Древние карьеры затопленных шельфовых зон?
21:47. 29 января 2019 Просмотров - 206 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Версия наличия на Земле (в подводных частях планеты) гигантских выработок и масштабных карьеров, началась с видео Валерия Кондратова. Потом тема развивалась в статьях wakeuphuman, в статьях этого журнала и ряда других авторов. Не так давно Валерий выложил новый ролик на эту тему.
У южного побережья о.Крит. Ссылка
Объекты на дне Средиземного моря хорошо видны в архиве ранних спутниковых снимков, которые можно посмотреть в программе Google Планета Земля.
Территория, похожая на разметку «города» из видео. Ссылка на карту
Странные следы на дне Коринфского залива. Ссылка на карту
Появилась мысль, которая лишь поверхностно относится к теме данной статьи, но хотел бы поделиться с читателями именно здесь. Она, конечно, на грани фантастики, однако многие темы, которые мы здесь обсуждаем лет 10-15 назад тоже казались фантастикой (или фантазиями).
В ролике прозвучала информация, что странные образования (следы) на дне Средиземного моря находятся на глубинах до 3км (средние глубины: 1,5км, но есть глубины там и до 5 км -в Ионическом море, например). Возможно, что само Средиземное море когда-то не было морем, т.к. не соединялось с Атлантикой, мировым океаном. В этом можно убедиться, если понизить уровень мирового океана. Средняя глубина Гибралтарского пролива - около 340 метров, а наибольшая - свыше километра (1180 метров, если быть точнее). Скорее всего – это разлом, образовавшийся в процессе расширения Земли. Впрочем, как и само Средиземное море. Кстати, это одна из официальных гипотез, которая объясняет возникновение Гибралтара тем, что воды Атлантического океана просто "протаранили" себе этот пролив и таким образом сформировали Средиземное море (затопили его).
Гибралтар
Если вспомнить многие древние легенды о Богах, их росте и воспринять это за часть той действительности, то где могли жить такие великаны? Как обсуждалось в некоторых статьях этого журнала – гигантским организмам необходимо повышенное атмосферное давление для комфортной жизни и необходимого метаболизма (больше кислорода и давление в межклеточной жидкости). Кому интересно – укажу ссылки в комментариях. Далее можно предположить, что эти великаны обитали на сухопутных глубинах -2…-3 км от современного уровня мирового океана. Для них подняться выше – это как современному неподготовленному человеку подняться в горы на 3-4 км. Нечем дышать, нехватка кислорода.
Это же могло касаться и древней флоры – ее гиганты (динозавры) могли жить только в условиях с большим давлением. И при условии, что древнее давление атмосферы Земли было примерно таким же как сейчас – они жили в таких низменностях. После их затопления, они поднимались выше и погибали (кладбища динозавров). А те, кто выживал – уже не могли продолжить свой род.
Посмотрите эту схематичную карту дна Средиземного моря. Она отражает глубины, а так же на ней видны следы рек, ранее текущие по ныне шельфовым зонам моря. Есть следы эрозии от потоков, стекающие с этих шельфовых зон в более глубокие низменности. Это все говорит, что воды в Средиземном море было ранее гораздо меньше (уровень был ниже). Или ее вообще не было. Так же на карте проставлены глубины и высоты некоторых гор.
Промоины на дне моря, напротив Генуя и устья реки Полцевера
Здесь напрашивается вывод, что Черное море ранее не соединялось со Средиземным
По легенде, древнегреческие Боги жили на Олимпе. Возможно, это какая-нибудь гора на дне Средиземного моря, когда оно еще было безводной долиной.
В дополнение к этим строкам так же вспоминаются произведения Толкина с его Средиземьем (Хоббит, Властелин Колец). Интерес к ним и кинолентам – может это некая глубинная память?
Дальнейший возможный сценарий: произошел новый этап в расширении Земли, выход воды из недр, одновременное повышение уровня мирового океана, образование разломов и их расширение. Образование Гибралтара. Затопление Средиземья. Так же затопляются и другие глубокие низменности (как Черное море), великанам приходится спасаться, поднимаясь выше, где они уже не могли выжить из-за низкого для них давления. Это осталось в русских сказках про великанов: Святогор, Горыня, Дубыня, Усыня. Источник
Огромная голова (с засыпанным туловищем) есть у А.С.Пушкина в «Руслан и Людмила». А так же: Голиа́ф - огромный филистимлянский воин, потомок великанов-Рефаимов в Ветхом Завете.
Как раз таким великанам было под силу построить мегалитические сооружения. Может, и на уровне современного мирового океана для многих было достаточное давление - приспособились? Но после катаклизма – изменилось. Повышенное давление в пузырьках янтаря говорит об этом. Но конкретной ссылки на научную работу, показывающее это – я не нашел. Лишь поверхностные упоминания.
Может, какая-то техногенная деятельность в этой низменности, Средиземье, велась этими Богами, демонами из мифологии? Ее следы мы наблюдаем в гугл-картах.
Вид материков при одном из этапов расширения Земли. Гиперборея еще существует. Другой Каспий, отсутствие Байкала. Источник
Где могли укрыться эти великаны? Только уйти в глубины Земли – на многие километры вниз с созданием вентиляционных шахт, позволяющие держать там столб атмосферного давления, соответствующий этой глубине.
Пещера В Кабардино-Балкарии. Возможная вентиляция подземных городов ушедших туда великанов
***
Но вернемся к теме карьеров и гигантских выработок на дне океанов.
Ролик ниже - от одного из западных исследователей. Автор увидел геометрически правильные очертания на шельфовой зоне в океане неподалеку от американского Лос-Анджелеса. Длина - почти миля (1,6 километра), ширина - полмили. Объект находится на глубине почти 30 метров, расстояние от суши - полторы мили (2,4 километра).
Источник
***
Артефакты дна океана в в гугл-картах
В сети находится ряд подобных роликов:
Врят ли абсолютно все показанное можно отнести к сенсационным загадкам дна мирового океана или к сшиванию карт в гугл. Но некоторые места, действительны интересны с точки зрения их образования.
Стена на дне океана. Тянется (начало берет у берегов Антарктиды) через весь Тихий океан и подходит в восточному побережью Евразии – к Чукотке. Потом в Северном ледовитом океане опять появляется и исчезает около подводного хребта Ломоносова. Это баги при сшивке карт или в самом деле «обод» вокруг нашей планеты как на спутнике Сатурна - Япете:
«Стена», изображение которой передал американский зонд «Кассини», протянулась вдоль экватора спутника Сатурна Япета на 1300 километров. Местами ее высота превышает 20 километров. Похоже, что это горный хребет. Но ученые пока даже не могут предположить, как на третьей луне Сатурна могла появиться такая гигантская гряда. Да и горная ли это система? И почему она идет прямо по экватору, делая Япет похожим на склеенный шарик?
Конспирология его сравнивает со «Звездой смерти» из фильма «Звездные войны» по причине наличия на нем огромного кратера:
Но я опять отвлекся - вернемся к теме статьи. У меня нет более-менее четкого ответа на вопрос: что это такое? Мысли такие. Если это не баги сшивания карт в гугл, то это можно было сделать когда не было воды на Земле. Эта стена противоречит версии расширения Земли. Она была бы вся в разорванных сегментах. Или ее достраивали? В любом случае - это уровень не человеков-муравьев. Мысль одна - транспортная система. Но странно, что стену можно разглядеть лишь под определенным углом в гугл-картах.
На дне Атлантики.
Еще примеры «линий» из огромных подводных холмов:
Изображение Баренцева моря на архивной карте Google
Изображение Новой Земли на карте Bing. Просиовка уже хуже. В яндекс-картах их вообще не видно.
Источник
***
И в заключении - мое наблюдение. Охотское море:
Видны цепочки подводных сопок. Думаете, что это не то показывают карты гугла? Может быть, это подводные вулканы? Но почему они идут цепью и на равном расстоянии друг от друга? Я думаю, все верно. Т.к. одна сопка выходит на поверхность:
Остров Ионы. Ссылка на карту
Это один из подводных конусов, гигантских сопок, возвышается над поверхностью воды.
У меня есть и вполне обычное объяснение этим подводным холмам. Если эти объекты не имеют отношения к техногенной деятельности (терриконы?) в далеком прошлом на шельфах Земли, то они могут быть наподобие потухших вулканов (или моновулканов – извергающихся только один раз). Они извергали ранее не магму, а минеральный туф – грязевые массы из недр. То, что они идут цепочками – говорит о том, что они возникают вдоль разломов. На поверхности Земли таких объектов тоже хватает. О них – в последующих статьях…
***
Если Вам нравится информация в этом журнале и статьи, которые размещает автор, то его можно поблагодарить здесь. Мотивация не бывает лишней. Благодарю всех, кто выразил свою признательность за время существования журнала!
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У южного побережья о.Крит. Ссылка
Объекты на дне Средиземного моря хорошо видны в архиве ранних спутниковых снимков, которые можно посмотреть в программе Google Планета Земля.
Территория, похожая на разметку «города» из видео. Ссылка на карту
Странные следы на дне Коринфского залива. Ссылка на карту
Появилась мысль, которая лишь поверхностно относится к теме данной статьи, но хотел бы поделиться с читателями именно здесь. Она, конечно, на грани фантастики, однако многие темы, которые мы здесь обсуждаем лет 10-15 назад тоже казались фантастикой (или фантазиями).
В ролике прозвучала информация, что странные образования (следы) на дне Средиземного моря находятся на глубинах до 3км (средние глубины: 1,5км, но есть глубины там и до 5 км -в Ионическом море, например). Возможно, что само Средиземное море когда-то не было морем, т.к. не соединялось с Атлантикой, мировым океаном. В этом можно убедиться, если понизить уровень мирового океана. Средняя глубина Гибралтарского пролива - около 340 метров, а наибольшая - свыше километра (1180 метров, если быть точнее). Скорее всего – это разлом, образовавшийся в процессе расширения Земли. Впрочем, как и само Средиземное море. Кстати, это одна из официальных гипотез, которая объясняет возникновение Гибралтара тем, что воды Атлантического океана просто "протаранили" себе этот пролив и таким образом сформировали Средиземное море (затопили его).
Гибралтар
Если вспомнить многие древние легенды о Богах, их росте и воспринять это за часть той действительности, то где могли жить такие великаны? Как обсуждалось в некоторых статьях этого журнала – гигантским организмам необходимо повышенное атмосферное давление для комфортной жизни и необходимого метаболизма (больше кислорода и давление в межклеточной жидкости). Кому интересно – укажу ссылки в комментариях. Далее можно предположить, что эти великаны обитали на сухопутных глубинах -2…-3 км от современного уровня мирового океана. Для них подняться выше – это как современному неподготовленному человеку подняться в горы на 3-4 км. Нечем дышать, нехватка кислорода.
Это же могло касаться и древней флоры – ее гиганты (динозавры) могли жить только в условиях с большим давлением. И при условии, что древнее давление атмосферы Земли было примерно таким же как сейчас – они жили в таких низменностях. После их затопления, они поднимались выше и погибали (кладбища динозавров). А те, кто выживал – уже не могли продолжить свой род.
Посмотрите эту схематичную карту дна Средиземного моря. Она отражает глубины, а так же на ней видны следы рек, ранее текущие по ныне шельфовым зонам моря. Есть следы эрозии от потоков, стекающие с этих шельфовых зон в более глубокие низменности. Это все говорит, что воды в Средиземном море было ранее гораздо меньше (уровень был ниже). Или ее вообще не было. Так же на карте проставлены глубины и высоты некоторых гор.
Промоины на дне моря, напротив Генуя и устья реки Полцевера
Здесь напрашивается вывод, что Черное море ранее не соединялось со Средиземным
По легенде, древнегреческие Боги жили на Олимпе. Возможно, это какая-нибудь гора на дне Средиземного моря, когда оно еще было безводной долиной.
В дополнение к этим строкам так же вспоминаются произведения Толкина с его Средиземьем (Хоббит, Властелин Колец). Интерес к ним и кинолентам – может это некая глубинная память?
Дальнейший возможный сценарий: произошел новый этап в расширении Земли, выход воды из недр, одновременное повышение уровня мирового океана, образование разломов и их расширение. Образование Гибралтара. Затопление Средиземья. Так же затопляются и другие глубокие низменности (как Черное море), великанам приходится спасаться, поднимаясь выше, где они уже не могли выжить из-за низкого для них давления. Это осталось в русских сказках про великанов: Святогор, Горыня, Дубыня, Усыня. Источник
Огромная голова (с засыпанным туловищем) есть у А.С.Пушкина в «Руслан и Людмила». А так же: Голиа́ф - огромный филистимлянский воин, потомок великанов-Рефаимов в Ветхом Завете.
Как раз таким великанам было под силу построить мегалитические сооружения. Может, и на уровне современного мирового океана для многих было достаточное давление - приспособились? Но после катаклизма – изменилось. Повышенное давление в пузырьках янтаря говорит об этом. Но конкретной ссылки на научную работу, показывающее это – я не нашел. Лишь поверхностные упоминания.
Может, какая-то техногенная деятельность в этой низменности, Средиземье, велась этими Богами, демонами из мифологии? Ее следы мы наблюдаем в гугл-картах.
Вид материков при одном из этапов расширения Земли. Гиперборея еще существует. Другой Каспий, отсутствие Байкала. Источник
Где могли укрыться эти великаны? Только уйти в глубины Земли – на многие километры вниз с созданием вентиляционных шахт, позволяющие держать там столб атмосферного давления, соответствующий этой глубине.
Пещера В Кабардино-Балкарии. Возможная вентиляция подземных городов ушедших туда великанов
***
Но вернемся к теме карьеров и гигантских выработок на дне океанов.
Ролик ниже - от одного из западных исследователей. Автор увидел геометрически правильные очертания на шельфовой зоне в океане неподалеку от американского Лос-Анджелеса. Длина - почти миля (1,6 километра), ширина - полмили. Объект находится на глубине почти 30 метров, расстояние от суши - полторы мили (2,4 километра).
Источник
***
Артефакты дна океана в в гугл-картах
В сети находится ряд подобных роликов:
Врят ли абсолютно все показанное можно отнести к сенсационным загадкам дна мирового океана или к сшиванию карт в гугл. Но некоторые места, действительны интересны с точки зрения их образования.
Стена на дне океана. Тянется (начало берет у берегов Антарктиды) через весь Тихий океан и подходит в восточному побережью Евразии – к Чукотке. Потом в Северном ледовитом океане опять появляется и исчезает около подводного хребта Ломоносова. Это баги при сшивке карт или в самом деле «обод» вокруг нашей планеты как на спутнике Сатурна - Япете:
«Стена», изображение которой передал американский зонд «Кассини», протянулась вдоль экватора спутника Сатурна Япета на 1300 километров. Местами ее высота превышает 20 километров. Похоже, что это горный хребет. Но ученые пока даже не могут предположить, как на третьей луне Сатурна могла появиться такая гигантская гряда. Да и горная ли это система? И почему она идет прямо по экватору, делая Япет похожим на склеенный шарик?
Конспирология его сравнивает со «Звездой смерти» из фильма «Звездные войны» по причине наличия на нем огромного кратера:
Но я опять отвлекся - вернемся к теме статьи. У меня нет более-менее четкого ответа на вопрос: что это такое? Мысли такие. Если это не баги сшивания карт в гугл, то это можно было сделать когда не было воды на Земле. Эта стена противоречит версии расширения Земли. Она была бы вся в разорванных сегментах. Или ее достраивали? В любом случае - это уровень не человеков-муравьев. Мысль одна - транспортная система. Но странно, что стену можно разглядеть лишь под определенным углом в гугл-картах.
На дне Атлантики.
Еще примеры «линий» из огромных подводных холмов:
Изображение Баренцева моря на архивной карте Google
Изображение Новой Земли на карте Bing. Просиовка уже хуже. В яндекс-картах их вообще не видно.
Источник
***
И в заключении - мое наблюдение. Охотское море:
Видны цепочки подводных сопок. Думаете, что это не то показывают карты гугла? Может быть, это подводные вулканы? Но почему они идут цепью и на равном расстоянии друг от друга? Я думаю, все верно. Т.к. одна сопка выходит на поверхность:
Остров Ионы. Ссылка на карту
Это один из подводных конусов, гигантских сопок, возвышается над поверхностью воды.
У меня есть и вполне обычное объяснение этим подводным холмам. Если эти объекты не имеют отношения к техногенной деятельности (терриконы?) в далеком прошлом на шельфах Земли, то они могут быть наподобие потухших вулканов (или моновулканов – извергающихся только один раз). Они извергали ранее не магму, а минеральный туф – грязевые массы из недр. То, что они идут цепочками – говорит о том, что они возникают вдоль разломов. На поверхности Земли таких объектов тоже хватает. О них – в последующих статьях…
***
Если Вам нравится информация в этом журнале и статьи, которые размещает автор, то его можно поблагодарить здесь. Мотивация не бывает лишней. Благодарю всех, кто выразил свою признательность за время существования журнала!
Кому удобно следить за новыми статьями журнала в ВК - это можно делать в своей ленте новостей, вступив в группу: sibved24
Источник: sibved.livejournal.com