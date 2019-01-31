“Российский чиновник – убить в себе человека…”

Бывший чиновник Минэкономразвития Дальнего востока рассказывает о своей работе в министерстве федерального уровня. О том, как живут чиновники и что это за люди. Телеканал «Сталинград» в социальных сетях: https://www.facebook.com/TelekanalSta... https://vk.com/kanalstalingrad https://ok.ru/group/54021826674818 https://twitter.com/KanalStalingrad Телеграмм: @kanalstalingrad или t.me/kanalstalingrad Инстаграм: telekanalstalingrad

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Vu2sRQcRkPQ