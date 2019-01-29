«Польское руководство содействовало Гитлеру»: как пакт между Варшавой и Берлином приблизил Вторую мировую войну

Источник: russian.rt.com

85 лет назад была подписана Декларация о неприменении силы между Германией и Польшей, известная также как пакт Пилсудского — Гитлера. Данный документ ознаменовал начало польско-немецкого сближения, продолжавшегося вплоть до 1938 года и позволившего нацистам подготовиться к началу масштабной агрессии против соседних стран. Несмотря на территориальные споры, польское руководство рассчитывало, что сможет убедить нацистов сообща выступить против Чехословакии и Советского Союза. Историки отмечают, что поддержка со стороны Варшавы позволила Берлину подготовиться к началу Второй мировой войны.



По итогам трёх разделов Речи Посполитой и Венского конгресса территория некогда могущественной Польши в конце XVIII — начале XIX века оказалась под контролем соседних держав — России, Австрии и Пруссии. Особенно сильное раздражение у польских националистов вызывало создание в восточной части их страны Царства Польского во главе с российскими монархами, ведь до этого именно Россия неоднократно становилась жертвой польской агрессии, а земли, заселённые этническими русскими, столетиями находились под властью Речи Посполитой.

Предпосылки к союзу

Несмотря на то что социально-экономическое развитие Царства Польского под властью российских царей демонстрировало положительную динамику, а его население быстро росло, местные националисты неоднократно поднимали восстания и создавали антироссийские тайные общества. При этом они зачастую действовали как агенты иностранных разведок, в частности японской и австрийской.

В 1917 году Временное правительство пообещало полякам независимость в обмен на участие в антигерманском союзе. 29 августа 1918 года Совнарком РСФСР отменил действие царских международных договоров, фактически предоставив Польше национальный суверенитет. Через несколько недель была провозглашена независимая Польша, которую вскоре возглавил революционер, бывший японский и австрийский шпион Юзеф Пилсудский. Придя к власти, он не стал принимать во внимание тот факт, что именно Советская Россия даровала его стране независимость, и развязал против неё в 1919 году войну, в результате которой Варшава захватила Западную Украину и Западную Белоруссию.

По Версальскому договору 1919 года Польше отошли обширные германские территории — Познань и часть Померании. Данциг (Гданьск), свыше 95% населения которого говорили по-немецки, был объявлен вольным городом, но оказался связан с Польшей таможенным договором. Восточную Пруссию от основной территории Германии отделяла полоса земли, известная как Польский коридор.

«Рано или поздно территориальный вопрос между Берлином и Варшавой должен был подняться. Кроме того, в начале 1930-х в Германии к власти пришли нацисты во главе с Гитлером, известным своими антиславянскими взглядами. Однако Пилсудский, который хоть и не являлся формально главой Польши, но фактически ею руководил, стоял на прогерманских позициях. Он считал, что Берлин и Варшава смогут объединиться против Советского Союза и ряда других соседних стран», — рассказал в интервью RT кандидат исторических наук старший преподаватель РГГУ Вадим Трухачёв.

Польско-нацистское партнёрство

«Сближение Польши и Германии в 1930-х объяснялось комбинацией нескольких взаимосвязанных факторов. Во-первых, внешнеполитические цели Берлина и Варшавы во многом совпадали. Польша и Германия стремились разрушить Малую Антанту — политический блок, объединявший Чехословакию, Югославию и Румынию. И польское, и германское руководство имели территориальные претензии к Чехословакии и стремились расчленить это государство. У Берлина и Варшавы также были далеко идущие планы относительно Советского Союза», — отметил в беседе с RT научный сотрудник Музея Победы кандидат исторических наук Николай Пономарёв.

Граница Германии и Чехии, приветственный плакат, 7 октября 1938 года: «Мы благодарны нашему Вождю»

© Bundesarchiv

По словам эксперта, когда в 1933—1935 годах начала нарастать угроза войны между Японией и СССР, в Германии и Польше стали обсуждать перспективы совместного нападения на Советский Союз.

«Многие польские политики открыто мечтали о совместном польско-нацистском параде на Красной площади», — рассказал в беседе с RT Вадим Трухачёв.

26 января 1934 года министр иностранных дел Германии Константин фон Нейрат и посол Польши в Берлине Юзеф Липский подписали Декларацию о неприменении силы между Германией и Польшей. В документе указывалось, что он закладывает основу для новой фазы отношений между двумя странами. Варшава и Берлин гарантировали друг другу, что любые спорные вопросы в двусторонних отношениях будут решать исключительно мирным путём. Договор заключался на десять лет с автоматической пролонгацией, если одна из сторон его не денонсирует. Подписание декларации имело далеко идущие последствия.

«Позиция официальной Варшавы сделала невозможным заключение договора о коллективной безопасности между Чехословакией, Финляндией, Литвой, Латвией, Германией и Советским Союзом. Во многом партнёрство Польши и Германии сказалось и на судьбе Чехословакии. Варшава, заинтересованная в отторжении Тешинской области, поддержала Берлин в судетском вопросе», — рассказал Пономарёв.

В 1935 году Пилсудский скончался от рака, но власти Польши продолжили его внешнеполитический курс.

Адольф Гитлер на похоронах Юзефа Пилсудского, 1935 год

© Wikipedia

Пик сотрудничества Берлина и Варшавы пришёлся на 1938 год. В мае Германия подняла вопрос об отторжении у Чехословакии Судетской области. Прага объявила частичную мобилизацию, а Советский Союз, связанный с Чехословакией договором о взаимопомощи, заявил о поддержке союзника. Однако Польша пообещала мировому сообществу объявить СССР войну, если Красная армия попытается прийти на помощь Праге (польские земли отделяли советскую территорию от чехословацкой).

Международная ситуация становилась всё более напряжённой, однако в сентябре Франция, которая официально являлась союзником Чехословакии, а также Англия гарантировали Гитлеру, что его требования будут удовлетворены без боевых действий. Чехословакию же власти западных держав предупредили, что если она объединится в борьбе за независимость с русскими, то война примет характер «крестового похода против большевизма», и Париж с Лондоном не останутся в стороне.

«Обманули себя сами»

29 сентября 1938 года в Мюнхене прошли переговоры между представителями Германии, Италии, Англии и Франции. Делегацию Чехословакии на них не пустили, по факту уведомив её о принятых решениях. Интересы Польши на переговорах фактически представлял Адольф Гитлер. Согласно достигнутому соглашению, Чехословакия была разделена. Судетская область отошла Германии.

Одновременно с немецкими войсками 30 сентября в Чехословакию вторглась польская армия, аннексировавшая Тешинскую область. В дальнейшем Германия взяла под контроль всю Чехию. Словакия получила формальную независимость под немецким контролем, а Венгрии отошли земли южной части Словакии и Закарпатья. Захват чехословацких арсеналов и предприятий военно-промышленного комплекса сделал немецкую армию одной из сильнейших в мире. Чехословацкое оружие в дальнейшем нацисты использовали в войне против Польши и Советского Союза.

Немецкие солдаты демонтируют шлагбаум с польским гербом на немецко-польской границе

© Hans Sönnke / Bundesarchiv

«Польское руководство фактически содействовало Гитлеру в реализации его внешнеполитических планов. Особо следует отметить, что шаги Варшавы способствовали минимизации доверия к Польше со стороны СССР», — рассказал Пономарёв.

По его словам, политика Польши во многом повлияла на позицию Москвы после фактического провала переговоров с Британией и Францией относительно заключения договора о взаимопомощи в 1939 году.

«Так как Лондон и Париж были не готовы к полноценному сотрудничеству, а Варшава была настроена враждебно, советскому руководству оставалось только одно — попытаться на приемлемых условиях договориться с Германией. Пакт о ненападении 1939 года (также известен как пакт Молотова — Риббентропа. — RT) нужно рассматривать именно в контексте предшествующего польско-германского сотрудничества. Для СССР этот договор был шансом использовать в своих интересах конфликт двух враждебных государств, руководство которых совсем недавно обсуждало возможность совместного нападения на Советский Союз», — отметил эксперт.

По мнению Вадима Трухачёва, польское руководство до конца верило, что Германию заинтересуют перспективы совместных действий против СССР.

«Кроме того, Варшава рассчитывала на гарантии безопасности со стороны Парижа и Лондона. Но мы прекрасно знаем, чем всё закончилось. После нападения Германии на Польшу на западном фронте у рейха началась очень странная война, которая ничем не помогла Варшаве. Поляков обманули и Германия, и Франция, и Англия. Но в первую очередь они обманули себя сами», — отмечает эксперт.

С точки зрения Николая Пономарёва, именно сближение Польши и Германии в предвоенные годы сделало возможной катастрофу 1939 года.

«С одной стороны, польское руководство способствовало усилению Германии, а с другой — убедило советских вождей в своей враждебности и неспособности договариваться», — подытожил Пономарёв.

Автор: Святослав Князев

Источник: nstarikov.ru