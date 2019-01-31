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РФ может требовать выдачи разжигателей сепаратизма

09:38. 31 января 2019 Просмотров - 179 Нет комментариев Опубликовал:

Политиканствующие сепаратисты, действующие на Украине, могут мелко напакостить России, полагает политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 30 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова главы комитета Верховной рады Украины Анны Гопко, которая от лица Украины пообещала поддержать сепаратистские настроения внутри РФ.

«Прежде всего отмечу пару фактов, необходимых для понимания украинской политики в целом, — сказал Вассерман. — Факт первый: громадное большинство граждан Украины — пять шестых, по данным социологической службы «Гэллап», полученным в 2008 году, — русские. Русские по родному языку, по языку повседневного общения и, в общем-то, по всей культуре. Поэтому украинство — это не национализм, а сепаратизм — попытка оторвать часть русского народа от остальной России. И естественно, что сепаратистам всего мира свойственно поддерживать друг друга».

Второй факт, обозначенный Вассерманом, состоит в том, что избранные в 2014 году депутаты Верховной рады Украины отказались принимать присягу в том порядке, какой установлен регламентом.

«Поэтому они до сих пор не являются полномочными депутатами и имеют не больше прав вести политику, чем первый встречный на любой улице Украины, — подчеркнул Вассерман. — Соответственно, никакой юридической силы заявления этих недодепутатов не имеют. Но, кроме силы права, есть ещё и право силы. И у этих сепаратистских политиканов есть, к сожалению, достаточно сил, чтобы причинить очень серьёзный ущерб русскому большинству граждан Украины, и есть силы, способные мелко напакостить и остальной России. Так что к этим заявлениям надо относиться очень серьёзно».

Как подчеркнул Вассерман, РФ надо не просто возбуждать по таким поводам уголовные дела.

«Надо рассылать соответствующие заявки на экстрадицию по всему миру, — убеждён он. — Примерно так, как это делают США. В результате любой, кто США не по вкусу, вынужден ездить по белому свету очень осторожно, ибо если попадет в места, где к США прислушиваются больше, чем к истине, его могут выдать. А нам в этом отношении легче, потому что наша позиция, в отличие от американской, соответствует истине, и к нашим ордерам на выдачу будут прислушиваться в большем числе мест, чем к американским. И лично я действительно возбудил бы против этой милой дамы уголовное дело по обвинению в подстрекательстве к разрушению страны и направил бы соответствующую заявку на экстрадицию по всему миру. Это относится практически ко всем политикам Украины, поскольку само по себе украинство — это попытка расчленения единой страны и единого народа».

Источник – https://regnum.ru/

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Источник: https://vassermans.ru/com/rf-mozhet-trebovat-vydachi-razzhigatelej-separatizma/

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