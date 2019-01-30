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Позитивные обезьяны с острова Сулавеси

13:33. 30 января 2019 Просмотров - 148 Нет комментариев Опубликовал:
 
 

Фотограф Simone Sbaraglia снял эти смешные кадры во время поездки в Северный Сулавеси, Индонезия. Обезьяны являются эндемиками, а также находятся на грани исчезновения из-за браконьерства и уменьшения естественной среды обитания. Но, похоже, это их мало заботит.

Большие улыбки, человеческие позы — семья черных хохлатых макак устроила настоящую фотосессию для изумленного фотографа, показывая, что в любой ситуации нужно быть на позитиве.

1. Это была необычайно позитивная семья обезьян.

2. «Они были рады пофотографировать: свисали с деревьев, позировали с фруктами и даже проверяли камеры, чтобы ускорить процесс съемки».

3. Каждое утро обезьяны спускались с деревьев и приветствовали фотографа, некоторые лезли обниматься.

4. Фотограф Simone Sbaraglia: «Я не люблю телеобъективы, предпочитаю подбираться к объекту съемки очень близко».

5.

6. «Я считаю, что черные хохлатые макаки очень фотогеничны. В течение нескольких недель съемок я научился распознавать их лица».

7. «Самое сложное в таких фотографиях — стать „своим" для животных. Сначала обезьяны были очень застенчивыми не давали приближаться к ним».

8. «Вы должны заработать доверие животного, прежде чем снимете удачный кадр с близкого расстояния».

9.

10.

11.

12.

13. Фотограф надеется, что его снимки помогут рассказать всем про угрозу исчезновения этих милых обезьян.



Источник: nashaplaneta.su

Метки: животные и растения
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