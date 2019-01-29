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Последний акт преступной перестройки и гибель СССР

19:10. 29 января 2019 Просмотров - 135 Нет комментариев Опубликовал:

Лекция из цикла Евгения Спицына "История России"

Историк, автор книг по истории России Евгений Спицын читает заключительную лекцию по горбачёвской перестройке и истории СССР. Речь пойдёт о развитии политической ситуации в Советском Союзе осенью-зимой 1991 года, о переделе государственной власти в стране и реальном государственном перевороте, который был совершён Ельциным и его командой и Горбачёвым, о крахе новоогарёвского процесса и о гибели нашего советского государства в ходе преступного беловежского сговора.

Разобраться в нагромождении научных и околонаучных фактов, гипотез и мнений и составить полную картину подлинной истории России помогут:

Книги Евгения Спицына

История России. Евгений Спицын

История СССР. Евгений Спицын

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День ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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