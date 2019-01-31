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Ледокольный флот России

14:25. 31 января 2019 Просмотров - 170 Один комментарий Опубликовал:

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8233326.html

Метки: арктика, инфографика, ледокол, флот
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Один комментарий»

  • 11316 8538
    Ъ 31 января 2019 в 16:21 Ссылка Пометить
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    То есть после 1991 года создана одна техническая плавучая база “50 лет победы”(2007 год)…Остальные суда атомного флота-это суда постройки СССР.И все остальные суда имеют возраст примерно 30 лет.
    Кстати,у нас есть “Адмирал Кузнецов”,который будут ремонтировать в Китае(вернется-ли).Все стоящее сделано в СССР.Чтобы любить Родину-нужна душа.Чтобы любить власть-нужно быть деградантом. ВСЕ ЖЕ НА ВИДУ….АБСОЛЮТНО.

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