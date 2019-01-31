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Громница. День Перуна и Перуницы. Юлона Стоянова и Лада Ведунья

17:55. 31 января 2019 Просмотров - 174 Нет комментариев Опубликовал:

Громница, День Перуна и Перуницы.

Ведущая Юлона Стоянова
Сказительница Лада Ведунья

Ссылка на тексты заговоров и обрядов http://slavradio.org/cast/gromnica-de…

2 февраля – 2 коло, обережный праздник.
День, когда небесный огонь возжигает Обережный Огонь во яви на весь год.Также возжигаются волшебные свечи.
В нашей семье особо почитают праздник Громницы. Начиная с Кудес, всегда держат безубиенный пост. Праздник это особый, магический. На Громницы заговаривают и активируют сильные обереги и талисманы и громничные свечи, созданные на Кудесы, проводят очистительные обряды.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=wambKT125ck

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