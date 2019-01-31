Владимир Онокой об американской винтовке М16 во Вьетнаме

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Статьи Владимира на сайте «Калашников медиа»: https://kalashnikov.media/author/cjku…

Учебное видео армии США 1968 года: https://www.youtube.com/watch?v=VUBl-…



Владимир Онокой рассказывает об истории создания штурмовой винтовки М16.

- О талантливых американских конструкторах и производственниках, которые не удосужились выполнить хромирование ствола и патронника, в результате чего, новейшая винтовка, стала самой ненадежной в мире.

- Об эффективных американских менеджерах, поставлявших в воюющую армию патроны, с неподходящими под автоматику М16 порохами.

- О том, как военнослужащие армии США, корпуса морской пехоты и спецподразделений, решали вопросы приведения новейшей винтовки в боеспособное состояние с помощью ватных палочек, проволочки, скотча и прочих ершиков…

Ответы на эти и другие вопросы от ведущего историка оружия.



Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=zvOwBOqXJIA