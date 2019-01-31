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31 января в 17 часов мск возможно станет ясно: А. Росси – мошенник или гений

09:42. 31 января 2019 Просмотров - 750 2 коммент. Опубликовал:

Вот такое оптимистическое, с точки зрения интересов человечества, сообщение:

в четверг 31 января в 17 часов по московскому времени можно будет проследить по Интернету, кто такой Андреа Росси: гений или мошенник.

Однако верится с большим трудом, что на сегодняшнем Западе при общем упадке развития фундаментальной науки тамошний человек вообще способен создать что-либо действительно принципиально новое и важное.

Пока же в рекламируемой статье заявлен кпд устройства Росси: 58 раз. Не процентов, а именно раз – такогО, по утверждению авторов, отношение получаемой энергии к потребляемой.

Выкладки на английском мы поместим в конце публикации, а полностью со статьёй можно ознакомиться по этой ссылке. Объём основного текста – 7 страниц.

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31 января 2019 г. демонстрация серийного 27-киловатного энергоисточника E-Cat SK Андреа Росси
Очень и очень возможно, что восьмилетняя интрига с вопросом о реальности существования «невозможного изобретения» Андреа Росси под названием Energy Catalyzer подходит к финалу.


В преддверии промышленной демонстрации серийного 27-киловатного энергоисточника E-Cat SK, которая состоится 31 января в 9 часов утра по времени Нью-Йорка (17 часов мск) и будет транслироваться по интернету (для этого была даже создана новая web-страница по адресу http://www.ecatskdemo.com/ ), Андреа Росси опубликовал статью о некоторых теоретических основах своего открытия «E-Cat SK и взаимодействие частиц на больших расстояниях» (E-Cat SK and long range particle interactions).

В этой статье представлено теоретическое развитие ранее опубликованных работ и исследуется возможное образование плотных экзотических электронных кластеров в E-Cat SK.

Предложены некоторые соображения о вероятной роли эффектов Казимира, Ааронова-Бома и поляризации вакуума в формировании таких структур.

Плотные электронные кластеры вводятся в качестве вероятного предшественника для формирования протон-электронных агрегатов в пикометрическом масштабе, подчеркивая важность оценки правдоподобия специальных электрон-нуклонных взаимодействий, как уже предлагалось в совместной работе Карла-Оскара Гулстрёма и Андреа Росси «Nucleon polarizability and long range strong force from σI=2 meson exchange potential».

Наблюдаемая изотопическая зависимость конкретной спектральной линии в видимой области спектра плазмы E-Cat, по-видимому, подтверждает наличие специфического протон-электронного взаимодействия в электронном комптоновском масштабе длин волн.

Правильность представлений А.Росси об открытых им ядерных взаимодействиях подтверждается главным критерием – успешным развитием его технологии.

Если проводить аналогию с братьями Райт, то предстоящая презентация E-Cat SK, это не столько показ публике возможности управляемого полета на легком биплане, сколько демонстрация уже серийно выпускаемого реактивного самолета.

И продолжая аналогию – чтобы исключить риски потребителя при использовании такой сложной техники, ему предлагается не покупать и управлять летательным аппаратом, а лишь платить за оказываемые услуги – пассажирские и/или грузовые перевозки.

А если уйти от аналогий, то А.Росси все проблемы по поставкам и обслуживанию своих установок E-Cat SK оставляет за собой (все установки в собственности его компании Leonardo), а потребителю предлагается платить за тепловую энергию со скидкой не менее 20% от любого другого поставщика в данной местности.

Почему только 20%? Ведь скидку можно бы и побольше, компенсируя потери от этого гораздо большим числом клиентов.

Причина этого в том, что Росси не только ученый, но также разумный и опытный предприниматель, не стремящийся разрушить устойчивость сложившейся системы на рынке энергоносителей и энергоисточников.

И скорее всего, такая осторожная стратегия обеспечит плавность его вхождения на этот чувствительный и опасный рынок, что даст возможность занятия соответствующей ниши продавцов энергии без непредсказуемых потрясений и уменьшит количество серьезных врагов.

С этим же связано то, что на первом этапе его клиентами смогут стать только серьезные кампании в безопасных странах, гарантирующих защиту от промышленного шпионажа и сохранность его интеллектуальной собственности.

Возможно, что успешные исследовательские работы Александра Пархомова и японских ученых по изучению «эффекта Росси» в недалеком будущем также приведут квысокой степени промышленной применимости, но пока Андреа Росси недосягаем в своих разработках.



Виталий Узиков

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Источник.

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6 Evaluation of E-Cat SK performance

The performance of the E-Cat SK is summarized in the following calculations. The plasma temperature can be calculated applying the Wien equation.

Calling b the Wien displacement law constant and λmax the observed peak wavelength of the radiation we have

Tk = b /λmax

Tk = 2.898 · 10−3 /(0.3575 · 10−6 )= 8106 K.

Power emission and the average energy produced in one hour can be computed applying the Stefan-Boltzmann law

Wout = σεTk4 A ≈ 22 kW

Eout = 22 kW h

where σ = 5.67 · 10−8 Wm−2K−4 , ε = 0.9 (assuming a non-perfect black body) and A ≈ 10−4 m2 (the length of the cylindrically shaped plasma core is l ≈ 1 cm, while its diameter is d ≈ 0.3 cm).

Now, calling E1 the energy consumed by the control panel in one hour E1 = 380 W h and E2 the energy consumed by the E-Cat SK in one hour

E2 = 8 · 10−4 W h,

together with the other following experimental values,

Vin = 0.25V

R = 78 Ω

I = 0.0032

A Win = VinI

we can compute the average coefficient of performance (COP), first considering the energy consumed by the control panel

COP1 = Eout/( E1 + E2) ≈ Eout /E1 ≈ 58

and, after considering only the energy consumed by the E-Cat (i.e. in SSM: Self Sustaining Mode),

COP2 = Eout /E2 > 107 (SSM)

Definitely a huge value!

After 60 days of continued operation an E-Cat SK has produced (as we can find from a simple extrapolation) 31680 kWh of heat, approximately the equivalent of 2762 kg of heating oil (avoiding, at same time, the emission of more than 8000 kg of CO2).

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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4303452.html

Метки: Запад, наука, технологии, физика, энергетика
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