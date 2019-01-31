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Супергерой Якутска или как выглядит «мэр здорового человека»

09:45. 31 января 2019 Просмотров - 532 Один комментарий Опубликовал:

Став главой столицы Якутии меньше 5 месяцев назад, Сардана Авксентьева успела произвести фурор своими решениями, призванными сделать государственную машину скромнее, дешевле и эффективнее.

Победив на выборах в сентябре 2018 года, Авксентьева:

— выставила на торги дорогие внедорожники из гаража администрации и отменила торжественную церемонию своего вступления в должность;

— сократила расходы на содержание главы города;

— уволила главу управления делами, заказавшего банкет в мэрии на сумму свыше 1 млн руб.;

— запретила сотрудникам новогодние корпоративы и банкеты за счёт бюджета, вместо них организовала благотворительные мероприятия;

— ограничила заграничные поездки и представительские расходы;

— расторгла контракт с подрядчиком, увидев, как на одной из улиц асфальт укладывают прямо на снег;

— уволила главу округа за пьяных дворников;

— исключила из расходов бюджета приглашение модного мехового модельера из Москвы за 800 тыс. руб. и перенаправила эти деньги на закупку 45 воздухоочистителей в школы;

— отказалась финансировать балетную постановку за 1,5 млн руб., отметив, что лучше потратить эти деньги на поддержку городской школы искусств или библиотеки;

— организовала проверку всех подвластных ей ведомств.

Из комментариев в интернете: «Звучит как новости из параллельного мира», «Её надо клонировать и клонов отправить по регионам»… Что же это за чиновница такая необычная? Корреспондент «АиФ» вышел с ней на связь.

«5 рублей — это очень много»

Виталий Цепляев, «АиФ»: Сардана Владимировна, узнав про ваши «подвиги», многие недоумевают: зачем вам это, не проще ли быть как большинство?

Сардана Авксентьева: Если быть как большинство, то, наверное, не стоило и начинать. Но я думаю, что мой работодатель — мой избиратель — направил меня на эту должность ровно для того, чтобы я это делала. Ведь граждане платят налоги, они формируют бюджет. И они потребовали от меня открытости, прозрачности, более разумных расходов. Люди хотели быть услышанными, но не чувствовали, что власть их слышит. Дать им это почувствовать и стало моей первоочередной задачей.

— А как к вашим инициативам отнеслась местная элита? Не пытаются ли вам намекнуть, что хватит уже «обижать уважаемых людей»?

— Вы, может быть, удивитесь, но местная элита меня поддерживает. Никаких просьб кого-то «не обижать» не поступало. Все понимают, что я делаю то, что должна делать. Никто из подчиненных неудовольствия (по крайней мере, явного) моей политикой не выражает.

— И угрозы в ваш адрес пока не поступали?

— Да, я читаю в социальных сетях отклики людей: дескать, ой, надо её беречь, не дай бог что-то с ней произойдёт… Пусть никто не волнуется: я в родном городе, среди моих избирателей, чувствую себя спокойно.

— Без охраны ходите?

— Какая охрана? (смеётся). Максимум мы ходим вдвоём с моим помощником.

— Какое из решений в новой должности далось вам наиболее тяжело?

— Пожалуй, решение о снижении платы за проезд в городских автобусах. Летом её подняли с 25 до 30 рублей. И на многочисленных встречах люди говорили мне, что 5 рублей — это очень много, необоснованно. Просили с этим разобраться. В нашем городе услуги по перевозке пассажиров оказывают в основном предприниматели-частники. С ними надо было договариваться, находить механизм снижения платы, который бы всех устроил. Мы начали считать, и нам удалось снизить тариф на 2 рубля при наличном расчёте. А с 1 апреля планируем снизить стоимость проезда и на пригородных маршрутах.

«Важен сам принцип»

— Сколько денег уже удалось сберечь для городской казны, отказавшись от разных излишеств?

— За последние 3 месяца 2018 года относительно простыми решениями мы смогли сэкономить 52,7 млн рублей. Возможно, это не такие большие деньги по меркам городского бюджета: у Якутска это 18 млрд рублей. Но здесь важен сам принцип, сигнал, который мы даём гражданам. Кстати, собственные доходы Якутска — всего 7,6 млрд рублей. Значительная часть бюджета — это межбюджетные трансферты. Мы хотим больше внимания уделять образованию, ЖКХ и т. д. Согласитесь, это важнее, чем тратиться на внедорожники для администрации или оплачивать балет. Планируем разобраться с муниципальными закупками: я уже поручила усилить контроль в этой сфере. Посмотрим, к примеру, насколько оправданы затраты на некоторые культурные мероприятия. Сократили и будем дальше сокращать расходы на освещение своей деятельности в СМИ. Чтобы доводить до горожан нашу позицию, будем активнее использовать соцсети: люди из первых уст узнают о том, что мы делаем, могут напрямую обратиться к мэру и другим руководителям.

— У вас, насколько я знаю, есть свои аккаунты в соцсетях.

— Да, в Instagram и в Facebook, недавно открыла страничку «Вконтакте». Я читаю всё, что люди мне там пишут. Когда вижу какие-то жалобы по конкретным адресам и проблемам, — содержанию дорог, работе управляющих компаний — делаю себе пометки, даю поручения соответствующим службам.

У нас очень маленький город. На встречах я всегда говорю: если вы стали свидетелем коррупционных действий — сообщите мне, я помогу, приму меры. И сообщают, пишут, звонят.
Сардана Авксентьева

— Госдума и правительство принимают разные меры, направленные на борьбу с коррупцией. Но средний размер взяток только растёт. На ваш взгляд, каких законов нашей стране ещё не хватает, чтобы победить это зло?

— Мне кажется, дело тут не столько в законах, сколько в совести людей. Главное ограничение должно быть всё-таки на уровне морали: не бери взятки. И точка.

— Извините, но это звучит наивно. Многие ведь для того и идут во власть, чтобы набить карманы.

— Открытость, доступность власти как раз и должны работать против взяток. Когда все принимаемые властями решения прозрачны, когда их можно проконтролировать, по крайней мере, часть проблемы коррупции сразу решается… У нас очень маленький город. На встречах я всегда говорю: «Если вы стали свидетелем коррупционных действий, сообщите мне, я помогу, приму меры». И сообщают, пишут, звонят. Я, конечно, не могу подменить собой правоохранительные органы, но что-то своими силами проверяем.

— А вам лично взятки предлагали?

— Нет. Думаю, зная мое отношение к этому, никто даже не рискнёт.

«За обед в столовой плачу сама»

— Как вы относитесь к скандальным высказываниям чиновников разного уровня о том, что государство, дескать, людям ничего не должно, что надо надеяться больше на себя, на свои огороды, что детей рожать не надо, если денег мало, и т. п.?

— Конечно, отдельные высказывания, которые я читаю, если они не вырваны из контекста, не передёрнуты, звучат крайне неэтично. Себе бы я такое не позволила. Никто мне не дает права барствовать, высокомерно оценивать какие-то ситуации, в которых люди могут оказаться в силу разных жизненных обстоятельств. Но почему так поступают другие, я не знаю. Может быть, это недостаток воспитания, может, что-то ещё.

— Какими из благ, положенных по должности, вы пользуетесь?

— Никаких особых благ нет. За свой обед в столовой я, например, плачу сама. Служебные квартиры и дачи мне не положены. Есть только служебная машина: «Тойота Камри». Живу в том же загородном доме, что и раньше: мы с супругом купили его задолго до моего избрания. Зарплата? Директора некоторых школ в Якутске, например, зарабатывают больше меня. Но мне моей зарплаты хватает.

— Не боитесь обвинений в «дешёвом популизме», в желании прославиться громкими жестами? В конце концов, судить о вас как о градоначальнике будут не по ним, а по тому, как работает городской транспорт, ремонтируют ли дома и дороги, вовремя ли вывозят мусор и т. п.

— Во-первых, никакой особой славы я не искала и к публикациям обо мне, которые гуляют в интернете, никакого отношения не имею. Более того, я считаю, что такая слава — палка о двух концах. У кого-то действительно может сложиться впечатление, что я занимаюсь «дешёвым популизмом». Но, прекрасно понимая, что что-то там помимо моей воли обо мне «слепилось», я следую девизу из старой советской песни: «Надо быть спокойным и упрямым». Вы правы: через 5 лет, когда закончится срок моих полномочий, судить обо мне будут по конкретным делам, которые мне удастся сделать. Пока гордиться особо нечем.

— А чем бы вы хотели гордиться?

— Например, я бы хотела сократить количество ветхого и аварийного жилья в родном городе. У нас 999 многоквартирных деревянных домов не признаны аварийными. Всего их порядка полутора тысяч. Это наша боль, это то, с чем мне предстоит работать.

Я бы хотела улучшить состояние дорог. Сегодня только 50% дорог в Якутске имеют твёрдое покрытие. И это XXI век, столица алмазной республики… Я бы хотела кратно увеличить количество тёплых остановок. Представляете, как люди в -50 ждут на улице общественного транспорта? Пока таких остановок только 24, две из них мы успели установить осенью. В наступившем году должны поставить 14. Деньги, я уверена, найдём.

Есть общая для страны проблема изношенности инфраструктуры. В Якутске 549 многоквартирных домов, в которых истёк срок эксплуатации газового оборудования. Проблема? Ещё какая! Слушаю новости о том, как взрывается газ то в одном городе, то в другом, и становится страшно. Кроме того, деревянный жилой фонд страдает от пожаров. На днях у нас сгорел двухэтажный дом. Мне нужно ставить на такие дома системы раннего оповещения и пожарную сигнализацию… Работы впереди много. Это тяжёлая повседневная работа, которая не имеет никакого отношения к тому хайпу, который разгоняется вокруг моего имени в интернете.

Виталий Цепляев

Источник: https://www.kramola.info/vesti/protivostojanie/supergeroy-yakutska-ili-kak-vyglyadit-mer-zdorovogo-cheloveka

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Один комментарий»

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    александр 31 января 2019 в 10:49 Ссылка Пометить
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    Если бы хотя бы половина меров и и губернаторов были не едросы страна была бы другой. К сожалению это очень редкое исключение. В остальных местах правят представители партии врагов России.

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