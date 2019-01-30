Главная » История, Творчество

Как выглядела Москва до пожара 1812 года? Картины Алексеева.

21:23. 30 января 2019 Просмотров - 147 Нет комментариев Опубликовал:

Художник Федор Яковлевич Алексеев (1753-1824)

В начале XIX столетия по личному указанию российского императора Павла I в Москву прибывает известный русский художник, «отличнейший перспективист», как тогда говорили, и основоположник русской школы городского пейзажа Федор Яковлевич Алексеев, «дабы списывать» Первопрестольную столицу на память будущим поколениям.

Это было связано, в частности, с тем, что территория Кремля в то время очищалась от старых сооружений, на месте которых возникали новые площади или возводили новые здания, например, корпус Оружейной палаты.



Алексеев Ф.Я. Красная площадь

Алексеев пробыл в Москве около полутора лет, сделав за это время множество набросков, на основании которых, уже в Санкт-Петербурге, писал художественные полотна.

Стоит отметить, что работы русского живописца пользовались большим, если не сказать – огромнейшим, спросом. Некоторые из популярных полотен он рисовал для заказчиков ни единожды («Красное крыльцо», «Спаса за Золотой решеткой» и особенно «Вид на Кремль» со стороны Каменного моста).


Вид на Кремль и Большой Каменный мост

Удивила и цена на его картины!

Так, если вполне приличная на то время стоимость пейзажной картины составляла порядка 200 рублей, то за свои полотна Алексеев брал в несколько раз больше. Так, «Вид Кремля» был продан англичанам за 2800, а за «Кремль» сам российский император Александр I выложил … 3 тысячи!


Владимирские (Никольские) ворота Китай-города

Перед просмотром картин – пейзажей Москвы начала XIX века – отметим, что Федор Яковлевич Алексеев не рисовал картины со строгой точностью, а потому отображаемые на картинах объекты могут быть лишены действительных пропорций.

И всё же, смотреть на его работы – виды старой Москвы – одно удовольствие!


Воскресенские ворота, Неглинный мост и Никольские ворота Кремля со стороны Тверской улицы



Панорама с храмом Гребневской Божией Матери и Владимирскими воротами Китай-города со стороны Лубянки


Боярская площадка с Постельным крыльцом и храм Спаса за Золотой решеткой в Кремле


Вид на Сенат, Арсенал и Никольские ворота


Троицкая и Кутафья башни московского Кремля. По правой стороне – церковь Николы в Сапожке


Военный госпиталь в Лефортово


Царицыно. Панорамный вид


Коломенское. Панорамный вид


Соборная площадь. Успенский собор и колокольня Ивана Великого


Храм Никола Большой крест на Ильинке


Колокольня Ивана Великого


Вид на храм Василия Блаженного со стороны Москворецкой улицы


Площадь перед Успенским собором в Кремле


Вид на Воспитательный дом и Кремль


Вид от Троицких ворот Кремля.


Старая Триумфальная арка на Страстной площади (справа – здание, где в будущем разместится Елисеевский магазин)


Теремной дворец и собор Спаса на Бору


Вид на Иверские ворота


Спасские ворота и Вознесенский монастырь

Источник

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8230146.html

Метки: живопись, история, Москва
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
11 сентября: термоядерный снос Всемирного Торгового Центра в Нью-Йорке.
...самолётами», равно как и с пожаром, якобы вызванным...– 1999 и 2001 годов выпуска. Выше – Продвинутый... хорошо видно как выглядели стальные колонны периметров... газообразное состояние? Картина физических процессов при...то, как действовать в городе Москве по сигналу...
Глава 7. Продолжение третьего тома монографии «Зеркало Моей Души», незавершённого Николаем Левашовым
...Многие помнят о «пожаре» Останкинской башни.... В 1992 году. Как-то собрал друзей...американского посольства в Москве. Именно под ...Так тогда выглядел ПСИХОТРОННЫЙГЕНЕРАТОР. Но как позднее доказал...картину современной физики, как целого. Между тем, такая картина...
Бэкграунд, выпуск-248 за 10 марта 2012
...называемых «цветных революций» и как выглядела та самая «пятая колонна...картина: любой неугодный «мировой демократии» - читай - США и их союзникам, режим как... текущего года Тверской районный суд города Москвы вынес ...– а вдруг вы пожар устроите и к соседям...
Бэкграунд, выпуск-239 за 17 декабря 2011
...отрицать, что в Москве существуют определенные политические ...буйволятину 50 –го года выпуска! Антигуманный ...есть мы можем увидеть как выглядел город, к примеру...со скоростью лесного пожара. Аккурат на ... выводы относительно общей картины мироздания. Выводы, увы...
Так какое у нас нынче тысячелетье на дворе?
... неба, землетрясения, лесные пожары, двухмесячная тьма, небывалые наводнения...именно «светило».)Аналогичная картина нарисована и в творениях....В период затопления Москва действительно выглядела как группа из 7....Примерно 50-53 года нормального лунного календаря ...
Когда Кремль был красным, а когда белым?
... стены Кремля, оставить их как есть или расписать «в кирпич...Максим Воробьёв.В 1826 году в Москву приезжал французский писатель и...А после пожара 1812 года вновь вернули красный цвет. Это картина английских ...red-kremlin/А вот так выглядел бы Кремль сейчас, если...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>