Триумфальное шествие демократии США
13:30. 30 января 2019 Просмотров - 101 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com
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Пора бы этой демократии и угомониться… Когда-нибудь и её призовут к ответу…
«Непозволительно прощать того, кто умышленно совершает зло, ибо зло, оставшееся без наказания, умножается, а вина за приумноженное зло лежит на том, кто оставил совершившего зло ненаказанным и не привёл его на правый Божий суд»
(Заповеди Одина).