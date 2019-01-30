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Трамп провёл тайную встречу с Путиным

08:28. 30 января 2019 Просмотров - 86 Нет комментариев Опубликовал:
Трамп провёл тайную встречу с Путиным | Русская весна

Президент США Дональд Трамп якобы провел 15-минутную встречу с Владимиром Путиным на саммите G20 в Бразилии без переводчика или официального лица, которое могло бы записать содержание разговора.

Об этом сообщает влиятельное британское издание Financial Times со ссылкой на источники, владеющие непосредственной информацией о встрече.

Отмечается, что лидеры США и РФ смогли поговорить на выходе из здания театра: Трамп вместе с женой Меланией и Путин с переводчиком разговаривали наедине 15 минут и были среди последних гостей, которые покинули театр.

«Помощники Трампа охарактеризовали встречу с Путиным как один из нескольких „неформальных“ разговоров, которые у него были в тот вечер.

Хотя в докладах людей, которые знали об этой встрече, говорилось, что разговор был длиннее и более содержательнее, чем сообщал тогда Белый дом», — подчеркивает газета.

По данным источника, Трамп и Путин обсудили вопросы международной политики, ситуацию в Керченском проливе и конфликт в Сирии.

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Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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