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Славянский след в Израиле. Тамара Савченко. Часть 1

14:02. 28 января 2019 Просмотров - 73 2 коммент. Опубликовал:

Русь ведическая в прошлом.

Автор-сказительница – Тамара Савченко
Канал Ютуб Т. Савченко – https://www.youtube.com/channel/UCh1r…

Часть 2 – https://youtu.be/NjcVt6aMtNQ

Израиль. Здесь была АССИЯ ВЕДИЧЕСКАЯ со столицей в Царьграде. Официальным Языком ведической Ассии был язык законодательной власти – русский. Но надписи, легко читаемые в Израиле по-русски, упорно называют греческими. Представляю на ваш суд прочтени и толкование мозаик и надписей Израиля, Иордании и Сирии, открывающих иную картину известных нам событий.

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Источник: www.youtube.com

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2 коммент.»

  • 293 205
    ALFA2012 28 января 2019 в 14:28 Ссылка Пометить
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    Это прямо в незапамятные времена в Израиле кириллицей писали? При том что не было еще той кириллицы. А если читать греческие символы, как кириллические, то будет полный бред. Что и наблюдаем.

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  • 116 44
    BFG 28 января 2019 в 14:45 Ссылка Пометить
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    Страшно представить охренение жидоборцев после таких “открытий”. Это чего -евреи вообще русские?! Ой вэй!

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