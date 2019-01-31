Россия в 1917-1919 гг.

1917. Разгром полицейского архива в Петрограде (Екатерининский канал, 103) в дни Февральской революции1917. Невский в первые дни Февральской революции1917. Невский в первые дни Февральской революции1917. Войска временного правительства на Дворцовой площади в Петрограде1917. Солдаты и гражданские лица слушают оратора, посланного Временным правительством1917. Патруль морской милиции проверяет документы на улицах Петрограда1917. 25 августа 1917 года в связи с угрозой бомбардировок города со стороны Германии Временное правительство принимает решение «о разгрузке Петрограда и его района». Эвакуация художественных произведений из Императорского Эрмитажа. Работа в итальянских кабинетах1917. Поместный Собор Русской Православной Церкви1917. Казачий патруль в Петрограде1917. Командующий войсками Западного фронта генерал от кавалерии Василий Иосифович Гурко и Верховный главнокомандующий генерал от кавалерии Алексей Алексеевич Брусилов1917. Члены милиции Петрограда1918. Медсестра старого режима, зачисленная в Красную Армию1918. База Военно-Морского флота во Владивостоке1918. Постановка стихотворения Уолта Уитмена «Европа, (72-й и 73-й годы этих Штатов)» Первым Рабочим театром Пролеткульта в Петрограде1918. Германский часовой на озере Нарочь. 18.06.1918. Повседневная жизнь в Минске1918. Представители Германии и России встречаются в Брест-Литовске1918. Мирные переговоры между центральными державами и Советской Россией в Брест-Литовске1918. Немецкие войска в Киеве. Август1918. Патрули союзных войск во Владивостоке1918. Украшения на Литейном проспекте, 7 ноября1919. Председатель Революционного военного Совета Лев Троцкий выступает на митинге после взрыва в Леонтьевском переулке, где 25 сентября 1919 года произошел террористический акт, совершённый группой анархистов с целью уничтожения руководства московского комитета РКП

Источник: https://humus.livejournal.com/6442364.html