Энерго-информационная безопасность. Светлана Симаходская и Ирина Гапоненко. Часть 1

Как очистить энергетику человека.



Авторы-сказительницы – Светлана Симаходская и Ирина Гапоненко

Часть 2 – https://youtu.be/hfVwR7acLEg



Эта тема очень актуальна в наше время. Ведь причины многих болезней и неудач лежат в той области, на которую мы даже не задумываемся посмотреть. Манипуляция сознанием людей достигла огромных масштабов. На интуитивном уровне многие осознают, что они не всегда могут контролировать явления, происходящие в их собственной жизни.

А не могут они этого потому, что не знают с кем или с чем имеют дело. Ведь, когда знаешь “врага” в лицо, то проблема уже решается на 70%.

В этом эфире мы поделимся с вами примерами того, как происходит слив энергии человека. Расскажем, кто заинтересован в этом, и на каких уровнях это происходит. Немного поговорим о том, как ваша интуиция может предупреждать вас о происходящих событиях. И главное, поделимся с вами собственными наработками, как быстро восстановить свою энергетику.



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Источник: www.youtube.com