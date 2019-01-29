Блокнот Болтона
10:00. 29 января 2019 Просмотров - 166 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Блокнот советника президента США Джона Болтона.
Афганистан – приветствуем переговоры.
5000 солдат в Колумбию.
Пункт 1 – посвящен итогам переговоров с Талибаном, где согласно утечкам, США уже согласились вывести войска.
Пункт 2 – представляет собой завуалированную угрозу, которую транслируют через СМИ таким эксцентричным способом. Подобные угрозы в Венесуэле воспринимают всерьез, поэтому тяжелую технику к границе с Колумбией начали передвигать еще несколько дней назад.
По второму пункту, пресса сразу ринулась в Пентагон узнавать, отправили ли уже войска в Колумбию. Несколько представителей Пентагона заявляют, что на текущий момент США не направляют дополнительные контингенты в Колумбию или в Венесуэлу.
Источник: colonelcassad.livejournal.com