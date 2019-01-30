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Энерго-информационная безопасность. Светлана Симаходская и Ирина Гапоненко. Часть 1

15:52. 30 января 2019 Просмотров - 162 Нет комментариев Опубликовал:

Как очистить энергетику человека.

Авторы-сказительницы – Светлана Симаходская и Ирина Гапоненко
Часть 2 – https://youtu.be/hfVwR7acLEg

Эта тема очень актуальна в наше время. Ведь причины многих болезней и неудач лежат в той области, на которую мы даже не задумываемся посмотреть. Манипуляция сознанием людей достигла огромных масштабов. На интуитивном уровне многие осознают, что они не всегда могут контролировать явления, происходящие в их собственной жизни.
А не могут они этого потому, что не знают с кем или с чем имеют дело. Ведь, когда знаешь “врага” в лицо, то проблема уже решается на 70%.
В этом эфире мы поделимся с вами примерами того, как происходит слив энергии человека. Расскажем, кто заинтересован в этом, и на каких уровнях это происходит. Немного поговорим о том, как ваша интуиция может предупреждать вас о происходящих событиях. И главное, поделимся с вами собственными наработками, как быстро восстановить свою энергетику.

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Источник: www.youtube.com

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