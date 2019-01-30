Как выглядела Москва до пожара 1812 года? Картины Алексеева.
21:23. 30 января 2019 Просмотров - 147 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Художник Федор Яковлевич Алексеев (1753-1824)
В начале XIX столетия по личному указанию российского императора Павла I в Москву прибывает известный русский художник, «отличнейший перспективист», как тогда говорили, и основоположник русской школы городского пейзажа Федор Яковлевич Алексеев, «дабы списывать» Первопрестольную столицу на память будущим поколениям.
Это было связано, в частности, с тем, что территория Кремля в то время очищалась от старых сооружений, на месте которых возникали новые площади или возводили новые здания, например, корпус Оружейной палаты.
Алексеев Ф.Я. Красная площадь
Алексеев пробыл в Москве около полутора лет, сделав за это время множество набросков, на основании которых, уже в Санкт-Петербурге, писал художественные полотна.
Стоит отметить, что работы русского живописца пользовались большим, если не сказать – огромнейшим, спросом. Некоторые из популярных полотен он рисовал для заказчиков ни единожды («Красное крыльцо», «Спаса за Золотой решеткой» и особенно «Вид на Кремль» со стороны Каменного моста).
Вид на Кремль и Большой Каменный мост
Удивила и цена на его картины!
Так, если вполне приличная на то время стоимость пейзажной картины составляла порядка 200 рублей, то за свои полотна Алексеев брал в несколько раз больше. Так, «Вид Кремля» был продан англичанам за 2800, а за «Кремль» сам российский император Александр I выложил … 3 тысячи!
Владимирские (Никольские) ворота Китай-города
Перед просмотром картин – пейзажей Москвы начала XIX века – отметим, что Федор Яковлевич Алексеев не рисовал картины со строгой точностью, а потому отображаемые на картинах объекты могут быть лишены действительных пропорций.
И всё же, смотреть на его работы – виды старой Москвы – одно удовольствие!
Воскресенские ворота, Неглинный мост и Никольские ворота Кремля со стороны Тверской улицы
Панорама с храмом Гребневской Божией Матери и Владимирскими воротами Китай-города со стороны Лубянки
Боярская площадка с Постельным крыльцом и храм Спаса за Золотой решеткой в Кремле
Вид на Сенат, Арсенал и Никольские ворота
Троицкая и Кутафья башни московского Кремля. По правой стороне – церковь Николы в Сапожке
Военный госпиталь в Лефортово
Царицыно. Панорамный вид
Коломенское. Панорамный вид
Соборная площадь. Успенский собор и колокольня Ивана Великого
Храм Никола Большой крест на Ильинке
Колокольня Ивана Великого
Вид на храм Василия Блаженного со стороны Москворецкой улицы
Площадь перед Успенским собором в Кремле
Вид на Воспитательный дом и Кремль
Вид от Троицких ворот Кремля.
Старая Триумфальная арка на Страстной площади (справа – здание, где в будущем разместится Елисеевский магазин)
Теремной дворец и собор Спаса на Бору
Вид на Иверские ворота
Спасские ворота и Вознесенский монастырь
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Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8230146.html