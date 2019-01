31 января в 17 часов мск возможно станет ясно: А. Росси – мошенник или гений

В преддверии промышленной демонстрации серийного 27-киловатного энергоисточника E-Cat SK, которая состоится 31 января в 9 часов утра по времени Нью-Йорка (17 часов мск) и будет транслироваться по интернету (для этого была даже создана новая web-страница по адресу http://www.ecatskdemo.com/ ), Андреа Росси опубликовал статью о некоторых теоретических основах своего открытия «E-Cat SK и взаимодействие частиц на больших расстояниях» (E-Cat SK and long range particle interactions).

В этой статье представлено теоретическое развитие ранее опубликованных работ и исследуется возможное образование плотных экзотических электронных кластеров в E-Cat SK.



Предложены некоторые соображения о вероятной роли эффектов Казимира, Ааронова-Бома и поляризации вакуума в формировании таких структур.



Плотные электронные кластеры вводятся в качестве вероятного предшественника для формирования протон-электронных агрегатов в пикометрическом масштабе, подчеркивая важность оценки правдоподобия специальных электрон-нуклонных взаимодействий, как уже предлагалось в совместной работе Карла-Оскара Гулстрёма и Андреа Росси «Nucleon polarizability and long range strong force from σI=2 meson exchange potential».



Наблюдаемая изотопическая зависимость конкретной спектральной линии в видимой области спектра плазмы E-Cat, по-видимому, подтверждает наличие специфического протон-электронного взаимодействия в электронном комптоновском масштабе длин волн.

Правильность представлений А.Росси об открытых им ядерных взаимодействиях подтверждается главным критерием – успешным развитием его технологии.



Если проводить аналогию с братьями Райт, то предстоящая презентация E-Cat SK, это не столько показ публике возможности управляемого полета на легком биплане, сколько демонстрация уже серийно выпускаемого реактивного самолета.



И продолжая аналогию – чтобы исключить риски потребителя при использовании такой сложной техники, ему предлагается не покупать и управлять летательным аппаратом, а лишь платить за оказываемые услуги – пассажирские и/или грузовые перевозки.

А если уйти от аналогий, то А.Росси все проблемы по поставкам и обслуживанию своих установок E-Cat SK оставляет за собой (все установки в собственности его компании Leonardo), а потребителю предлагается платить за тепловую энергию со скидкой не менее 20% от любого другого поставщика в данной местности.



Почему только 20%? Ведь скидку можно бы и побольше, компенсируя потери от этого гораздо большим числом клиентов.



Причина этого в том, что Росси не только ученый, но также разумный и опытный предприниматель, не стремящийся разрушить устойчивость сложившейся системы на рынке энергоносителей и энергоисточников.



И скорее всего, такая осторожная стратегия обеспечит плавность его вхождения на этот чувствительный и опасный рынок, что даст возможность занятия соответствующей ниши продавцов энергии без непредсказуемых потрясений и уменьшит количество серьезных врагов.



С этим же связано то, что на первом этапе его клиентами смогут стать только серьезные кампании в безопасных странах, гарантирующих защиту от промышленного шпионажа и сохранность его интеллектуальной собственности.

Возможно, что успешные исследовательские работы Александра Пархомова и японских ученых по изучению «эффекта Росси» в недалеком будущем также приведут квысокой степени промышленной применимости, но пока Андреа Росси недосягаем в своих разработках.





Виталий Узиков

6 Evaluation of E-Cat SK performance



The performance of the E-Cat SK is summarized in the following calculations. The plasma temperature can be calculated applying the Wien equation.



Calling b the Wien displacement law constant and λmax the observed peak wavelength of the radiation we have



T k = b /λ max



T k = 2.898 · 10−3 /(0.3575 · 10−6 )= 8106 K.



Power emission and the average energy produced in one hour can be computed applying the Stefan-Boltzmann law



W out = σεT k 4 A ≈ 22 kW



E out = 22 kW h



where σ = 5.67 · 10−8 Wm−2K−4 , ε = 0.9 (assuming a non-perfect black body) and A ≈ 10−4 m2 (the length of the cylindrically shaped plasma core is l ≈ 1 cm, while its diameter is d ≈ 0.3 cm).



Now, calling E 1 the energy consumed by the control panel in one hour E 1 = 380 W h and E 2 the energy consumed by the E-Cat SK in one hour



E 2 = 8 · 10−4 W h,



together with the other following experimental values,



V in = 0.25V



R = 78 Ω



I = 0.0032



A W in = V in I



we can compute the average coefficient of performance (COP), first considering the energy consumed by the control panel



COP 1 = E out /( E 1 + E 2 ) ≈ E out /E 1 ≈ 58



and, after considering only the energy consumed by the E-Cat (i.e. in SSM: Self Sustaining Mode),



COP 2 = E out /E 2 > 107 (SSM)



Definitely a huge value!



After 60 days of continued operation an E-Cat SK has produced (as we can find from a simple extrapolation) 31680 kWh of heat, approximately the equivalent of 2762 kg of heating oil (avoiding, at same time, the emission of more than 8000 kg of CO 2 ).



