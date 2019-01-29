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Минюст предложил не наказывать за «вынужденную» коррупцию

07:28. 29 января 2019 Просмотров - 397 7 коммент. Опубликовал:

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Минюст России представил проект, направленный на совершенствование мер ответственности за коррупционные правонарушения. Совместно с рядом ведомств он проработал вопрос о внесении в законодательство изменений, «предусматривающих случаи, когда несоблюдение запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, вследствие обстоятельств непреодолимой силы не является правонарушением».

«В определенных обстоятельствах соблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, не возможно в силу объективных причин, при этом освобождения от ответственности законодательством Российской Федерации не предусмотрено»,— говорится в документе.

В конце 2018 года генеральный прокурор России Юрий Чайка рассказал “Ъ” о том, что благодаря нововведениям в законодательство надзорный орган получил возможность обращать в доход государства денежный эквивалент даже того незаконно нажитого имущества, от которого чиновники успели избавиться, а вскоре конфискация может быть распространена на активы, выявленные в ходе расследования коррупционных преступлений.

Источник: www.kommersant.ru

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7 коммент.»

  • 236 165
    Max 29 января 2019 в 7:50 Ссылка Пометить
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    Канешн не наказывать – поощрять будут!

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  • 17323 15011
    Вячеслав 29 января 2019 в 8:03 Ссылка Пометить
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    Они ищут не способы искоренения явлений навязываемой демократии, а какой угодно способ избежания от наказания… Теперь сюда можно будет отнести и “вынужденный” грабёж, изнасилование и т.п… Только вот за вынужденное ухудшение положения людей кто ответит?

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  • 2372 1880
    Juryi 29 января 2019 в 10:56 Ссылка Пометить
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    Кривит душой Чайка, боится сказать затаенное.
    Я скажу за него :
    “Любое преступление, вынужденное жгучим желанием
    стать богаче – не есть преступление, но действо во благо
    народное ! И должно властью поощряться всячески
    и одобряться счастливым по тому народом !”

    Логично ? Не сомневаюсь…

    J UDOV

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  • 646 606
    Хан_Уман 29 января 2019 в 11:30 Ссылка Пометить
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    Осталось только узаконить коррупцию.
    За коном.

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  • 2297 1887
    sergej 29 января 2019 в 11:59 Ссылка Пометить
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    кто бы пояснил примером, что такое «вынужденная» коррупция … а то ввиду скудной фантазии мне сложно понять о чем идет речь …

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    • 749 584
      George sergej 29 января 2019 в 12:35 Ссылка Пометить
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      Послушайте Ходоса, что он говорит о “предупредительной вежливости” и как с её помощью можно посадить на кукан и относительно честного.

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