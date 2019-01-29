Сводки от ополчения Новороссии 29 января 2019
- 11:23 Дети из прифронтовой зоны посетили Донецк.
- 10:56 [18+] “Позывной – “Донбасс”. История освобождения 31-го блокпоста от украинских боевиков.
- 10:41 “Борьба за 31-й блокпост”.
- 09:30 Военные ДНР подарили праздник детям Докучаевска (ВИДЕО).
- 05:30 Донбасс: Противник продвинулся на 1 километр на Светлодарской дуге, — откровения пособника карателей.
- 01:10 Интерактивная карта Ливии.
- Вчера 20:35 Участники Дебальцевской операции поделились опытом с кадетами Луганска.
Дети из прифронтовой зоны посетили Донецк
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[18+] “Позывной – “Донбасс”. История освобождения 31-го блокпоста от украинских боевиков
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
“Борьба за 31-й блокпост”
К истории боев за 31-й блокпост на Бахмутской трассе.
Заглавная фотография еще в 2015 году была лучшей иллюстрацией происходивших там событий.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Военные ДНР подарили праздник детям Докучаевска (ВИДЕО)
Усилиями Народной милиции ДНР и волонтёра Татьяны Бутриной юные жители прифронтового Докучаевска посетили Донецк.
Для детей была организована обширная экскурсионная программа: визит в краеведческий музей и музей Великой Отечественной, посещение планетария, а также разнообразные тренинги. В родной Докучаевск все малыши вернулись с подарками.
Как сообщала «Русская Весна», на прошлой неделе аналогичная акция была проведена для детей из музыкальной школы прифронтового поселка Абакумова.
Видео предоставлено «Русской Весне» Народной милицией ДНР.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Донбасс: Противник продвинулся на 1 километр на Светлодарской дуге, — откровения пособника карателей
Известный пособник карателей из Днепропетровска, так называемый волонтёр «АТО» Юрий Мысягин спровоцировал серьёзный скандал на Украине, обвинив во многих очень неприятных вещах командование 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени «Чёрных запорожцев».
Среди множества обвинений следует отметить сообщение о том, что защитники Донбасса якобы смогли заметно подвинуться у линии соприкосновения сторон.
«Я не хочу подробно уделять внимание и писать о продвижении противника, более чем на 1 км вперёд и закреплении на новых позициях по направлению посёлка Троицкое. Подробности не для “Фейсбука”».
То есть, Мысягин утверждает, что когда 72-ая бригада удерживала участок фронта на Светлодарской дуге (на стыке ДНР и ЛНР), защитникам Народных Республик удалось взять под контроль часть так называемой серой зоны, приблизившись на 1 км в сторону позиций ВСУ.
Напомним, что 3 дня назад в украинском командовании заявили, что выстрелом из ПТУР подбит грузовик ВСУ с военными, 10 боевиков-карателей получили ранения — это произошло именно в районе Троицкого.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Интерактивная карта Ливии
Для удобства наблюдения за перипетиями ливийской войны и для тех, кто задает вопросы вроде "Вот вы пишите про Сабху, а где эта Сабха…"
Появилась новая интерактивная карта Ливии с зонами территориального контроля.
Смотреть вот здесь https://goo.gl/pBjFVK
Если выделить цветной сегмент, то будет подписано, кто контролирует эту территорию. Хафтар и ЛНА помечены красным, правительство Сарраджа зеленым.
Там же на сервисе представлены интерактивные карты по войнам в Сирии, Ираке и Йемене.
На будущее буду использовать вырезки из нее для иллюстрации происходящих в Ливии событий.
PS. Стоит отметить, что в ближайшие дни (пишут, что 29-31 января) состоится визит Патрушева в Египет и ОАЭ, которые наряду с Россией являются поставщиками оружия для Хафтара. Как ожидается, будут обсуждать ситуацию в Ливии, хотя нельзя исключать, что будет затронут и вопрос восстановления Сирии в Лиге Арабских Государств.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Участники Дебальцевской операции поделились опытом с кадетами Луганска
К оглавлению | Источник: www.youtube.com