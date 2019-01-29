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Уголовное дело против Huawei

12:40. 29 января 2019 Просмотров - 141 Нет комментариев Опубликовал:


А вот и развитие истории с Huawei подъехало. В США предъявлено уголовное обвинение корпорации Huawei и ее руководителю в различных преступлениях, включая промышленный шпионаж, незаконное получение доступа к технологиями и т.д. и т.п.

Американская сторона официально предъявила обвинения компании Huawei и её финансовому директору Мэн Ваньчжоу. Об этом сообщает телеканал CNN.
«Сегодня мы объявляем, что выдвигаем уголовные обвинения против телекоммуникационного гиганта Huawei и его партнёров по почти двум десяткам предполагаемых преступлений», — приводится заявление исполняющего обязанности генпрокурора США Мэтью Уитакера.
Согласно обнародованным Минюстом США данным, Huawei обвиняется в попытке хищения коммерческой тайны у компании T-Mobile и нарушении санкций США против Ирана.
Кроме того, Минюст обнародовал официальные обвинения в отношении финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу.

https://russian.rt.com/world/news/597344-ssha-obvineniya-huawei – цинк



Как видим, ранее описанная операция https://colonelcassad.livejournal.com/4706692.html спецслужб "Пяти глаз" против Huawei набирает обороты.
МИД КНР уже заявил, что за кампанией против Huawei стоят политические мотивы и Китай непременно ответит для защиты своих интересов.
С учетом политики Китая в отношении подобных попыток давления, можно ожидать, что у одной или сразу нескольких американских корпораций работающих в Китае начнутся очень серьезные проблемы.


Столь солидный кусок рынка Китай конечно не отдаст. Apple тут первый кандидат на возмездие.

Кроме того, Китай сегодня уже объявил, что продолжит работать с Венесуэлой несмотря на американские санкции, что безусловно будет вести к обострению торговой войны между США и Китаем, что в свою очередь будет вести к дальнейшему разрушению глобального рынка и усилению протекционизма. Подобное развитие событий можно только приветствовать.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: huawei, венесуэла, Китай, спецслужбы, США, торговая война
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