Сводки от ополчения Новороссии 31 января 2019
12:56. 31 января 2019 Просмотров - 178 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
- 15:47 В ДНР назвали имя комбрига ВСУ, приказавшего обстрелять село Коминтерново вечером 30 января.
- 15:18 Планы Киева проверить украинцев на полиграфе говорят о нежелании мира – Марочко.
- 11:20 Карта обстрелов 31 января 2019. Обстановка на линии соприкосновения за сутки.
- 10:57 По душам «О войне»: Наталья Прядко.
- Вчера 22:23 Военнослужащий НМ ДНР “Киндер”: “Хотелось бы решить конфликт мирным путем, но вряд ли получится”.
В ДНР назвали имя комбрига ВСУ, приказавшего обстрелять село Коминтерново вечером 30 января
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Планы Киева проверить украинцев на полиграфе говорят о нежелании мира – Марочко
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Карта обстрелов 31 января 2019. Обстановка на линии соприкосновения за сутки
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
По душам «О войне»: Наталья Прядко
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Военнослужащий НМ ДНР “Киндер”: “Хотелось бы решить конфликт мирным путем, но вряд ли получится”
К оглавлению | Источник: www.youtube.com