ЕС сделает все, чтобы Brexit обошелся Лондону очень дорого

Политический консультант Анатолий Вассерман рассказал о той политической борьбе, которая развернется в Европе из-за Brexit.

Руководство Евросоюза сделает все, чтобы Brexit обошелся Лондону как можно дороже и в политическом, и в финансовом плане, чтобы другим неповадно было. Такое мнение высказал политический консультант Анатолий Вассерман.

Вассерман отметил, что сами британские парламентарии также постараются потрепать нервы своему правительству.

С точки зрения политического консультанта, премьер-министру Великобритании Терезе Мэй предстоит очень тяжелая борьба сразу на нескольких фронтах. Тем не менее, приемлемое решение будет принято, полагает он.

Вассерман отметил, что для Великобритании выход из Евросоюза в экономическом плане означает значительные сиюминутные убытки, но в отдаленной перспективе сулит огромную выгоду.

Источник – https://armeniasputnik.am/

Источник: https://vassermans.ru/com/es-sdelaet-vse-chtoby-brexit-oboshelsya-londonu-ochen-dorogo/