Как выглядела Москва до пожара 1812 года? Картины Алексеева.

В начале XIX столетия по личному указанию российского императора Павла I в Москву прибывает известный русский художник, «отличнейший перспективист», как тогда говорили, и основоположник русской школы городского пейзажа Федор Яковлевич Алексеев, «дабы списывать» Первопрестольную столицу на память будущим поколениям.Это было связано, в частности, с тем, что территория Кремля в то время очищалась от старых сооружений, на месте которых возникали новые площади или возводили новые здания, например, корпус Оружейной палаты.Алексеев пробыл в Москве около полутора лет, сделав за это время множество набросков, на основании которых, уже в Санкт-Петербурге, писал художественные полотна.Стоит отметить, что работы русского живописца пользовались большим, если не сказать – огромнейшим, спросом. Некоторые из популярных полотен он рисовал для заказчиков ни единожды («Красное крыльцо», «Спаса за Золотой решеткой» и особенно «Вид на Кремль» со стороны Каменного моста).Так, если вполне приличная на то время стоимость пейзажной картины составляла порядка 200 рублей, то за свои полотна Алексеев брал в несколько раз больше. Так, «Вид Кремля» был продан англичанам за 2800, а за «Кремль» сам российский император Александр I выложил … 3 тысячи!Перед просмотром картин – пейзажей Москвы начала XIX века – отметим, что Федор Яковлевич Алексеев не рисовал картины со строгой точностью, а потому отображаемые на картинах объекты могут быть лишены действительных пропорций.И всё же, смотреть на его работы – виды старой Москвы – одно удовольствие!

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8230146.html