Уран-235 – ахиллесова пята Америки.

Острецов Игорь Николаевич (род. 19 февраля 1939 года) — доктор технических наук, профессор, специалист по ядерной физике и атомной энергетике. Автор монографии «Введение в философию ненасильственного развития» С 1986 по 1987 руководил работами Министерства энергетического машиностроения СССР на ЧАЭС • Место работы: 1-ый Ракетный Институт • МВТУ им. Баумана • Всероссийский НИИ атомного энергетического машиностроения • общественная Академия геополитических проблем Один из авторов ЯРТ энергетики (тяжелоядерная релятивистская энергетика) Вместе с соавторами руководит общественным «Московским Энергетическим Клубом».

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=_FMf5dYjkUU