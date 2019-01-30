Сводки от ополчения Новороссии 30 января 2019
- 16:52 В Донецке опровергли сообщение штаба ООС об обезвреживании засады военнослужащих ДНР.
- 16:27 ВСУ разместили в Счастье два британских БТР и три миномета – Марочко.
- 12:40 Карта обстрелов 30 января 2019. Обстановка на линии соприкосновения за сутки.
- 12:07 Спецпроект “Я не боюсь”. Социальные столовые 2014 года. Выпуск №63.
- 10:08 Обстрелом ВСУ убит военнослужащий Армии ЛНР.
В Донецке опровергли сообщение штаба ООС об обезвреживании засады военнослужащих ДНР
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
ВСУ разместили в Счастье два британских БТР и три миномета – Марочко
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Карта обстрелов 30 января 2019. Обстановка на линии соприкосновения за сутки
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Спецпроект “Я не боюсь”. Социальные столовые 2014 года. Выпуск №63
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Обстрелом ВСУ убит военнослужащий Армии ЛНР
Военнослужащий Народной милиции ЛНР погиб в результате обстрела со стороны ВСУ.
Об этом утром 30 января сообщил официальный представитель оборонного ведомства Республики подполковник Андрей Марочко.
«Вчера в результате обстрела из стрелкового оружия со стороны боевиков 54-й бригады ВСУ получил ранение, не совместимое с жизнью, военнослужащий Народной милиции ЛНР. Мы приносим искренние соболезнования родственникам погибшего защитника Республики», — сказал он.
«Призываем мировую общественность обратить внимание на этот факт грубейшего нарушения Минских договоренностей», — добавил Марочко.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su