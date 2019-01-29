США начали производство новых ядерных боеголовок.

В американском штате Техас по инициативе администрации президента США Дональда Трампа начали производство ядерной боеголовки малой мощности W76-2. Об этом сообщает издание Business Insider со ссылкой на Национальное управление ядерной безопасности страны.

Журналисты отмечают, что W76-2 разработана на основе боеголовки W76-1, предназначенной для оснащения американских баллистических ракет подводных лодок Trident. Согласно плану, новые боеголовки поступят на вооружение Военно-морских сил США к концу 2019 года.

Однако сторонники нераспространения ядерного оружия и ряд демократов в конгрессе уже выступили против производства W76-2. По их словам, даже ядерное оружие малой мощности является невероятно может привести к катастрофическим последствиям. Член комитета по вооруженным силам палаты представителей Адам Смит уже заявил, что в дальнейшем намерен добиться отмены финансирования для производства W76-2.

В июне 2018 года глава комитета Совфеда по обороне Виктор Бондарев заявил, что власти России будут строго контролировать ситуацию с разработкой в США маломощного ядерного оружия, чтобы вовремя принять ответные меры. Так, он усомнился в доводах США о том, что сокращение мощности ядерного оружия «снижает порог для его применения». Сенатор напомнил, что бомбы, сброшенные над Хиросимой и Нагасаки, тоже были малой мощности, однако их применение унесло почти 250 тыс. жизней.

Таким образом в Совфеде отреагировали на данные о начале разработкиперспективного маломощного оружия — крылатой ракеты морского базирования с ядерной боеголовкой, а также крылатых ракет большой дальности Trident D5, которые можно будет запускать с подлодок. Именно на них Пентагон планирует установить боеголовки W76-2.

Источник: iz.ru