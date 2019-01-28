Сводки от ополчения Новороссии 28 января 2019

Известный днепропетровский пособник карателей, так называемый волонтёр «АТО» Юрий Мысягин рассказал скандальную правду о больших проблемах в известной 72-й отдельной механизированной бригаде ВСУ имени «Чёрных запорожцев».

Он рассказал о жутких условиях службы в этой бригаде в связи с приездом Порошенко в расположение этого вооружённого формирования в Белой Церкви.

Мысягин напомнил, что 72-я ОМБр только что была выведена со Светлодарской дуги, где участвовала в карательной операции против Донбасса.

Пособник фашистов подчеркнул, что «Чёрные запорожцы» достойны наград за то, что «вынесли на своих плечах своего “незаурядного” командира бригады».

«Кто не стерпел и не смог вынести методы командования, перевелись в другие части или просто не стали продлевать контракт с 72-й.

Есть несколько нюансов, о которых, наверное, стоит сейчас написать, чтобы потом, когда информация будет всплывать в Сети, она не стала новинкой.

Боевая 72-я бригада «Чёрных запорожцев», за период чуть больше года, после назначения нового комбрига, растеряла почти половину своего личного состава. И у всех проблем, описанных выше и ниже, есть один ответ — это комбриг бригады Татусь», — рассказывает Мысягин.

«Вот посудите сами, за время принятия бригады (чуть больше года назад) из 70% сейчас осталось всего около 40% военнослужащих. Проблемы с комплектованием есть у многих бригад ВСУ, но так быстро на ровном месте потерять почти половину личного состава, как 72-я под командованием комбрига Татуся, — это реальная катастрофа.

В чем же причина, почему?

Ведь сейчас не 2014–15 год, нет тяжёлых боестолкновений, почти не работает артиллерия, нет больших боевых потерь. Причина на поверхности.

Отсутствие хоть какой-то коммуникабельности, неумение и нежелание прислушиваться к людям, и солдафонски — совковый стиль, и манеры управления боевым подразделением.

Вот вам и итог. Бригада потеряла почти половину личного состава за время чуть больше года.

Вряд ли комбриг достоин даже рукопожатия, когда привел бригаду к таким плачевным последствиям.

Ведь правда «удивительная» ситуация. У нас есть новые бригады, которые не имеют ничего, даже своего «угла». Переезжают с одного полигона на другой, технику порой ремонтируют под открытым небом и живут все время в палатках, но процент укомплектованности личным составом имеют больше. А тут есть свой родной дом: свой ППД, боксы для техники, тёплые казармы и самое главное — любовь своего родного города, а люди из бригады бегут. Парадокс», — резюмирует так называемый волонтёр «АТО».

Куда исчезли металлические ежи и провода из-под Дебальцево?

Далее он обратился к Порошенко, призвав его поинтересоваться, как такая катастрофа вообще могла произойти с одной из лучших бригад ВСУ.

«А заодно возьмите с собой главного военного прокурора, пусть он комбригу задаст вопрос, куда осенью 2018-го года подевались 140 шт. больших металлических ежей, которые были установлены ещё в 2015-м году 128-й бригадой (какое совпадение, Татусь в 128-й был начштаба) в районе населённого пункта Николаевка Вторая, в Дебальцевском районе.

Бетонные заградительные конструкции остались, а металлические ежи куда-то чудным образом пропали. Причём вывозили их с помощью крана инженерной группы 72-й бригады.

Кто отдал приказ подогнать туда кран, грузить ежи и на какой пункт приёма металлолома они были вывезены?

Красивая картинка получается. Заградительные укрепления на картах нанесены и есть в наличии, у кого-то наверняка даже проходят по формулярам, но вот только бетонные заградительные ежи остались, а металлические растворились в темноте. Все красиво и не подкопаешься.

И ещё, с 2015-го года в том районе находились и славно воевали попеременно несколько разных бригад ВСУ, и не один командир не опустился до того, чтоб отдать приказ и с помощью опять же крана срезать с металлических опор перебитые висящие высоковольтные провода, которые имеют ценность на вторичном рынке цветных металлов.

Опоры остались, а висящих проводов нет. Наверное, после выхода бригады со Светлодарской дуги комбриг стал более «крепко» стоять на ногах, чего не скажешь о самой бригаде, которой он командует.

Поверьте, об этом знают десятки людей в 72-й бригаде — это не является какой-то тайной. Люди просто запуганы и махнули рукой на все.

Я не хочу подробно уделять внимание и писать о продвижении противника, более чем на 1 км вперёд и закреплении на новых позициях по направлению посёлка Троицкое. Подробности не для «Фейсбука». Там много вопросов по бригаде. Это так, вкратце.

Боюсь, что после выхода в ППД в бригаде с таким комбригом через некоторое время останется не более 20% людей.

И ещё один момент. В руководстве армии и штабе ООС прекрасно знают о том, что творится в 72-й.

Проверок ведь было достаточно. Но все молчат и только почему-то перешёптываются и общаются друг с другом.

Получается: что если комбриг женат на племяннице замНГШ (заместитель начальника украинского генштаба, — прим. РВ), то всё — он «бог». Никто слово сказать ему не может. Чуди что хочешь. Можешь развалить одну из лучших бригад ВСУ, можешь заниматься личным обогащением, что хочу, то и творю, что и имеем на сейчас».

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