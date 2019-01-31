Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 31 января 2019

Подконтрольные Коалиции США группировки блокировали сирийский конвой у реки Евфрат в провинции Дейр эз-Зор.

Подробности «Русской Весне» только что рассказал военный источник, предоставивший фотографии с места событий.

30 января 2019 г. власти САР совместно с «Сирийским обществом Арабского Красного полумесяца» организовали отправку гуманитарной помощи на восточный берег р. Евфрат в населенный пункт Хаджин, ранее освобожденный от ИГИЛ* формированиями «Сирийских демократических сил» при поддержке возглавляемой США международной коалиции.

Колонна с гуманитарной помощью состояла из 10 грузовых автомобилей, перевозивших бутилированную воду, продукты питания, медикаменты, средства гигиены и другие предметы первой необходимости для бедствующего населения Заевфратья.

Машины проследовали через пункт пропуска «Сальхиях» по единственному однополосному мосту, связывающему в настоящее время правый и левый берег р. Евфрат.

Однако в районе населенного пункта Эль-Хусайния колонна с гумпомощью была блокирована курдскими формированиями из состава «Сирийских демократических сил». Сославшись на категорический запрет со стороны представителей ВС США, курдские подразделения отказались пропустить колонну в район Хаджина.

Несмотря на то, что Организацией объединенных наций и Международным комитетом Красного Креста «Сирийскому обществу Арабского Красного полумесяца» предоставлен мандат на свободную и беспрепятственную доставку гуманитарных грузов по всей территории Сирии, акция по оказанию помощи жителям разрушенного в ходе военных действий Хаджина оказалась сорвана по вине американской стороны.

Ранее сирийские информационные источники сообщали о том, что американцы запустили в зону боевых действий и обратно 20 грузовиков, запретив СДС их досматривать.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация.