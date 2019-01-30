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Нижний Новгород. Часть 17. Снимки Максима Дмитриева-6

19:26. 30 января 2019 Просмотров - 102 Нет комментариев Опубликовал:

Александро-Невская улица
Александро-Невская улица

Александро Невская улица. Флачная часовня
Александро Невская улица. Флачная часовня
Балчуг – ветошный базар
Балчуг – ветошный базар
Бетанкуровская набережная
Бетанкуровская набережная
Бетанкуровская набережная
Бетанкуровская набережная
Бетанкуровский канал. Спасский Староярмарочный собор. Китайские ряды
Бетанкуровский канал. Спасский Староярмарочный собор. Китайские ряды
Бульвар от Главного ярмарочного дома к Спасскому староярмарочному собору
Бульвар от Главного ярмарочного дома к Спасскому староярмарочному собору
Вид с самокатской площадью
Вид с самокатской площадью
Вид с храма Александра Невского
Вид с храма Александра Невского
Вид сибирских пристаней и складов
Вид сибирских пристаней и складов
Гербовый зал главного ярмарочного дома
Гербовый зал главного ярмарочного дома
Казённый винный склад
Казённый винный склад
Китайские ряды
Китайские ряды
Костеобрабатывающий завод. Машинное отделение. 1890-е
Костеобрабатывающий завод. Машинное отделение. 1890-е
Нижегородская улица
Нижегородская улица
Нижегородская ярмарка
Нижегородская ярмарка
Нижегородская ярмарка. Главный дом
Нижегородская ярмарка. Главный дом
Без подписи
Без подписи
Общий вид на постройки и павильоны Нижегородской ярмарки
Общий вид на постройки и павильоны Нижегородской ярмарки
Плашкоутный мост
Плашкоутный мост
Проводы иконы Оранской Божьей Матери из Нижнего Новгорода в Оранский Богородицкий женский монастырь
Проводы иконы Оранской Божьей Матери из Нижнего Новгорода в Оранский Богородицкий женский монастырь
Сбитенщик
Сбитенщик
Сибирская пристань
Сибирская пристань
Сибирская пристань. Прием грузов компании Надежда
Сибирская пристань. Прием грузов компании Надежда
Спасский Староярмарочный собор
Спасский Староярмарочный собор
Староярмарочный собор во время разлива Оки
Староярмарочный собор во время разлива Оки
Торговые склады на набережной
Торговые склады на набережной
Часовня Макария Желтоводского на Нижегородской ярмарке. Открытие и торжественный подъем ярмарочных флагов.
Часовня Макария Желтоводского на Нижегородской ярмарке. Открытие и торжественный подъем ярмарочных флагов

Источник: humus.livejournal.com

Метки: история, нижегородская губерния, нижний новгород, Россия, фото
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