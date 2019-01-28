Сводки от ополчения Новороссии 28 января 2019
- 11:15 В ЛНР почтили память первого Главы республики Валерия Болотова.
- 07:20 Возвращение остатков 72-й омбр ВСУ назвали похожим на марш военнопленных.
- 05:00 «Это катастрофа!» 72-я бригада ВСУ за год на Донбассе лишилась половины личного состава.
В ЛНР почтили память первого Главы республики Валерия Болотова
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Возвращение остатков 72-й омбр ВСУ назвали похожим на марш военнопленных
В украинском сегменте Интернета развернулись самые настоящие словесные баталии по поводу публикации волонтёров о выводе 72-й бригады ВСУ из Донбасса к пункту постоянной дислокации.
Напомним, что один из волонтёров обвинил командира бригады Татуся в том, что тот фактически растерял около половины личного состава бригады, причём эти потери были небоевыми. Украинские военнослужащие сами покидали 72-ю омбр, как пишет волонтёр, по причине «солдафонского стиля» командира и его коррупционной деятельности.
После этих заявлений волонтёра по фамилии Мысягин в Фейсбуке на Украине зашёл типичный спор о том, «кто больший патриот». Волонтёру в крайне резких выражениях попытались объяснить, что он не прав, и что комбриг Татусь – «порядочный и грамотный командир». При этом волонтёра обвинили в «проплаченной заметке» о 72-й бригаде.
Из публикации в Фейсбуке к посту волонтёра о 72-й омбр:
Другая публикация:
На это волонтёр ответил заявлением о том, что это под чужими никами пишет либо сам комбриг Татусь, либо его коррумпированное окружение.
Примечательно, что «патриоты Украины» все свои споры ведут исключительно на языке «агрессора».
Тем временем возвращение примерно 40 процентов личного состава бригады в город Белая Церковь (там остатки бригады встретил Порошенко) многие на Украине назвали «позорным бегством», а сами кадры – «похожими на то, как по городу маршем без оружия идут военнопленные».
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«Это катастрофа!» 72-я бригада ВСУ за год на Донбассе лишилась половины личного состава
Известный днепропетровский пособник карателей, так называемый волонтёр «АТО» Юрий Мысягин рассказал скандальную правду о больших проблемах в известной 72-й отдельной механизированной бригаде ВСУ имени «Чёрных запорожцев».
Он рассказал о жутких условиях службы в этой бригаде в связи с приездом Порошенко в расположение этого вооружённого формирования в Белой Церкви.
Мысягин напомнил, что 72-я ОМБр только что была выведена со Светлодарской дуги, где участвовала в карательной операции против Донбасса.
Пособник фашистов подчеркнул, что «Чёрные запорожцы» достойны наград за то, что «вынесли на своих плечах своего “незаурядного” командира бригады».
«Кто не стерпел и не смог вынести методы командования, перевелись в другие части или просто не стали продлевать контракт с 72-й.
Есть несколько нюансов, о которых, наверное, стоит сейчас написать, чтобы потом, когда информация будет всплывать в Сети, она не стала новинкой.
Боевая 72-я бригада «Чёрных запорожцев», за период чуть больше года, после назначения нового комбрига, растеряла почти половину своего личного состава. И у всех проблем, описанных выше и ниже, есть один ответ — это комбриг бригады Татусь», — рассказывает Мысягин.
«Вот посудите сами, за время принятия бригады (чуть больше года назад) из 70% сейчас осталось всего около 40% военнослужащих. Проблемы с комплектованием есть у многих бригад ВСУ, но так быстро на ровном месте потерять почти половину личного состава, как 72-я под командованием комбрига Татуся, — это реальная катастрофа.
В чем же причина, почему?
Ведь сейчас не 2014–15 год, нет тяжёлых боестолкновений, почти не работает артиллерия, нет больших боевых потерь. Причина на поверхности.
Отсутствие хоть какой-то коммуникабельности, неумение и нежелание прислушиваться к людям, и солдафонски — совковый стиль, и манеры управления боевым подразделением.
Вот вам и итог. Бригада потеряла почти половину личного состава за время чуть больше года.
Вряд ли комбриг достоин даже рукопожатия, когда привел бригаду к таким плачевным последствиям.
Ведь правда «удивительная» ситуация. У нас есть новые бригады, которые не имеют ничего, даже своего «угла». Переезжают с одного полигона на другой, технику порой ремонтируют под открытым небом и живут все время в палатках, но процент укомплектованности личным составом имеют больше. А тут есть свой родной дом: свой ППД, боксы для техники, тёплые казармы и самое главное — любовь своего родного города, а люди из бригады бегут. Парадокс», — резюмирует так называемый волонтёр «АТО».
Куда исчезли металлические ежи и провода из-под Дебальцево?
Далее он обратился к Порошенко, призвав его поинтересоваться, как такая катастрофа вообще могла произойти с одной из лучших бригад ВСУ.
«А заодно возьмите с собой главного военного прокурора, пусть он комбригу задаст вопрос, куда осенью 2018-го года подевались 140 шт. больших металлических ежей, которые были установлены ещё в 2015-м году 128-й бригадой (какое совпадение, Татусь в 128-й был начштаба) в районе населённого пункта Николаевка Вторая, в Дебальцевском районе.
Бетонные заградительные конструкции остались, а металлические ежи куда-то чудным образом пропали. Причём вывозили их с помощью крана инженерной группы 72-й бригады.
Кто отдал приказ подогнать туда кран, грузить ежи и на какой пункт приёма металлолома они были вывезены?
Красивая картинка получается. Заградительные укрепления на картах нанесены и есть в наличии, у кого-то наверняка даже проходят по формулярам, но вот только бетонные заградительные ежи остались, а металлические растворились в темноте. Все красиво и не подкопаешься.
И ещё, с 2015-го года в том районе находились и славно воевали попеременно несколько разных бригад ВСУ, и не один командир не опустился до того, чтоб отдать приказ и с помощью опять же крана срезать с металлических опор перебитые висящие высоковольтные провода, которые имеют ценность на вторичном рынке цветных металлов.
Опоры остались, а висящих проводов нет. Наверное, после выхода бригады со Светлодарской дуги комбриг стал более «крепко» стоять на ногах, чего не скажешь о самой бригаде, которой он командует.
Поверьте, об этом знают десятки людей в 72-й бригаде — это не является какой-то тайной. Люди просто запуганы и махнули рукой на все.
Я не хочу подробно уделять внимание и писать о продвижении противника, более чем на 1 км вперёд и закреплении на новых позициях по направлению посёлка Троицкое. Подробности не для «Фейсбука». Там много вопросов по бригаде. Это так, вкратце.
Боюсь, что после выхода в ППД в бригаде с таким комбригом через некоторое время останется не более 20% людей.
И ещё один момент. В руководстве армии и штабе ООС прекрасно знают о том, что творится в 72-й.
Проверок ведь было достаточно. Но все молчат и только почему-то перешёптываются и общаются друг с другом.
Получается: что если комбриг женат на племяннице замНГШ (заместитель начальника украинского генштаба, — прим. РВ), то всё — он «бог». Никто слово сказать ему не может. Чуди что хочешь. Можешь развалить одну из лучших бригад ВСУ, можешь заниматься личным обогащением, что хочу, то и творю, что и имеем на сейчас».
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