate/tacticmedia
Подписаться на канал проекта: https://www.youtube.com/channel/UCgGq…
Статьи Владимира на сайте «Калашников медиа»: https://kalashnikov.media/author/cjku…
Учебное видео армии США 1968 года: https://www.youtube.com/watch?v=VUBl-…

Владимир Онокой рассказывает об истории создания штурмовой винтовки М16.
- О талантливых американских конструкторах и производственниках, которые не удосужились выполнить хромирование ствола и патронника, в результате чего, новейшая винтовка, стала самой ненадежной в мире.
- Об эффективных американских менеджерах, поставлявших в воюющую армию патроны, с неподходящими под автоматику М16 порохами.
- О том, как военнослужащие армии США, корпуса морской пехоты и спецподразделений, решали вопросы приведения новейшей винтовки в боеспособное состояние с помощью ватных палочек, проволочки, скотча и прочих ершиков…
Ответы на эти и другие вопросы от ведущего историка оружия.

Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…

Сайт Тупичок Гоблина: https://oper.ru
Канал в Telegram: https://t.me/oper_goblin
Гоблин в Twitter: https://twitter.com/goblin_oper
Гоблин Вконтакте: https://vk.com/goblin
Гоблин в Instagram: https://www.instagram.com/goblin_oper/
Гоблин в Facebook: https://goo.gl/GK13pD
Группа Вконтакте: https://vk.com/goblin_oper_ru

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=zvOwBOqXJIA

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сирия, ИГИЛ, последние новости 18 июля 2018
... "свободного мира". Истерия в американском истеблишменте и американской прессе по этому поводу...
Видеоответ Левашову Н.В.
Видеоответ Леванову Н.В. на его видео Николай Левашов Об оппонентахИсточник http://via-midgard.info/
Когда люди предпочитают верить, а не знать - наступает время шарлатанов...
... же, весьма сложно упрекнуть американские службы в отсутствии прагматизма или...первую очередь, русского народа. Владимир Орлов (Великий Новгород)Евгений Мельников... (Челябинск)Владимир Довыденков (Астрахань) Бонус: Пиарщики ...
Открытое обращение учёных ЕврАПИ и редакции НСН «Венед» к премьер-министру РФ Путину В.В.
Уважаемый Владимир Владимирович! Побуждаемые тревогой за судьбу ...
Проснитесь, русы, нас величье ждёт!
... до крещения Киевской Руси князем Владимиром в 988 году н.э... на методе расшифровки Библии, провозгласил американский проповедник Гарольд Кемпинг. Печальное событие... основой для тотального контроля над американским народом. Как многие помнят, недавно...
Ставрополье – российское Косово? Выйдет ли Ставропольский край из состава СКФО?
... зону кризиса и нестабильности. Некоторые американские исследователи предрекают распад России на... общественных организаций Ставрополья», руководитель которого Владимир Нестеров поясняет: «Нас никто не...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>