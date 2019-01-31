Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 31 января 2019
- 11:44 Эксклюзивные кадры позиций сирийских военных в районе Манбиджа.
- 10:11 Дорожный налог.
- Вчера 23:05 СРОЧНО: Проамериканские силы блокировали сирийский конвой у реки Евфрат (ФОТО).
Эксклюзивные кадры позиций сирийских военных в районе Манбиджа
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Дорожный налог
С 29 января "Ан-Нусра" перекрыла все основные дороги из сельской местности северного Алеппо в Идлиб.
С помощью бульдозеров насыпаны земляные заграждения, которые перегородили дороги.
Въезд по ним в Идлиб теперь стал строго по разрешению, за которое надо платить по 100 долларов за 1 легковой автомобиль.
Контроль осуществляют боевики "Ан-Нусры".
Таким образом, можно константировать не только то, что Эрдоган не смог выполнить пункт Сочинских соглашений связанный с разблокированием двух ключевых дорог проходящих через Идлиб (Хама-Алеппо и Латакая-Алеппо). Ситуация с коммуникациями через Идлиб за время действия сочинского соглашения ухудшилась. На смену блок-постам различных банд боевиков, на которых осуществлялись поборы и которые произвольно могли перекрывать автосообщение, пришла организованная боевиками "Ан-Нусры" разрешительно/запретительная система, которая направлена на увеличение финансовых доходов террористических группировок, которые даже Турцией считаются таковыми.
Разумеется, это создает предпосылки как для претензий к Эрдогану со стороны Москвы, Тегерана и Дамаска по поводу неспособности/нежелания Турции выполнить свои обязательства в этом вопросе, так и для более деятельного обсуждения уже известного сценария с согласием Турции на военную операцию в Идлибе в обмен на согласие Москвы и Дамаска на операции турецкой армии в 5-километровой зоне по "Пакту Адана". Альтернативой является турецкая операция в Идлибе (о чем периодически заявляет Эрдоган) против "Хайят Тахрир-аш-Шам", дабы силой принудить боевиков выполнить хотя бы часть обазятельств, которые Турция взяла на себя по Сочинским соглашениям. Пока что официальная позиция Анкары направлена на сохранение статус-кво, но де-факто эта позиция уже не работает, так как внутренняя ситуация в Идлибе к февралю 2019 года сильно изменилась по сравнению с ситуацией сентября 2018 года.
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СРОЧНО: Проамериканские силы блокировали сирийский конвой у реки Евфрат (ФОТО)
Подконтрольные Коалиции США группировки блокировали сирийский конвой у реки Евфрат в провинции Дейр эз-Зор.
Подробности «Русской Весне» только что рассказал военный источник, предоставивший фотографии с места событий.
30 января 2019 г. власти САР совместно с «Сирийским обществом Арабского Красного полумесяца» организовали отправку гуманитарной помощи на восточный берег р. Евфрат в населенный пункт Хаджин, ранее освобожденный от ИГИЛ* формированиями «Сирийских демократических сил» при поддержке возглавляемой США международной коалиции.
Колонна с гуманитарной помощью состояла из 10 грузовых автомобилей, перевозивших бутилированную воду, продукты питания, медикаменты, средства гигиены и другие предметы первой необходимости для бедствующего населения Заевфратья.
Машины проследовали через пункт пропуска «Сальхиях» по единственному однополосному мосту, связывающему в настоящее время правый и левый берег р. Евфрат.
Однако в районе населенного пункта Эль-Хусайния колонна с гумпомощью была блокирована курдскими формированиями из состава «Сирийских демократических сил». Сославшись на категорический запрет со стороны представителей ВС США, курдские подразделения отказались пропустить колонну в район Хаджина.
Несмотря на то, что Организацией объединенных наций и Международным комитетом Красного Креста «Сирийскому обществу Арабского Красного полумесяца» предоставлен мандат на свободную и беспрепятственную доставку гуманитарных грузов по всей территории Сирии, акция по оказанию помощи жителям разрушенного в ходе военных действий Хаджина оказалась сорвана по вине американской стороны.
Ранее сирийские информационные источники сообщали о том, что американцы запустили в зону боевых действий и обратно 20 грузовиков, запретив СДС их досматривать.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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