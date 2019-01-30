США запустили производство новых ядерных боеголовок после заявления о начале гонки вооружений

На заводе Pantax в штате Техас началось производство новых ядерных боеголовок малой мощности W76-2 для оснащения ими межконтинентальных баллистических ракет на стратегических атомных подлодках.

Об этом пишет Defense News со ссылкой на Национальное управление по ядерной безопасности США (NNSA).

Первая партия новых боеголовок поступит на вооружение Военно-морских сил США в сентябре этого года. Количество боеголовок не раскрывается.

«Управление работает над тем, чтобы оснастить ВМС необходимым для оперативных возможностей первоначальным количеством боеголовок W76-2 до конца 2019 финансового года (заканчивается 30 сентября — прим. ред.)», — сообщает NNSA.

Новыми боеголовками мощностью 5-6 килотонн, что составляет треть от мощности, сброшенной на Хиросиму американской бомбы, будет переоснащена только часть межконтинентальных баллистических ракет Trident II (D5), стоящих на вооружении подводных лодок атомного ракетного базирования класса «Огайо» ВМС США.

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Проведения связанных с этим ядерных испытаний не потребуется, поскольку новое ядерное оружие создается на основе термоядерной боеголовки W76, которая производилась в 70–80-е годы прошлого века. Мощность этой боеголовки составляет 100 килотонн. В настоящее время ею оснащены все баллистические ракеты Trident II (D5).

Пентагон также планирует создание маломощных ядерных боеголовок для крылатых ракет морского базирования, которые будут устанавливаться на ударных подводных лодках и надводных кораблях.

Ранее Министерство обороны США аргументировало необходимость развертывания ядерного оружия малой мощности (тактического) тем, что оно позволит «эффективнее сдерживать Россию» и не позволит ей «использовать свой потенциал тактического ядерного оружия».

Как отмечается в американской ядерной стратегии, принятой в 2018 году, наличие маломощного ядерного оружия «позволит гарантировать, что потенциальные противники не смогут воспользоваться своим преимуществом при ограниченной ядерной эскалации, сделав применение ядерного оружия менее вероятным».

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