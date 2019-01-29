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Блокнот Болтона

10:00. 29 января 2019 Просмотров - 166 Нет комментариев Опубликовал:


Блокнот советника президента США Джона Болтона.
Афганистан – приветствуем переговоры.
5000 солдат в Колумбию.



Пункт 1 – посвящен итогам переговоров с Талибаном, где согласно утечкам, США уже согласились вывести войска.
Пункт 2 – представляет собой завуалированную угрозу, которую транслируют через СМИ таким эксцентричным способом. Подобные угрозы в Венесуэле воспринимают всерьез, поэтому тяжелую технику к границе с Колумбией начали передвигать еще несколько дней назад.

По второму пункту, пресса сразу ринулась в Пентагон узнавать, отправили ли уже войска в Колумбию. Несколько представителей Пентагона заявляют, что на текущий момент США не направляют дополнительные контингенты в Колумбию или в Венесуэлу.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: болтон, венесуэла, империализм, колумбия, США
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