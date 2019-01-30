Результаты исследования: Современная музыкальная индустрия несёт в массы больше депрессии и негатива

За последние 60 лет тексты песен в популярной музыке стали злее и печальнее, тогда как композиции с радостными эмоциями встречаются нечасто. К такому выводу пришли учёные из Технологического университета Лоуренса в Мичигане, которые проанализировали тексты более чем 6 тыс. композиций, попадавших в годовые чарты Billboard начиная с 1950-х.

За последние шесть десятилетий тексты песен в популярной музыке стали существенно агрессивнее и депрессивнее. При этом содержание позитивных эмоций в них заметно уменьшилось. Как сообщает Phys.org, к такому выводу пришли исследователи из Технологического университета Лоуренса в Мичигане магистр информатики Кэтлин Нейпир и профессор информатики Лиор Шамир.

В опубликованной в Journal of Popular Music Studies статье Нейпир и Шамира говорится, что эту тенденцию обнаружили благодаря анализу текстов более чем 6 тыс. композиций, входивших в итоговые годовые чарты журнала Billboard. Учёные уверены, что эти хит-парады наиболее достоверно отображают вкусы меломанов (исследование охватывает период с 1951 по 2016 год).

Настроение каждой песни учёные определяли с помощью автоматического количественного анализа тональности текста (под тональностью понимается эмоциональное отношение автора к описываемому объекту). В его основе лежат ассоциации различных слов и фраз песен с теми или иными эмоциями и чувствами. То, какие эмоции и чувства выражены во всех словах и фразах песни, и определяет её настроение.

Исследователи определили тональность текстов всех песен из каждого годового чарта Billboard (в него входит 100 позиций), после чего усреднили эти значения. Таким образом они смогли выявить динамику выражения различных чувств и эмоций по годам.

Нейпир и Шамир выяснили, что наименее злые песни выходили в середине 50-х годов, а также с 1982 по 1984 год. Во второй половине 90-х число агрессивных настроений в текстах популярных композиций начало резко расти. Пик тенденции, по словам исследователей, пришёлся на 2015 год.

Другие негативные эмоции — грусть, отвращение и страх — также стали всё больше встречаться в хит-парадах, однако частота их выражения была более умеренной по сравнению со злостью. Кроме того, со страхом связано несколько резких скачков, которые происходили в конце 80-х и с 1998 по 2000 год.

Радость доминировала в популярной музыке конца 50-х, однако после этого её количество начало уменьшаться. Недолговременный всплеск положительных эмоций пришёлся на середину 70-х годов.

Весной прошлого года к похожим выводам пришли исследователи Калифорнийского университета в Ирвайне. В статье, опубликованной в журнале Royal Society Open Science, учёные отметили, что с каждым годом песни с положительным эмоциональным содержанием записывают всё реже.

Исследователи изучили 500 тыс. композиций, выпущенных в Великобритании с 1985 по 2015 год, и обнаружили, что за последние три десятилетия их содержание стало более депрессивным. Кроме того, теперь музыкальные треки носят менее социальный характер — лирика песен стала более эгоцентричной. Музыканты за редким исключением не используют в своих сочинениях слова, так или иначе относящиеся к обществу, предпочитая слова «я» или «мне».

По материалам: Russia Today

Дополнительные видеоматериалы по теме:

Чему учит телеканал МУЗ-ТВ?

Фильм посвящён оценке влияния телеканала МУЗ-ТВ на массовую аудиторию. Какие идеи и ценности он предлагает своим зрителям.

МУЗ-ТВ — культовый музыкальный телеканал, в эфире которого транслируются клипы российских и западных исполнителей. Телеканал начал свое вещание в 1996 году и с тех пор не только освещает творчество так называемых «звёзд эстрады», но и служит одним из главных инструментов продвижения и распространения поп-музыки среди массовой аудитории.

С 2003 года на главной арене Спортивного комплекса «Олимпийский» проходит также «Премия Муз-ТВ», которая вручается за знаковые достижения в популярной музыке. Песни тех исполнителей, которые удостаиваются этой награды, начинают звучать не только на самом телеканале Муз-ТВ, но и на основных радиостанциях страны. О каких же достижениях идёт речь? Что надо сделать, чтобы получить музыкальную премию, и чтобы твои клипы крутили на главном музыкальном телеканале страны? Узнайте из этого фильма.

Призывы к самоубийству звучат не только в текстах, но и демонстрируются в клипах. Как становится понятно из видеоряда песни Summertime Sadness, эта композиция, как и многие другие, также романтизирует суицид. Вот ещё один хит 1999-ого года, в клипе девушка-робот не только кончает с собой, но и взрывает театр, полный людей .

Кому служат западные звёзды?

Источник: feedproxy.google.com