Древний «летающий корабль» неизвестной нам цивилизации

Мы часто вспоминаем удивительные артефакты загадочного прошлого, скажем, «лондонский молот», которому более 100 миллионов лет, каменный отпечаток сандалии (практически современной обуви) возрастом в 500 миллионов лет, африканский атомный реактор городка Окло, работающий порядка 2 миллиардов лет назад, и так далее. Но есть и куда менее известные и менее «громкие» загадочные находки прошлого, которые даже толком не датируемые и не исследованные, поскольку находятся в частных коллекциях любителей древности. (esoreiter.ru)

Среди таковых – уникальная в своем роде статуэтка, которую археологи условно назвали «Леди зубчатого трона в таинственном окружении» (смотрите фото). Об этом артефакте известно совершенно немного: найден он где-то в долине Инда – между Пакистаном и Индией. Когда и кем обнаружена эта загадочная каменная «ладья с пассажирами», до сих пор неизвестно.

Всплыла данная статуэтка в 2009 году, когда частный коллекционер пригласил известного итальянского археолога Массимо Видале осмотреть и оценить этот артефакт. Ученый провел соответствующий анализ (в том числе тестирование с помощью термолюминесценции) и определил, что изделие в виде какого-то странного транспортного средства с не менее странными людьми на нем изготовлено приблизительно в 2700 году до нашей эры.

Сам Видале пытается соотнести изображения «фантастической лодки» и людей на ней с уже известными мировыми находками подобного рода, скажем, пакистанскими (статуэтки Nausharo), что обычно и делают археологи, дабы вписать вновь обнаруженное в общую историю человечества. Иначе находка, как говорят исследователи древностей, просто «повиснет в воздухе» и будет в лучшем случае пылиться в музейных запасниках или частных коллекциях, но никогда не станет достоянием мировой археологии.

Не смотря на все усилия итальянского археолога, «Леди зубчатого трона» дальше частной коллекции не пошла. В дальнейшем удивительный артефакт (больше по фотоснимкам) много раз анализируется независимыми исследователями, которые выдвигают самые разные предположения на этот счет.

Теория о летающем корабле инопланетян

В наиболее интересной с нашей точки зрения теории говорится о том, что некая древнейшая цивилизация запечатлела в этой статуэтке летательный аппарат. Причем люди, сидящие в нем, явно с вытянутыми черепами, которые встречались и в Древнем Египте, и в других захоронениях мира, в том числе и в России. Не смотря на некоторые, вполне логические, объяснения ученых, что люди в древности искусственно деформировали свои черепа, подчеркивая тем самым свою принадлежность к правящей элите, не понятным остается, с кого они копировали такие удлиненные черепа и почему взяли их за образец совершенства.

Независимые исследователи утверждают, что в древности существовала некая высшая раса (возможно, инопланетяне или выходцы из Атлантиды), которая и демонстрировала такое строение головы. Причем эти высшие личности обладали не только удивительной внешностью, главное – огромными знаниями и возможностями: умели летать на своих небесных аппаратах (виманах), строить пирамиды, извергать молнии и многое другое.

Вполне возможно, что описанный здесь артефакт в виде какого-то странного транспортного средства, на самом деле изображает летательный аппарат этой высшей расы и самих пришельцев на нем. Отсюда и вытянутые черепа у пассажиров, и странные глазницы, и что-то похожее на клюв вместо рта и носа (все остальное – домысел ваятеля).

Все это только предположения (чуть подробнее об этом смотрите видео ниже), но даже они демонстрирует нам главное – наша история полна тайн и загадок, которые так и остаются для нас закрытыми, не смотря ни на какие потуги ученых и независимых исследователей. Возможно, останутся неразгаданными навсегда, возможно, лишь до той поры, пока человечество не откроет секреты времени и не научится заглядывать в глубокое прошлое не только посредством археологических раскопок и архитектурных развалин…

Источник: http://2planeta.ru/news/drevnij_letajushhij_korabl_neizvestnoj_nam_civilizacii/2019-01-30-70603