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Коротко по Венесуэле. 30.01.2019

18:47. 30 января 2019 Просмотров - 217 Один комментарий Опубликовал:


О развитии Венесуэльского кризиса.

1. После решения США передать в руки назначенного из Вашингтона президента контроль над арестоваными активами Венесуэлы, Верховный Суд Венесуэлы с подачи ген.прокурора, запретил Гуайдо покидать страну и заморозил всего его активы на территории страны.
2. Министр обороны Венесуэлы после заявлений Мадуро о том, что он уверен в лояльности военных, заявил, что для армии Венесуэлы есть лишь один легитимный президент – Мадуро. И суверенитет Венесуэлы армия готова защищать с оружием в руках.
3. Россия и Китай на дипломатическом уровне продолжают выражать полную поддержку Мадуро и действующему правительству Венесуэлы. США продолжают наращивать санкционное давление против финансового и нефтяного секторов венесуэльской экономики.
4. Мадуро в своем заявлении обвинил Трампа в попытки организации убийства, но продолжает настаивать на том, что если политика США в отношении Венесуэлы изменится, то Мадуро готов к переговорам. США продолжают настаивать на том, что Мадуро нелегитимен.
5. В приграничных с Венесуэлой районах Колумбии отмечено передвижение легкой бронетехники, хотя ранее министерство обороны Колумбии заявляло, что не собирается усиливать группировку на границе с Венесуэлой.
6. Оппозиция заявляет, что ведет переговоры с чиновниками правительства и военными, чтобы обеспечить их переход "на сторону свободы", хотя на текущий момент никто из крупных политических или военных лидеров не объявлял о своем предательстве.
7. Эво Моралес обвинил США в том, что они разыгрывая карту "борьбы за свободу в Венесуэле", хотят повторения ситуации в Ливии, с гражданской войной, разрухой и ограблением страны. С Моралесом трудно не согласится.
8. Используя свою марионетку, США проталкивают план замены венесуэльских дипломатов на подконтрольных, через назначенных Гауйдо "послов" в страны, которые не признают Маудро легитимным президентом Венесуэлы.

Вряд ли такое двоевластие может продлиться долго.
Маловероятно, что "оппозиция" зависимая от Вашингтона будет гасить этот конфликт, а каждый день двоевластия подрываят власть Мадуро.
Соответственно, вероятность силового сценария будет возрастать.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4741515.html

Метки: венесуэла, гуайдо, Китай, мадуро, Россия, США, чависты, южная америка
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Один комментарий»

  • 139 107
    чужой 30 января 2019 в 21:30 Ссылка Пометить
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    Сценарий один и тот же.
    В отличае от Украины здесь була промашка.
    На Украине народ готовили не одно десятилетие.

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