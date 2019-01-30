Профессор МПГУ А.В.Пыжиков на Вести-FM. “Медвежий угол. Источник староверия находится в народе”
12:47. 30 января 2019 Просмотров - 84 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Эфир от 10.03.17
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Источник: www.youtube.com
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Если коротко, то староверы ВЕРЯТ СВОИМ СЛАВЯНСКИМ БОГАМ (Сварог, Перун, Даждьбог и т.д.- их 108), а христиане-старообрядцы – ВЕРЯТ В СВОИХ Христоса, деву Марию, Иегову и в прочих библейских персонажей, т.е. еврейских – пришлых.
Лукавит поп – раскол в христианстве произошёл в 1054 году на ”Римско-Католическую, Вселенскую” с центром в Риме, и восточную ”Греко-Факолическую, Ортодоксальную (Правоверная)” с центром в Царьграде (Константинополе). Да и термина «Православие» в библии нет, чтобы им пользоваться.
Тов. Пыжиков – в своём репертуаре. Никак не усвоит, что старовер и старообрядец – не одно и то же.
Доверие к РуПЦер, чувствуется, падает и начинают заигрывать уже с христианами-старообрядцами, всё больше дуря голову людям…
Православие – от слов Правь славить, т.е. прославление Мира Прави – Мира Богов, обретших Светье тело. Правильное восславление Всевышнего (Рамхи), а не иудейского племенного божка Саваофа-Иеговы-Яхве, пекущегося только об иудеях. Этот термин был присвоен христианами, которые утверждают, что православному христианству более тысячи лет и ссылаются на “Слово о законе и благодати митрополита Илариона”, где искажён перевод. Летописи Х-XIV вв. убедительно свидетельствуют, что христианство пришло на Русь из Греции под названием ”вера Христова”, ”новая вера”, ”истинная вера”, ”греческая вера”, а чаще всего – ”правоверная вера христианская”. Впервые слово ”православие” встречается в ”Послании митрополита Фотия Псковского” 1410-1417 гг., то есть через 422 года после внедрения христианства. А словосочетание ”православное христианство” и того позже – в Псковской первой летописи под 1450 годом, через 462 года после крещения Руси-Украины. Вопрос. Почему слово ”православие” не использовали сами христиане на протяжении полтысячелетия? Всё просто. Православными христиане стали в XVII веке при реформе патриарха Никона, который приказал внести изменения в летописях. Церковь, когда раскололась в 1054 году, то западная стала называться ”Римско-Католическая, Вселенская” с центром в Риме, а восточная ”Греко-Факолическая, Ортодоксальная (Правоверная)” с центром в Царьграде (Константинополе). С греческого “ортодоксия” значит “правоверие”. “Ортос” – значит “правильное”, “прямое”, “доксос” – “мысль”, “убеждение”, “вера”. Именно поэтому в Западном мире христиан восточного обряда зовут “ортодоксами”. Греко-ортодоксия в XVI веке, после захвата Русинских земель Польшей, оказалось в жесткой борьбе с римо-католицизмом. Потому, ища себе опору, церковь пришла к единственному спасительному выходу – частично перенять ведические духовные обычаи Русинов. В первую очередь они превратили “правоверную веру христианскую” в “святое православие”, и этим все подвиги дохристианского Православия приписали себе. Хотя Правь славящие никакого отношения к христианству не имеют. Эта церковная реформа при Никоне также была направлена на уничтожения двоеверия (Православия и Правоверия). Позже они перестали бороться с ведическими православными обычаями и приняли как свои: культ Предков, Зеленые святки, Купальские святки, Покрову, Калиту, Коляду, Стречу (Сретенье) и другие. Что и отмечает католическая церковь, что их восточный сосед набрался языческих культов. Эта церковная реформа при патриархе Никоне вызвала раскол на тех, кто поддержал церковную реформу Никона (никониане) и тех, кто не поддержал – раскольники. Раскольники Никона обвиняли в трёхязычной ереси и потакании язычеству, т.е. старой Православной Вере. 17 апреля 1905 году по указу царя раскольников стали называть старообрядцами. Себя они называют праведными христианами. Раскол ослаблял державу и во избежание крупномасштабной религиозной войны некоторые положения реформы Никона были отменены и вновь стал использоваться термин “правоверие”. Например, в Духовном регламенте Петра I от 1721 года сказано: ”А яко Христианский Государь, ПРАВОВЕРИЯ же и всякаго в церкви Святей благочиния блюститель…”. О Православии нет ни слова, также нет и в Духовных регламентах 1776 и 1856 годов. Сами христиане говорят, что их церковь называется православной, т.к. она правильно прославляет бога (хоть и еврейского Иегову). Византийский монах Велизарий ЕЩЁ В 532 году (ЗА 456 лет ДО КРЕЩЕНИЯ РУСИ) описывая русскую баню называет славян ПРАВОСЛАВНЫМИ славенами и русинами.
А чтобы прекратить кривотолки, взяли бы и пригласили в студию староверов, старообрядцев и ортодоксов – т.н. “православных” да послушали их комментарии…