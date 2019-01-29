Москва 1950-1960-х на фотографиях А.Д.Гринберга

1950-е. Весенний двор1950-е. Выборы в Верховный Совет СССР. Избирательный участок, урны для голосования1950-е. Выборы в Верховный Совет СССР. Избирательный участок, урны для голосования1950-е. Выборы в Верховный Совет СССР. Избирательный участок1950-е. Выборы в Верховный Совет СССР. У избирательного участка1958. Прогулка по Москве. Проходной двор с Боброва переулка на Кировскую. 26 июля1958. Прогулка по Москве. Магазин «Трикотаж». 26 июля1958. Прогулка по Москве. Пушкинская площадь. 26 июля1958. Прогулка по Москве1960-е. В парке1960-е. В парке1960. Чехословацкая выставка в парке Сокольники1960. Чехословацкая выставка. Парк «Сокольники». Май1960. Чехословацкая выставка. Парк «Сокольники». Май1962. Новодевичий монастырь. 12 декабря1962. Новодевичий монастырь. Надвратная Преображенская церковь1964. На Бородинском мосту1964. Бородинский мост. Здание МИДа1964. Вид на высотное здание на Смоленской площади с Бородинского моста1964. Киевский вокзал

Источник: humus.livejournal.com