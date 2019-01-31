Евгений Шабаев: хуже, чем троцкисты, или Власовец от информации

Я дал свою оценку скандалу вокруг лжеветерана и фальшивого казачьего атамана Евгения Шабаева, который не так давно запустил в западных СМИ фейк про «400 российских бойцов ЧВК в Венесуэле». (Деятельностью так называемой ЧВК «Вагнер», о которой говорил Шабаев, по данным СМИ, руководит петербургский предприниматель Евгений Пригожин.)

Когда солдаты Красной Армии во время войны брали в плен власовцев, то их чаще всего просто расстреливали, разговор был короткий.

В сложные предвоенные годы, во время борьбы за власть в СССР, которая вошла в нашу историю под названием «чисток», а сегодня переименована в «сталинские репрессии», самым тяжким обвинением было сотрудничество с Львом Троцким. Троцкисты получали максимальные сроки, а потом и более весомые наказания. Сам идеолог троцкизма получил ледорубом по голове в далекой Мексике. Но ведь Троцкий был «старым партийцем», вождем революции, организатором Красной Армии?

Почему Сталин так с ним поступил? Ну, во-первых, не только он, а все руководство партии и государства знало цену Троцкому. Большевики знали, что Троцкий лишь летом 1917 года присоединился к ним, вступил в РСДРП(б). Во-вторых, все знали, что Троцкий предал революцию и страну и начал сотрудничество с иностранными разведками, работал в их интересах.

Но «начал» ли? Нет, продолжил сотрудничество с мировым «гегемоном» — с банкирами. Он рвался к власти в СССР, чтобы выполнить задание, и в меру своей талантливой натуры создавал инструменты для его выполнения. Именно поэтому, кстати, страшный революционер после своей высылки из СССР спокойно путешествовал по миру. А значит — ему давали визу. В том числе Франция и Норвегия…

Проиграв борьбу внутри СССР, Троцкий отбросил маску. Он и его сторонники открыто призывали к поражению Советского Союза в наступавшей войне, готовили теракты, саботаж, диверсии. Сотрудничали с фашистами ещё в Испании.

Выводов из всего этого два. Во-первых, не все золото, что блестит. Это значит что за революционной фразой и красивыми словами вполне может скрываться честолюбец или прямой агент чужого влияния. Во-вторых, свой, работающий на чужих, — самый опасный, упорный и беспощадный враг.

Именно поэтому троцкисты в одну эпоху и власовцы в другую карались самым беспощадным образом. Причем не только советской властью, но и рядовыми гражданами СССР в форме армии или НКВД.

Почему мы сегодня вспомнили об этом? Да потому что ситуация точно такая же и сегодня. Есть у нас информационные троцкисты и власовцы.

На днях прочитал материал ФАН «Кому поверило Reuters: вся правда об аферисте Евгении Шабаеве». Напомню суть этого материала. Информационное агентство Reuters со ссылкой на анонимные источники и некого «казачьего атамана Евгения Шабаева» сообщило, что «сотрудники российской частной военной компании» отправились в Венесуэлу для поддержки президента Николаса Мадуро.

Тут же выяснилось, что этот «атаман» охотно подавал «информационные мячики» западным СМИ и по ситуации в Сирии, точно так же рассказывая им то, что они хотят услышать, а не то, что есть в реальности. Именно Евгений Шабаев и рассказал, что знает о «как минимум 400» россиянах, которые якобы прилетели в Венесуэлу помогать режиму президента Николаса Мадуро. И ему поверило даже одно из старейших информационных агентств мира — Reuters.

Чуть позже уже настоящие боевые офицеры потребовали найти управу на самозваного троцкиста: «Председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой РФ, генерал-майор Сергей Липовой в комментарии Федеральному агентству новостей призвал правоохранительные органы обратить внимание на деятельность Евгения Шабаева, который распространяет провокационную информацию, представляясь атаманом казачества «Ховрино».

И тут я вспомнил. Так и есть. «Осторожно — провокаторы» — эту статью я разместил на своем сайте почти ровно четыре года назад!

Дело в том, что тогда Евгений Шабаев «боролся за Донбасс», представляясь сопредседателем «Антифашистского антимайданного совета». И однажды вечером во время моего участия в программе Владимира Соловьева он попытался устроить информационную провокацию. Вечером 22 февраля 2015 года, после того как программа с моим участием вышла в эфир, он начал распространять в социальных сетях следующий текст.

«Стариков просто ублюдок! Сейчас эта не служившая скотина у Соловьева обсуждает Стрелкова! Он клянет его разве что не матом! Давайте его поздравим СМС с поздравлениями к 23 февраля, его мобила 8-9********», — писал Шабаев.

Скажу сразу — Игорь Стрелков — «герой не моего романа». Но ничего плохого в той программе про него вообще сказано не было. Однако Евгений Шабаев попытался вызвать брожение в соцсетях и спровоцировать доверчивых и эмоциональных людей слать возмущенные послания в качестве реакции на якобы сказанные слова.

В феврале 2015 года в статье я писал следующее.

«1. Прежде чем поддаваться на провокации, убедитесь лично, что я действительно делал или говорил то, что мне приписывается. 2. Увидите Евгения Шабаева, передайте ему пожалуйста, что он лжец; ведет себя не по-мужски, распространяя в сети мой номер телефона и призывая отправлять туда СМС с возмущением по поводу того, чего не было. Мужчины так не поступают. Если у него есть претензии ко мне, хотя я лично с ним не знаком, — мой номер телефона у него есть, раз он его теперь рассылает по Интернету. 3. Если «Антифашистским антимайданным советом» будет и далее руководить столь неуравновешенный провокатор, то вряд ли эта структура принесет пользу нашей Родине. 4. Всего я получил четыре СМС…»

Прошло четыре года, и этот информационный власовец вышел на иной уровень провокаций. Но смысл его действий один и тот же: прикрывшись названием, создать ложь, заработать на этом материально, раздуть свой авторитет.

Кстати, и по поводу своей «борьбы за Донбасс» Евгений Шабаев также солгал.

«К слову, имеется у него и орден Донецкой народной республики «За воинскую доблесть I степени». Но, как нетрудно догадаться, ни в каких боевых действиях в Восточной Украине, как и в Чечне, Шабаев не участвовал. Об этом ранее в интервью ФАН рассказал глава «Союза добровольцев Донбасса» (СДД) Александр Бородай, — писало ФАН. «Это один из многочисленных московских «ветеранов донбасской войны», который никогда в жизни никуда не выдвигался», — так реальный участник боевых действий охарактеризовал Шабаева».

Теперь, я надеюсь, все понимают, почему наши солдаты не любили власовцев, а члены партии считали троцкистов хуже фашистов.

Предатель — он всегда хуже врага. И он не меняется.

Автор: Николай Стариков

Источник: riafan.ru

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/100026