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Безымянный альбом

09:19. 30 января 2019 Просмотров - 101 Нет комментариев Опубликовал:


Датировано 1918-1920 годами, но некоторые снимки возможно и более поздние.
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01. Дети в яслях
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02. Дети и медицинский персонал в яслях
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03. Медицинская работница перевязывает руку ребёнку
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04. Дети и медицинский персонал в столовой детского сада
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05. Дети за едой
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06. Дети за лепкой в детском саду
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07. Дети за работой в столярной мастерской
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08. Раздача бесплатных обедов в детских столовых
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09. Ёлка для детей рабочих в пролетарском клубе
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10. Коммунары за украшением и уборкой своих помещений
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11. Работа санитарных отрядов на смотре скорой помощи
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12. Работа санитарных отрядов на смотре скорой помощи
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13. Работа санитарных отрядов на смотре скорой помощи
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14. Члены Союза коммунистической молодёжи за гимнастическими упражнениями
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15. Уборка города
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16. Граждане Петрограда очищают улицу от снега (Исполнение гражданами всеобщей трудовой повинности)
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17. Проверка и регистрация милиционерок
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18. Гимнастические упражнения женской милиции
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19. Физкультурная подготовка милиционерок
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20. Вход в дом отдыха
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Источник: humus.livejournal.com

Метки: история, Ленинград, Россия, фото
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