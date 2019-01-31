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Россия в 1917-1919 гг.

22:21. 31 января 2019 Просмотров - 101 Нет комментариев Опубликовал:



1917. Разгром полицейского архива в Петрограде (Екатерининский канал, 103) в дни Февральской революции


1917. Невский в первые дни Февральской революции

1917. Невский в первые дни Февральской революции

1917. Войска временного правительства на Дворцовой площади в Петрограде

1917. Солдаты и гражданские лица слушают оратора, посланного Временным правительством

1917. Патруль морской милиции проверяет документы на улицах Петрограда

1917. 25 августа 1917 года в связи с угрозой бомбардировок города со стороны Германии Временное правительство принимает решение «о разгрузке Петрограда и его района». Эвакуация художественных произведений из Императорского Эрмитажа. Работа в итальянских кабинетах

1917. Поместный Собор Русской Православной Церкви

1917. Казачий патруль в Петрограде

1917. Командующий войсками Западного фронта генерал от кавалерии Василий Иосифович Гурко и Верховный главнокомандующий генерал от кавалерии Алексей Алексеевич Брусилов

1917. Члены милиции Петрограда

1918. Медсестра старого режима, зачисленная в Красную Армию

1918. База Военно-Морского флота во Владивостоке

1918. Постановка стихотворения Уолта Уитмена «Европа, (72-й и 73-й годы этих Штатов)» Первым Рабочим театром Пролеткульта в Петрограде

1918. Германский часовой на озере Нарочь. 18.06.

1918. Повседневная жизнь в Минске

1918. Представители Германии и России встречаются в Брест-Литовске

1918. Мирные переговоры между центральными державами и Советской Россией в Брест-Литовске

1918. Немецкие войска в Киеве. Август

1918. Патрули союзных войск во Владивостоке

1918. Украшения на Литейном проспекте, 7 ноября

1919. Председатель Революционного военного Совета Лев Троцкий выступает на митинге после взрыва в Леонтьевском переулке, где 25 сентября 1919 года произошел террористический акт, совершённый группой анархистов с целью уничтожения руководства московского комитета РКП

Источник: https://humus.livejournal.com/6442364.html

Метки: история, Россия, фото
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