Владимир Онокой об американской винтовке М16 во Вьетнаме
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Учебное видео армии США 1968 года: https://www.youtube.com/watch?v=VUBl-…
Владимир Онокой рассказывает об истории создания штурмовой винтовки М16.
- О талантливых американских конструкторах и производственниках, которые не удосужились выполнить хромирование ствола и патронника, в результате чего, новейшая винтовка, стала самой ненадежной в мире.
- Об эффективных американских менеджерах, поставлявших в воюющую армию патроны, с неподходящими под автоматику М16 порохами.
- О том, как военнослужащие армии США, корпуса морской пехоты и спецподразделений, решали вопросы приведения новейшей винтовки в боеспособное состояние с помощью ватных палочек, проволочки, скотча и прочих ершиков…
Ответы на эти и другие вопросы от ведущего историка оружия.
Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…
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