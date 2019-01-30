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Встреча с Олегом Бажиным. Хочу жить на земле!

19:25. 30 января 2019 Просмотров - 50 Нет комментариев Опубликовал:

Алексей Орлов и Олег Бажин

Центр развития потенциала сельских территорий приглашает к участию в проекте всех заинтересованных в создании доходных поселений на экономической платформе Малых Агро Кооперативов:

Часть 1 – https://youtu.be/45pIy3dRsOM
Часть 2 – https://youtu.be/G3Eo0CKGQF4

В программе «Хочу жить на земле» сегодня встреча с руководителем строительной компании.

Сайт: https://nazemle.info – проект «Хочу жить на земле!»

Ссылки: http://slavradio.org/ – Народное Славянское Радио https://vk.com/slavmir_org – Народное Славянское Радио Вконтакте https://vk.com/nazemle_info – Группа единомышленников проекта “Хочу жить на земле!” Телефон для связи: 8-499-994-00-25.

Вконтакте. https://vk.com/narodobshina – Народная Община Проект “Народная Община”. Разработчики Олег Бажин, Иван Воронцов и другие Соратники. Задача проекта – формирование сети общин живущих по устоям наших великомудрых предков.
Подробности на сайте: https://krugroda.ru
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Источник: www.youtube.com

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