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Дорогой Джордж, я закончил

20:38. 31 января 2019 Просмотров - 215 2 коммент. Опубликовал:


Расшифровка телефонного разговора между Ельциным и Бушем, где Ельцин еще до обнародования Беловежского сговора выпрыгивая из штанов сообщает Бушу, что он договорился с Кравчуком и Шушкевичем ликвидировать СССР.

Расшифровка телефонного разговора Буша и Ельцина от 8 декабря 1991 года.

Буш: — Здравствуйте Борис, как у вас дела, сэр?

Ельцин: — Здравствуйте господин Президент, у нас все прекрасно. Господин Президент, мы договаривались что будем информировать друг друга об исключительных событиях. Сегодня в нашей стране произошло очень важное событие, и мне хотелось бы сообщить вам лично прежде чем вы узнаете обо всем из прессы.

Буш: — Отлично, благодарю вас.

Ельцин: — Мы собрались сегодня, господин Президент, вместе с лидерами трех государств — Белоруссии, Украины и России. Мы собрались и после продолжительного обсуждения в течение двух дней пришли к тому, что вся нынешняя система и Союзный Договор, к которому нас подталкивают, нас не устраивают. Поэтому мы договорились и буквально несколько минут назад подписали соглашение. Господин Президент, мы, лидеры трех стран — Белоруссии, Украины и России — учитывая что переговоры по новому Союзному Договору зашли в тупик, считаем что образование независимых государств стало свершившимся фактом по объективным причинам. Также следует заметить что недальновидная политика союзного центра вовлекла нас в политический и экономический кризис — учитывая интересы экономики и различных слоев общества — мы, содружество независимых государств Белоруссии, Украины и России, заключили соглашение. Это соглашение из 16 пунктов посвящено созданию содружества группы независимых государств. Господин Президент, это соглашение говорит о создании так называемого содружества государств, включая пункт об открытости для других государств, включая прежних членов СССР.

Буш: — Я вижу.

Ельцин: — Члены содружества преследуют цель обеспечения международного мира и безопасности. Они также гарантируют выполнение международных обязательств и других соглашений, подписанных бывшим Союзом, включая внешний долг. Мы также готовы к совместному контролю над ядерным оружием и его нераспространению. Это соглашение было подписано главами трех стран — Белоруссии, Украины и России.

Буш: — ОК.

Ельцин: — Я звоню в присутствии президентов Украины и председателя Верховного Совета Белоруссии. Я также пообщался с президентом Казахстана Назарбаевым. Я зачитал ему полный текст соглашения, включая все 16 статей. Он полностью поддерживает все наши действия и готов подписать соглашение со своей стороны. Он готов вылететь в Минск и подписать его.

Буш: — Я вижу.

Ельцин: — Это очень серьезно. Эти 4 государства формируют 90% ВВП СССР. Это попытка, шаг к образованию содружества, но без контроля со стороны общего центра, который распоряжался нами последние 70 лет. Это очень серьезный шаг, и мы уверены, мы убеждены что это единственный выход из сложившейся критической ситуации, который был возможен.

Буш: — Борис, вы…

Ельцин: — Господин Президент, я должен сообщить вам конфиденциально, Президент Горбачев не знает об этом. Он знает что мы собирались встретиться — на самом деле я сообщил ему что мы встретимся. Очевидно мы немедленно вышлем ему текст нашего соглашения, потому что он должен будет принять определенные решения на своем уровне. Господин Президент, я весьма и весьма откровенен с вами сегодня. Наши четыре государства видят сейчас только один выход из критической ситуации. Мы не хотим делать ничего по секрету — мы немедленно организуем пресс-конференцию. Мы надеемся на ваше понимание.

Буш: — Хорошо, Борис, я ценю ваш звонок и вашу откровенность. Мы немедленно ознакомимся с этими 16 статьями. Какую реакцию центра вы ожидаете?

Ельцин: — Во-первых, я обсудил это с министром обороны Шапошниковым. Мне хотелось бы зачитать шестую главу соглашения. По факту Шапошников полностью согласился и поддержал нашу позицию.

Я сейчас зачитаю шестую статью:
«Государства — члены Содружества будут сотрудничать в обеспечении международного мира и безопасности, осуществлении эффективных мер сокращения вооружений и военных расходов. Они стремятся к ликвидации всех ядерных вооружений, всеобщему и полному разоружению под строгим международным контролем.»

Буш: — Аха.

Ельцин: — «Стороны будут уважать стремление друг друга к достижению статуса безъядерной зоны и нейтрального государства.»

Буш: — Я вижу.

Ельцин: — Пожалуйста обратите внимание на следующий абзац, господин Пезидент (и я прошу переводчика перевести его максимально точно):
«Государства — члены Содружества будут сохранять и поддерживать под объединенным командованием общее военно-стратегическое пространство, включая единый контроль над ядерным оружием, порядок осуществления которого регулируется специальным соглашением. Они также совместно гарантируют необходимые условия размещения, функционирования, материального и социального обеспечения стратегических вооруженных сил.»
Дорогой Джордж, я закончил. Это очень, очень важно. Из-за сложившейся традиции между нами, я едва вытерпел десять минут чтобы не позвонить вам.

Буш: — Во-первых, я очень вам благодарен. Во-вторых, мы изучим 16 статей с большим интересом, как только получим их.

Ельцин: — Я высылаю их немедленно.

Буш: — Мы также сообщим о нашей реакции — мы передадим вам ответ. Мы благодарны вам за вашу исключительную учтивость.

Ельцин: — Я очень рад. Это реально, реально взбудоражит прессу — это последняя информация. Честно говоря, даже Горбачев еще не знает, хотя мы сообщим ему прямо сейчас.

Буш: — Спасибо еще раз за ваше особое отношение к Соединенным Штатам. Мы будем работать с вами и другими странами по мере развития ситуации. Конечно, мы надеемся что весь процесс будет мирным.

Ельцин: — Да, абсолютно.

Буш: — Пожалуйста, засвидетельствуйте мое почтение другим президентам и Назарбаеву, когда встретитесь с ним.

Ельцин: — Господин Президент, спасибо вам за ваше понимание нашей позиции и вашу поддержку. В нашей ситуации мы не могли поступить иначе.

Буш: — Мы однозначно хотим внимательно изучить вопрос. Мы понимаем что в сложившейся ситуации должны разобраться участники, а не третьи стороны, такие как США.

Ельцин: — Мы гарантируем это, господин Президент.

Буш: — Хорошо, удачи, и спасибо вам за ваш звонок. Нам интересна реакция центра и других республик. Думаю, время покажет.

Ельцин: — Я уверен что другие республики поймут и присоединятся к нам очень скоро.

Буш: — Спасибо вам еще раз за ваш звонок после такого исторического события.

Ельцин: — До свидания.

Буш: — До свидания.

https://vk.com/wall-156278021_6456 – цинк
https://bush41library.tamu.edu/files/memcons-telcons/1991-12-08–Yeltsin.pdf – оригинальный документ на английском языке

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4743973.html

Метки: 1991, буш, Горбачёв, документы, ельцин, кравчук, назарбаев, развал СССР, ссср, США, шушкевич
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2 коммент.»

  • 1651 1273
    Имя Фамилия 31 января 2019 в 21:39 Ссылка Пометить
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    черт знает почему, но после прочтения появилось какое-то чувство стыда за страну и опойку ельцина…кстати недавно узнал, что о его чрезмерной любви к алкоголю, сми ещё в 80-е писали

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  • 257 223
    елена 31 января 2019 в 21:56 Ссылка Пометить
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    А мне горько и обидно за Родину и что эти особи, называющие себя семьей все еще здесь, а не горят в аду, где им самое место.

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