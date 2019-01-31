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Минздрав предупреждает: Россию накроет волна гриппа и простуд

15:12. 31 января 2019 Просмотров - 104 Нет комментариев Опубликовал:

Минздрав призывает россиян готовиться к росту заболеваемости ОРВИ и гриппом в первые недели февраля. Уже сейчас в нескольких регионах страны зафиксирован высокий уровень заболеваемости – в некоторых городах школьные и дошкольные учреждения закрываются на карантин.

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Конец 2018 года принес в регионы не только повышенную норму осадков, но и рост заболеваемости простудами и гриппом. Больше всего не повезло жителям Бурятии и Якутии – там, по словам министра здравоохранения России Вероники Скворцовой, было отмечено наибольшее количество пострадавших. Специалисты Роспотребнадзора зафиксировали превышение нормы заболевших еще в 23 регионах, отметив, что больше всего инфекции сразили две возрастные группы – от 3 до 6 лет и от 7 до14 лет.

В конце января на карантин полностью и частично начали закрываться муниципальные школы и детсады. В Иркутской области приостановили свою деятельность около 40 учебных заведений. «В связи с заболеваемостью острыми респираторными вирусными инфекциями приостановлен учебный процесс в четырех школах и пяти детских садах. Частично закрыты классы в восьми школах и частично закрыты группы в 23 детских садах», - дала комментарий пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Еще одним всесезонным заболеванием, симптомы которого можно перепутать с ОРВИ или отравлением, является ротавирус. Врачи утверждают, что в наше время практически невозможно найти ребенка старше трех лет, который бы не столкнулся с этой напастью. Главным отличием ротавируса является инкубационный период и длительность недомогания – симптомы проявляются в течение нескольких суток, а самочувствие может ухудшиться на несколько недель.

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Уберечься от коварной инфекции сложно: главным источником распространения может стать водопроводная вода, плохо вымытые овощи и фрукты, общественные места, а также контактирование с уже зараженными. Стать «переносчиком» вируса могут даже самые безобидные вещи, например, игрушки в детских садах или в песочнице. Дело в том, что попадает вирус в организм воздушно-капельным путем, а далее уже размножается в желудочно-кишечном тракте. Несмотря на то, что иммунная система малышей более восприимчива, болеют ротавирусом и взрослые, но в более легкой форме.

Стоит отметить, что препаратов, уничтожающих ротавирус, пока не придумали. Главным приоритетом является восстановление водно-солевого баланса, благодаря обильному питью. А вот от простуды и гриппа лекарств великое множество. Главным советом медиков является отказ от самостоятельной диагностики, ведь несмотря на похожие симптомы, способы лечения ротавируса, ОРВИ и гриппа будут отличаться.

 

 

Метки: грипп и ОРВИ, ротавирус, эпидемия
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ИсточникИсточник http://via-midgard.info/
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