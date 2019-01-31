Дорогой Джордж, я закончил

Расшифровка телефонного разговора Буша и Ельцина от 8 декабря 1991 года.

Расшифровка телефонного разговора между Ельциным и Бушем, где Ельцин еще до обнародования Беловежского сговора выпрыгивая из штанов сообщает Бушу, что он договорился с Кравчуком и Шушкевичем ликвидировать СССР.Буш: — Здравствуйте Борис, как у вас дела, сэр?Ельцин: — Здравствуйте господин Президент, у нас все прекрасно. Господин Президент, мы договаривались что будем информировать друг друга об исключительных событиях. Сегодня в нашей стране произошло очень важное событие, и мне хотелось бы сообщить вам лично прежде чем вы узнаете обо всем из прессы.Буш: — Отлично, благодарю вас.Ельцин: — Мы собрались сегодня, господин Президент, вместе с лидерами трех государств — Белоруссии, Украины и России. Мы собрались и после продолжительного обсуждения в течение двух дней пришли к тому, что вся нынешняя система и Союзный Договор, к которому нас подталкивают, нас не устраивают. Поэтому мы договорились и буквально несколько минут назад подписали соглашение. Господин Президент, мы, лидеры трех стран — Белоруссии, Украины и России — учитывая что переговоры по новому Союзному Договору зашли в тупик, считаем что образование независимых государств стало свершившимся фактом по объективным причинам. Также следует заметить что недальновидная политика союзного центра вовлекла нас в политический и экономический кризис — учитывая интересы экономики и различных слоев общества — мы, содружество независимых государств Белоруссии, Украины и России, заключили соглашение. Это соглашение из 16 пунктов посвящено созданию содружества группы независимых государств. Господин Президент, это соглашение говорит о создании так называемого содружества государств, включая пункт об открытости для других государств, включая прежних членов СССР.Буш: — Я вижу.Ельцин: — Члены содружества преследуют цель обеспечения международного мира и безопасности. Они также гарантируют выполнение международных обязательств и других соглашений, подписанных бывшим Союзом, включая внешний долг. Мы также готовы к совместному контролю над ядерным оружием и его нераспространению. Это соглашение было подписано главами трех стран — Белоруссии, Украины и России.Буш: — ОК.Ельцин: — Я звоню в присутствии президентов Украины и председателя Верховного Совета Белоруссии. Я также пообщался с президентом Казахстана Назарбаевым. Я зачитал ему полный текст соглашения, включая все 16 статей. Он полностью поддерживает все наши действия и готов подписать соглашение со своей стороны. Он готов вылететь в Минск и подписать его.Буш: — Я вижу.Ельцин: — Это очень серьезно. Эти 4 государства формируют 90% ВВП СССР. Это попытка, шаг к образованию содружества, но без контроля со стороны общего центра, который распоряжался нами последние 70 лет. Это очень серьезный шаг, и мы уверены, мы убеждены что это единственный выход из сложившейся критической ситуации, который был возможен.Буш: — Борис, вы…Ельцин: — Господин Президент, я должен сообщить вам конфиденциально, Президент Горбачев не знает об этом. Он знает что мы собирались встретиться — на самом деле я сообщил ему что мы встретимся. Очевидно мы немедленно вышлем ему текст нашего соглашения, потому что он должен будет принять определенные решения на своем уровне. Господин Президент, я весьма и весьма откровенен с вами сегодня. Наши четыре государства видят сейчас только один выход из критической ситуации. Мы не хотим делать ничего по секрету — мы немедленно организуем пресс-конференцию. Мы надеемся на ваше понимание.Буш: — Хорошо, Борис, я ценю ваш звонок и вашу откровенность. Мы немедленно ознакомимся с этими 16 статьями. Какую реакцию центра вы ожидаете?Ельцин: — Во-первых, я обсудил это с министром обороны Шапошниковым. Мне хотелось бы зачитать шестую главу соглашения. По факту Шапошников полностью согласился и поддержал нашу позицию.Я сейчас зачитаю шестую статью:«Государства — члены Содружества будут сотрудничать в обеспечении международного мира и безопасности, осуществлении эффективных мер сокращения вооружений и военных расходов. Они стремятся к ликвидации всех ядерных вооружений, всеобщему и полному разоружению под строгим международным контролем.»Буш: — Аха.Ельцин: — «Стороны будут уважать стремление друг друга к достижению статуса безъядерной зоны и нейтрального государства.»Буш: — Я вижу.Ельцин: — Пожалуйста обратите внимание на следующий абзац, господин Пезидент (и я прошу переводчика перевести его максимально точно):«Государства — члены Содружества будут сохранять и поддерживать под объединенным командованием общее военно-стратегическое пространство, включая единый контроль над ядерным оружием, порядок осуществления которого регулируется специальным соглашением. Они также совместно гарантируют необходимые условия размещения, функционирования, материального и социального обеспечения стратегических вооруженных сил.»Дорогой Джордж, я закончил. Это очень, очень важно. Из-за сложившейся традиции между нами, я едва вытерпел десять минут чтобы не позвонить вам.Буш: — Во-первых, я очень вам благодарен. Во-вторых, мы изучим 16 статей с большим интересом, как только получим их.Ельцин: — Я высылаю их немедленно.Буш: — Мы также сообщим о нашей реакции — мы передадим вам ответ. Мы благодарны вам за вашу исключительную учтивость.Ельцин: — Я очень рад. Это реально, реально взбудоражит прессу — это последняя информация. Честно говоря, даже Горбачев еще не знает, хотя мы сообщим ему прямо сейчас.Буш: — Спасибо еще раз за ваше особое отношение к Соединенным Штатам. Мы будем работать с вами и другими странами по мере развития ситуации. Конечно, мы надеемся что весь процесс будет мирным.Ельцин: — Да, абсолютно.Буш: — Пожалуйста, засвидетельствуйте мое почтение другим президентам и Назарбаеву, когда встретитесь с ним.Ельцин: — Господин Президент, спасибо вам за ваше понимание нашей позиции и вашу поддержку. В нашей ситуации мы не могли поступить иначе.Буш: — Мы однозначно хотим внимательно изучить вопрос. Мы понимаем что в сложившейся ситуации должны разобраться участники, а не третьи стороны, такие как США.Ельцин: — Мы гарантируем это, господин Президент.Буш: — Хорошо, удачи, и спасибо вам за ваш звонок. Нам интересна реакция центра и других республик. Думаю, время покажет.Ельцин: — Я уверен что другие республики поймут и присоединятся к нам очень скоро.Буш: — Спасибо вам еще раз за ваш звонок после такого исторического события.Ельцин: — До свидания.Буш: — До свидания. https://vk.com/wall-156278021_6456 – цинк https://bush41library.tamu.edu/files/memcons-telcons/1991-12-08–Yeltsin.pdf – оригинальный документ на английском языке

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4743973.html