Москва 1950-1960-х на фотографиях А.Д.Гринберга
09:16. 29 января 2019 Просмотров - 248 Нет комментариев Опубликовал: brahman
1950-е. Весенний двор
1950-е. Выборы в Верховный Совет СССР. Избирательный участок, урны для голосования
1950-е. Выборы в Верховный Совет СССР. Избирательный участок, урны для голосования
1950-е. Выборы в Верховный Совет СССР. Избирательный участок
1950-е. Выборы в Верховный Совет СССР. У избирательного участка
1958. Прогулка по Москве. Проходной двор с Боброва переулка на Кировскую. 26 июля
1958. Прогулка по Москве. Магазин «Трикотаж». 26 июля
1958. Прогулка по Москве. Пушкинская площадь. 26 июля
1958. Прогулка по Москве
1960-е. В парке
1960-е. В парке
1960. Чехословацкая выставка в парке Сокольники
1960. Чехословацкая выставка. Парк «Сокольники». Май
1960. Чехословацкая выставка. Парк «Сокольники». Май
1962. Новодевичий монастырь. 12 декабря
1962. Новодевичий монастырь. Надвратная Преображенская церковь
1964. На Бородинском мосту
1964. Бородинский мост. Здание МИДа
1964. Вид на высотное здание на Смоленской площади с Бородинского моста
1964. Киевский вокзал
Источник: humus.livejournal.com