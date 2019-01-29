Блокнот Болтона

Блокнот советника президента США Джона Болтона.Афганистан – приветствуем переговоры.5000 солдат в Колумбию.Пункт 1 – посвящен итогам переговоров с Талибаном, где согласно утечкам, США уже согласились вывести войска.Пункт 2 – представляет собой завуалированную угрозу, которую транслируют через СМИ таким эксцентричным способом. Подобные угрозы в Венесуэле воспринимают всерьез, поэтому тяжелую технику к границе с Колумбией начали передвигать еще несколько дней назад.По второму пункту, пресса сразу ринулась в Пентагон узнавать, отправили ли уже войска в Колумбию. Несколько представителей Пентагона заявляют, что на текущий момент США не направляют дополнительные контингенты в Колумбию или в Венесуэлу.

Источник: colonelcassad.livejournal.com