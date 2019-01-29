Сводки от ополчения Новороссии 29 января 2019

Известный пособник карателей из Днепропетровска, так называемый волонтёр «АТО» Юрий Мысягин спровоцировал серьёзный скандал на Украине, обвинив во многих очень неприятных вещах командование 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени «Чёрных запорожцев».

Среди множества обвинений следует отметить сообщение о том, что защитники Донбасса якобы смогли заметно подвинуться у линии соприкосновения сторон.

«Я не хочу подробно уделять внимание и писать о продвижении противника, более чем на 1 км вперёд и закреплении на новых позициях по направлению посёлка Троицкое. Подробности не для “Фейсбука”».

То есть, Мысягин утверждает, что когда 72-ая бригада удерживала участок фронта на Светлодарской дуге (на стыке ДНР и ЛНР), защитникам Народных Республик удалось взять под контроль часть так называемой серой зоны, приблизившись на 1 км в сторону позиций ВСУ.

Напомним, что 3 дня назад в украинском командовании заявили, что выстрелом из ПТУР подбит грузовик ВСУ с военными, 10 боевиков-карателей получили ранения — это произошло именно в районе Троицкого.

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