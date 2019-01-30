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Триумфальное шествие демократии США

13:30. 30 января 2019 Просмотров - 101 Один комментарий Опубликовал:


Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: венесуэла, ирак, Ливия, сирия, США, Украина
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Один комментарий»

  • 17409 15097
    Вячеслав 30 января 2019 в 14:33 Ссылка Пометить
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    Пора бы этой демократии и угомониться… Когда-нибудь и её призовут к ответу…

    «Непозволительно прощать того, кто умышленно совершает зло, ибо зло, оставшееся без наказания, умножается, а вина за приумноженное зло лежит на том, кто оставил совершившего зло ненаказанным и не привёл его на правый Божий суд»
    (Заповеди Одина).

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