Ледокольный флот России

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То есть после 1991 года создана одна техническая плавучая база “50 лет победы”(2007 год)…Остальные суда атомного флота-это суда постройки СССР.И все остальные суда имеют возраст примерно 30 лет.
Кстати,у нас есть “Адмирал Кузнецов”,который будут ремонтировать в Китае(вернется-ли).Все стоящее сделано в СССР.Чтобы любить Родину-нужна душа.Чтобы любить власть-нужно быть деградантом. ВСЕ ЖЕ НА ВИДУ….АБСОЛЮТНО.