Роль отца в воспитании ребёнка (согласно науке)

Согласно статистике, в 1960 году в Западных странах всего 10 процентов детей воспитывались без отца. Сегодня данный показатель достигает 40 процентов.Тому есть много причин. Типичная ситуация – мужчина, узнав о беременности своей женщины, тут же бросает её и больше никогда не вспоминает о ней. Но бывает и так, что после развода ребёнок остаётся с матерью. Тогда отец по решению суда может только навещать своё чадо определённое количество раз в неделю и иногда забирать его (с разрешения бывшей жены). (Если верить статистике, то в 80 процентах случаев суд право на проживание с ребёнком оставляет за матерью.)Сегодня всё большее количество женщин по разным причинам не могут или не хотят воспитывать своих детей с молодым человеком или мужем и сознательно становятся матерями-одиночками.Похоже, люди начинают думать, что у ребёнка совсем не обязательно должен быть отец, ведь одинокие матери отлично справляются с воспитанием детей самостоятельно.Тем не менее, несмотря на рост популярности подобных тенденций в современном обществе, результаты научных исследований показывают, что отец играет чрезвычайно важную роль в становлении личности ребёнка и достижении им успеха в будущем.Ниже представлены результаты научных исследований, которые демонстрируют то, как именно отцы могут повлиять на жизнь своих детей.Как показывают статистические данные, дети, которые воспитываются в неполной семье без отца, имеют гораздо больше шансов жить в нищете. По данным Бюро переписи населения Соединённых Штатов Америки, 44 процента детей, которых воспитывала одна мать, жили в бедности. Таких из тех, кто вырос в полноценной семье, насчитывалось всего 12 процентов.Министерство здравоохранения и социальных служб США обнародовало похожие статистические данные о связи бедности с полноценностью семьи. В своём докладе за 2012 год представители Министерства здравоохранения и социальных служб США сообщили о том, что среди детей, которые воспитывались матерями-одиночками, 47,6 процентов жили в нищете. Из тех, кто рос в полноценной семье, в бедности жили всего около 11 процентов.Результаты исследования, проведённого Министерством образования США, показывают, что дети, которым отцы (или отчимы) помогают в учёбе, имеют на 43 процента больше шансов стать отличниками в школе.В свою очередь, дети, которые росли в семье без отца, в два раза чаще оставались в школе на второй год, чем те, кто воспитывался в полноценной семье.Многие педагоги обеспокоены тем, что большинство мальчиков не любят читать книги. Эту проблему помогут решить отцы. Согласно результатам одного исследования, когда ребёнок видит, что его отец на досуге читает книгу, он впоследствии будет следовать его примеру.Согласно результатам одного исследования, молодые люди, которые в детстве воспитывались без отца, имеют больше шансов попасть в тюрьму, чем те, кто рос в полноценной семье. Также было установлено, что это не зависит от уровня доходов.В 2002 году Министерство юстиции Соединённых Штатов Америки провело опрос среди семи тысяч заключённых и обнаружило, что 39 процентов из них жили с одной лишь матерью перед тем, как попасть за решётку. Результаты аналогичного исследования, в котором приняли участие 14 тысяч заключённых, показали, что более половины из них выросли в семьях без отца.Согласно докладу, опубликованному в журнале «Брак и семья» (англ. Journal of Marriage and Family), дети, которые росли без отца, более склонны к употреблению наркотиков, чем те, кто воспитывался в полноценной семье.Результаты другого опроса, проведённого среди 228 мальчиков, показали, что те из них, кого воспитывали матери-одиночки, имели более высокие показатели по курению и алкоголизму, а также правонарушениям и агрессивному поведению, по сравнению с детьми из полноценных семей.Согласно результатам недавно проведённого исследования при участии подростков из США и Новой Зеландии, дети, которые росли без отца, начинали вести активную половую жизнь намного раньше, чем те, кто воспитывался в полноценной семье.Дети, которые росли без отца, имеют более высокий риск развития ожирения и возникновения других проблем со здоровьем, связанных с лишним весом.Результаты другого исследования показали, что индекс массы тела отца (не матери!) напрямую связан с уровнем активности ребёнка. Более того, от общего процента жира в организме, опять-таки, отца напрямую зависит то, будет ли его дочь иметь проблемы с лишним весом, когда вырастет, или нет.Дело в том, что все отцы без исключения дурачатся со своими детьми и позволяют им озорничать (в отличие от матерей). По мнению учёных, озорные дети прекрасны. Они жизнерадостные, умные, высоконравственные и общительные.Когда речь идёт о речевом развитии ребёнка, считается, что мать играет в этом самую важную роль, поскольку женщины, как правило, проводят с детьми больше времени и, как правило, являются многословнее мужчин.Результаты последних исследований показывают, что отцы на самом деле играют далеко не последнюю роль в развитии речи у своих детей. Профессор Линн Вернон-Фиганс и её команда провели исследование с целью оценить влияние родителей на развитие речи у ребёнка в раннем возрасте. Его результаты показали, что отцы оказывают гораздо большее влияние на развитие речи у детей, нежели матери.В то время как матери общаются с ребёнком при помощи известных ему слов, отцы зачастую используют незнакомые слова. Это помогает их чаду расширить свой словарный запас и выучить новые понятия.Матери обычно беспокоятся о безопасности и благополучии своих детей, в то время как отцы поощряют риск и независимое мышление, которые пригодятся их чадам во взрослой жизни. Профессор Брэд Уилкокс отмечает, что отцы учат детей общаться с людьми, самостоятельно думать и решать возникающие проблемы.Согласно результатам одного исследования, отцы оказывают огромное влияние на становление личности ребёнка и его будущую жизнь. Любящие и заботливые отцы учат детей:Согласно результатам научных исследований, «мужчины зачастую несчастливы в браке не потому, что не получали достаточно материнской заботы и тепла. Причина кроется в недостатке отцовского внимания». Мужчины, у которых в детстве были натянутые отношения с их отцами, «часто называют себя пессимистами и имеют проблемы с построением отношений с другими людьми, которых они не желают близко к себе подпускать».Порой процесс воспитания детей обескураживает. Вам может показаться, что на самом деле Вы не оказываете существенного влияния на своих детей, но это далеко не так. Надеемся, что эти исследования и доклады убедят Вас в обратном. Роль отца в воспитании ребенка очень важна, поэтому стремитесь стать для своего ребёнка лучшим папой в мире. Недостаточно просто быть рядом. Читайте своим детям больше книг, пока они маленькие. Помогайте им в учёбе. Озорничайте вместе с ними. Позволяйте им рисковать. Следите за их здоровьем. Все эти маленькие вещи играют огромную роль в благополучии Ваших детей.Если Вы решили стать отцом, значит, старайтесь выполнять свою роль хорошо. Да, будет трудно и порой скучно, но это Ваша обязанность. Вы несёте полную ответственность за то, каким вырастет Ваш ребёнок.Если Вы мать-одиночка, пусть даже и не по своей воле, результаты этих исследований Вам могут показаться обескураживающими. Однако пусть они станут для Вас стимулом сделать так, чтобы Ваши дети находились под влиянием мужских наставников – будь то дяди, братьев и так далее.Если же Вы разводитесь со своим мужем, который (объективно) является хорошим человеком и заботливым отцом, то лучшим решением будет поделить опеку над детьми поровну, за что они Вам в будущем скажут «спасибо».Не стоит недооценивать влияние отцов на жизнь Ваших детей.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8230110.html