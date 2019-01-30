Гонконг с высоты

Гонконг — один из ведущих финансовых центров Азии и мира. Это место, где Восток встречается с Западом. Здесь на одной улице можно встретить традиционные китайские магазинчики, торгующие китайскими лекарствами или супом из акульего плавника, кинотеатр, в котором идёт последний голливудский блокбастер или Макдоналдс.

1. Кладбище. (Фото Dale De La Rey):

2. Ночной вид. (Фото Dale De La Rey):

3. Название «Гонконг» означает дословно «благоухающая гавань» и происходит от названия местности в современном районе Абердин на острове Гонконг. Когда-то здесь торговали изделиями из ароматной древесины и благовониями. (Фото Dale De La Rey):

4. Как известно из истории, в 1842 году Гонконг был захвачен Великобританией и оставался ее колонией вплоть до 1997 года, когда Китайская Народная Республика получила суверенитет над территорией. (Фото Dale De La Rey):

5. Жилые кварталы. (Фото Dale De La Rey):

6. Гонконг расположен на Коулунском полуострове. Всего к Гонконгу относятся 262 острова в Южно-Китайском море, крупнейшим из которых является остров Ланьтау. Второй по величине и первый по населению — одноименный остров Гонконг — местоположение органов власти и финансовых центров. (Фото Dale De La Rey):

7. Сельскохозяйственные плантации и жилой квартал. (Фото Dale De La Rey):

8. Лес из высоток. (Фото Dale De La Rey):

9. Удивительный факт: большая часть территории (более 75%) по-прежнему остается неосвоенной, поскольку на ней преобладают холмы и горы с крутыми склонами. (Фото Dale De La Rey):

10. Плотность населения составляет немыслимые 6 200 человек на кв.км. (Фото Dale De La Rey):

11. В течение 1990-х численность населения территории начала быстро расти, в основном, за счет иммигрантов с материкового Китая. По состоянию на конец 2010 года она составляет свыше 7 000 000 человек. Около 95 % жителей Гонконга являются китайцами. (Фото Dale De La Rey):

12. Средняя ожидаемая продолжительность жизни в Гонконге в 2006 году составляла 81.6 лет — это был пятый показатель в мире. (Фото Dale De La Rey):

13. Официальными языками Гонконга являются китайский и английский, поэтому двуязычные указатели встречаются повсеместно на территории. Государственные учреждения, полиция, большинство учреждений и магазинов ведут дела на обоих языках. (Фото Dale De La Rey):

14. Благодаря бурному экономическому росту Гонконг входит в четверку «азиатских тигров» или «драконов», так же как Сингапур, Южная Корея и Тайвань. (Фото Dale De La Rey):

15. Настоящий «лес» в городе. Внутри этого колодца царит круглосуточный мрак. (Фото Dale De La Rey):

Источник: http://nashaplaneta.su/news/gonkong_s_vysoty/2019-01-30-62685