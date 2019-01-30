Сводки от ополчения Новороссии 30 января 2019

Военнослужащий Народной милиции ЛНР погиб в результате обстрела со стороны ВСУ.

Об этом утром 30 января сообщил официальный представитель оборонного ведомства Республики подполковник Андрей Марочко.

«Вчера в результате обстрела из стрелкового оружия со стороны боевиков 54-й бригады ВСУ получил ранение, не совместимое с жизнью, военнослужащий Народной милиции ЛНР. Мы приносим искренние соболезнования родственникам погибшего защитника Республики», — сказал он.

«Призываем мировую общественность обратить внимание на этот факт грубейшего нарушения Минских договоренностей», — добавил Марочко.

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