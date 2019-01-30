Безымянный альбом

Датировано 1918-1920 годами, но некоторые снимки возможно и более поздние.01. Дети в яслях02. Дети и медицинский персонал в яслях03. Медицинская работница перевязывает руку ребёнку04. Дети и медицинский персонал в столовой детского сада05. Дети за едой06. Дети за лепкой в детском саду07. Дети за работой в столярной мастерской08. Раздача бесплатных обедов в детских столовых09. Ёлка для детей рабочих в пролетарском клубе10. Коммунары за украшением и уборкой своих помещений11. Работа санитарных отрядов на смотре скорой помощи12. Работа санитарных отрядов на смотре скорой помощи13. Работа санитарных отрядов на смотре скорой помощи14. Члены Союза коммунистической молодёжи за гимнастическими упражнениями15. Уборка города16. Граждане Петрограда очищают улицу от снега (Исполнение гражданами всеобщей трудовой повинности)17. Проверка и регистрация милиционерок18. Гимнастические упражнения женской милиции19. Физкультурная подготовка милиционерок20. Вход в дом отдыха

Источник: humus.livejournal.com