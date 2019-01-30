О книге “Псы войны”

Писатель Михаил Поликарпов на примере разбора книги "Псы войны" про британских наемников участвовавших в войне на территории бывшей Югославии показывает, как подобная пропаганда использовалась для демонизации Сербии и сербов и представления в позитивном свете боснийских мусульман и хорватов.Многие клише подобной пропаганды оказались весьма живучи, а образ "плохих сербов" сформированный в те годы, до сих пор активно пропагандируется и эксплуатируется как в политической пропаганде, так и масскультуре.

Источник: colonelcassad.livejournal.com