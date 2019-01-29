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Сводки от ополчения Новороссии 29 января 2019

09:34. 29 января 2019 Просмотров - 343 Нет комментариев Опубликовал:

Дети из прифронтовой зоны посетили Донецк

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

[18+] “Позывной – “Донбасс”. История освобождения 31-го блокпоста от украинских боевиков

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

“Борьба за 31-й блокпост”



К истории боев за 31-й блокпост на Бахмутской трассе.



Заглавная фотография еще в 2015 году была лучшей иллюстрацией происходивших там событий.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Военные ДНР подарили праздник детям Докучаевска (ВИДЕО)

Военные ДНР подарили праздник детям Докучаевска (ВИДЕО) | Русская весна

Усилиями Народной милиции ДНР и волонтёра Татьяны Бутриной юные жители прифронтового Докучаевска посетили Донецк. 

Для детей была организована обширная экскурсионная программа: визит в краеведческий музей и музей Великой Отечественной, посещение планетария, а также разнообразные тренинги. В родной Докучаевск все малыши вернулись с подарками.

Как сообщала «Русская Весна», на прошлой неделе аналогичная акция была проведена для детей из музыкальной школы прифронтового поселка Абакумова.

Видео предоставлено «Русской Весне» Народной милицией ДНР.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Донбасс: Противник продвинулся на 1 километр на Светлодарской дуге, — откровения пособника карателей

Донбасс: Противник продвинулся на 1 километр на Светлодарской дуге, — откровения пособника карателей | Русская весна

Известный пособник карателей из Днепропетровска, так называемый волонтёр «АТО» Юрий Мысягин спровоцировал серьёзный скандал на Украине, обвинив во многих очень неприятных вещах командование 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени «Чёрных запорожцев». 

Среди множества обвинений следует отметить сообщение о том, что защитники Донбасса якобы смогли заметно подвинуться у линии соприкосновения сторон.

«Я не хочу подробно уделять внимание и писать о продвижении противника, более чем на 1 км вперёд и закреплении на новых позициях по направлению посёлка Троицкое. Подробности не для “Фейсбука”». 

То есть, Мысягин утверждает, что когда 72-ая бригада удерживала участок фронта на Светлодарской дуге (на стыке ДНР и ЛНР), защитникам Народных Республик удалось взять под контроль часть так называемой серой зоны, приблизившись на 1 км в сторону позиций ВСУ.

Напомним, что 3 дня назад в украинском командовании заявили, что выстрелом из ПТУР подбит грузовик ВСУ с военными, 10 боевиков-карателей получили ранения — это произошло именно в районе Троицкого.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Интерактивная карта Ливии



Для удобства наблюдения за перипетиями ливийской войны и для тех, кто задает вопросы вроде "Вот вы пишите про Сабху, а где эта Сабха…"
Появилась новая интерактивная карта Ливии с зонами территориального контроля.
Смотреть вот здесь https://goo.gl/pBjFVK
Если выделить цветной сегмент, то будет подписано, кто контролирует эту территорию. Хафтар и ЛНА помечены красным, правительство Сарраджа зеленым.
Там же на сервисе представлены интерактивные карты по войнам в Сирии, Ираке и Йемене.
На будущее буду использовать вырезки из нее для иллюстрации происходящих в Ливии событий.

PS. Стоит отметить, что в ближайшие дни (пишут, что 29-31 января) состоится визит Патрушева в Египет и ОАЭ, которые наряду с Россией являются поставщиками оружия для Хафтара. Как ожидается, будут обсуждать ситуацию в Ливии, хотя нельзя исключать, что будет затронут и вопрос восстановления Сирии в Лиге Арабских Государств.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Участники Дебальцевской операции поделились опытом с кадетами Луганска

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

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