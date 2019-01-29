Минюст предложил не наказывать за «вынужденную» коррупцию
Минюст России представил проект, направленный на совершенствование мер ответственности за коррупционные правонарушения. Совместно с рядом ведомств он проработал вопрос о внесении в законодательство изменений, «предусматривающих случаи, когда несоблюдение запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, вследствие обстоятельств непреодолимой силы не является правонарушением».
«В определенных обстоятельствах соблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, не возможно в силу объективных причин, при этом освобождения от ответственности законодательством Российской Федерации не предусмотрено»,— говорится в документе.
В конце 2018 года генеральный прокурор России Юрий Чайка рассказал “Ъ” о том, что благодаря нововведениям в законодательство надзорный орган получил возможность обращать в доход государства денежный эквивалент даже того незаконно нажитого имущества, от которого чиновники успели избавиться, а вскоре конфискация может быть распространена на активы, выявленные в ходе расследования коррупционных преступлений.
Источник: www.kommersant.ru
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Канешн не наказывать – поощрять будут!
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Они ищут не способы искоренения явлений навязываемой демократии, а какой угодно способ избежания от наказания… Теперь сюда можно будет отнести и “вынужденный” грабёж, изнасилование и т.п… Только вот за вынужденное ухудшение положения людей кто ответит?
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Кривит душой Чайка, боится сказать затаенное.
Я скажу за него :
“Любое преступление, вынужденное жгучим желанием
стать богаче – не есть преступление, но действо во благо
народное ! И должно властью поощряться всячески
и одобряться счастливым по тому народом !”
Логично ? Не сомневаюсь…
J UDOV
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Осталось только узаконить коррупцию.
За коном.
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А так же отключить интернет и ввести крепостное право…
А то у власть имущих есть ВСЁ, рабов чегой то не хватает.
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кто бы пояснил примером, что такое «вынужденная» коррупция … а то ввиду скудной фантазии мне сложно понять о чем идет речь …
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Послушайте Ходоса, что он говорит о “предупредительной вежливости” и как с её помощью можно посадить на кукан и относительно честного.