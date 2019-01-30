Безымянный альбом
09:19. 30 января 2019 Просмотров - 101 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Датировано 1918-1920 годами, но некоторые снимки возможно и более поздние.
01. Дети в яслях
02. Дети и медицинский персонал в яслях
03. Медицинская работница перевязывает руку ребёнку
04. Дети и медицинский персонал в столовой детского сада
05. Дети за едой
06. Дети за лепкой в детском саду
07. Дети за работой в столярной мастерской
08. Раздача бесплатных обедов в детских столовых
09. Ёлка для детей рабочих в пролетарском клубе
10. Коммунары за украшением и уборкой своих помещений
11. Работа санитарных отрядов на смотре скорой помощи
12. Работа санитарных отрядов на смотре скорой помощи
13. Работа санитарных отрядов на смотре скорой помощи
14. Члены Союза коммунистической молодёжи за гимнастическими упражнениями
15. Уборка города
16. Граждане Петрограда очищают улицу от снега (Исполнение гражданами всеобщей трудовой повинности)
17. Проверка и регистрация милиционерок
18. Гимнастические упражнения женской милиции
19. Физкультурная подготовка милиционерок
20. Вход в дом отдыха
Источник: humus.livejournal.com