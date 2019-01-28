Славянский след в Израиле. Тамара Савченко. Часть 1

Русь ведическая в прошлом.



Автор-сказительница – Тамара Савченко

Канал Ютуб Т. Савченко – https://www.youtube.com/channel/UCh1r…



Часть 2 – https://youtu.be/NjcVt6aMtNQ



Израиль. Здесь была АССИЯ ВЕДИЧЕСКАЯ со столицей в Царьграде. Официальным Языком ведической Ассии был язык законодательной власти – русский. Но надписи, легко читаемые в Израиле по-русски, упорно называют греческими. Представляю на ваш суд прочтени и толкование мозаик и надписей Израиля, Иордании и Сирии, открывающих иную картину известных нам событий.



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Источник: www.youtube.com