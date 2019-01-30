Главная » Вооруженные силы, Мировоззрение, Невероятное в мире, Творчество

О книге “Псы войны”

11:29. 30 января 2019 Просмотров - 126 Нет комментариев Опубликовал:


Писатель Михаил Поликарпов на примере разбора книги "Псы войны" про британских наемников участвовавших в войне на территории бывшей Югославии показывает, как подобная пропаганда использовалась для демонизации Сербии и сербов и представления в позитивном свете боснийских мусульман и хорватов.



Многие клише подобной пропаганды оказались весьма живучи, а образ "плохих сербов" сформированный в те годы, до сих пор активно пропагандируется и эксплуатируется как в политической пропаганде, так и масскультуре.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: балканы, босния, Видео, война в югославии, книги, наёмники, поликарпов, пропаганда, Сербия, сербы, хорватия, югославия
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Европейские наемники на югославской войне
...в хорватских окопах: что делали псы войны в Югославии?Наёмники или добровольцы...сербам поставляли… США.Джон МакфиВ книге британца причудливо смешались реальность и... военные консультанты — вроде упомянутого в книге «Wardogs» американского полковника с позывным...
В пямять Русским Героям! Чеченская война. Майкопская бригада, ночь с 31.12.94 на 1.01.95
..., не простим! Читая книгу С.Щербакова "Щенки и псы войны", я нашла хорошую... воинов и ушедших героев чеченской войны: "Да, они ястребы. Безжалостные ястребы...
«Крымская» первая не отечественная война Тартарии
...твердят о «проигранной Крымской войне». Петропавловская резня Такое ...прусская война. Эта война, хоть и отсрочила очередную великую войну между...вязи, которой написана Велесова книга, или вязи, использованной для... Куда, и зачем шли «псы – рыцари» по льду? ...
Вечная память Русским бойцам 6-ой роты! Не забудем! Не простим!
... в Чеченской войне, которую в некоторых книгах по истории ...хорошо сказано в книге Сергея Щербакова «Щенки и псы войны»: «Они ...вернулись с войны в родной город...Владислав Шурыгин «Рассказы о чеченской войне» "Настоящий герой – даже ...
Геббельс отдыхает…
.... Вот уже несколько месяцев эти "псы войны" проводят операции на сирийской земле..., причину неожиданно резкого ужесточения информационной войны Запада против России объясняют сами... Альфред де Зайас потряс общественность книгой, где рассказал о будто имевших...
Уникальный памятник 150 пограничным псам, которые «порвали» целый полк фашистов в рукопашном бою
... узнали, что это были пограничные псы не только Коломийской погранкомендатуры, но... «добровольцами», другие – мелкие. Крупные деревенские псы, никогда не знавшие ошейника, прекрасно.... Пусть война станет мирным потомкам из легенд лишь известна, из книг, пусть...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>