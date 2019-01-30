Нижний Новгород. Часть 17. Снимки Максима Дмитриева-6



Александро-Невская улица





Александро Невская улица. Флачная часовня



Балчуг – ветошный базар



Бетанкуровская набережная



Бетанкуровская набережная



Бетанкуровский канал. Спасский Староярмарочный собор. Китайские ряды



Бульвар от Главного ярмарочного дома к Спасскому староярмарочному собору



Вид с самокатской площадью



Вид с храма Александра Невского



Вид сибирских пристаней и складов



Гербовый зал главного ярмарочного дома



Казённый винный склад



Китайские ряды



Костеобрабатывающий завод. Машинное отделение. 1890-е



Нижегородская улица



Нижегородская ярмарка



Нижегородская ярмарка. Главный дом



Без подписи



Общий вид на постройки и павильоны Нижегородской ярмарки



Плашкоутный мост



Проводы иконы Оранской Божьей Матери из Нижнего Новгорода в Оранский Богородицкий женский монастырь



Сбитенщик



Сибирская пристань



Сибирская пристань. Прием грузов компании Надежда



Спасский Староярмарочный собор



Староярмарочный собор во время разлива Оки



Торговые склады на набережной



Часовня Макария Желтоводского на Нижегородской ярмарке. Открытие и торжественный подъем ярмарочных флагов



Источник: humus.livejournal.com