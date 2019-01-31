Коротко по Венесуэле. 31.01.2019
19:28. 31 января 2019 Просмотров - 267 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Коротко по развитию кризиса в Венесуэле.
1. Европарламент большинством голосом признал назначенного из Вашингтона "президента" легитимным руководителем Венесуэлы. Ожидается, что вскоре аналогичные заявления последуют и от других европейских институтов следующих в фарватере вашингтонской политики. Собственно, ситуация с Венесуэлой лишний раз демонстрирует, что ЕС как был, так и остается вассальным образованием находящимся в военно-политической и экономической зависимости от США и отдельные фрондеры никак эту ситуацию не меняют, во всяком случае пока.
2. Согласно заявлению Мадуро, он лично просил Москву о политической и дипломатической поддержке, а также рассчитывает как на реализацию уже существующих контрактов в сфере вооружений, так и на дальнейшее сотрудничество. В отличие от американских марионеток, Мадуро готов гарантировать все инвестиции РФ в Венесуэлу, в то время как оппозиция уже заявляет, что условия контрактов будут пересмотрены. В этой ситуации выбор Москвы предельно очевиден. Если Мадуро падет, то РФ потеряет существенные средства, помимо военно-политического и дипломатического влияния. Поэтому будут предприниматься различные меры для того, чтобы Мадуро устоял. Китай будет действовать в схожем ключе, тем более, что для него ставка многократно более высока.
3. Мадуро продолжает свои поездки по частям армии с целью укрепить лояльность армейских частей и проверить их готовность на случай иностранной интервенции. Смотр 42-й бригады ВДВ https://dambiev.livejournal.com/1470882.html Смотр 41-й бтбр https://dambiev.livejournal.com/1468327.html
С учетом продолжающихся угроз в адрес чавистов и руководства армии, работа с военными дело нужное и полезное, так как в тех, кому в случае чего предстоит стрелять на поражение, надо быть уверенным на 100%.
4. На территории Колумбии у границы с Венесуэлой рядом с городом Кокута была замечена большая группа военно-транспортных вертолетов https://twitter.com/Ozkok_/status/1090894693750263808 Вертолеты были американскими – в Колумбии прибыл глава Южного Командования армии США адмирал Крейг Фаллер. Также сообщалось (фотографий пока нет) о прибытии в Колумбии военно-транспортных самолетов ВВС США https://www.almasdarnews.com/article/breaking-us-military-aircraft-reportedly-land-in-colombia-as-unrest-in-venezuela-continues/
5. Вчерашние митинги оппозиции оказались достаточно вялыми и не демонстрируют должной картинки, которая демонстрировала бы широкую народную поддержку назначенной из Вашингтона марионетки. Основная опора Гуайдо в Каракасе это богатые районы на юге и юго-западе столицы, где позиции оппозиционных партий были традиционно сильны. Но масштабных протестов, которые бы охватили и парализовали бы всю столицу оппозиция организовать пока не может. Поэтому обещая "скоро договориться с военными" и ожидая финансового транша из США (речь идет об сумме в 20 млн. долларов), оппозиция с помощью социальных сетей (при массированной поддержке из США) пытается раскачать более масштабные протесты. Митинги в поддержку Чавеса само собой замалчиваются, так как не вписываются в навязываемую картинку "тиран против народа".
Плюс обзорный материал от South Front
И интервью Харламенко из Института Латинской Америки РАН по ситуации в Венесуэле.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4743878.html