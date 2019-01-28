Седьмая симфония Шостаковича – метафизический удар по фашистским варварам
Для обогащения хлеба витаминами и полезными микроэлементами добавляли муку из луба сосны, ветвей берёзы и семян дикорастущих трав. В начале 1942 года в рецептуру добавили гидроцеллюлозу, которая использовалась для придания объёма
И сколько же такого хлеба выдавали защитникам и жителям города? Ниже – нормы на конец 1941 года.
Немецкое командование и солдаты Вермахта были прекрасно осведомлены о таком состоянии дел в осаждённом Ленинграде. А теперь добавьте сюда суровую зиму и непрекращающиеся бомбёжки и артобстрелы города…
А тут…
9 августа 1942 г. в переполненном зале Ленинградской филармонии состоялось исполнение Седьмой симфонии. 80 мин., пока звучала музыка, орудия врага безмолвствовали: артиллеристы, защищавшие город, получили приказ командующего Ленинградским фронтом Л. А. Говорова — во что бы то ни стало подавлять огонь немецких орудий.
Операция огневого подавления вражеских батарей называлась «Шквал».
«… когда в знак начала
дирижерская палочка поднялась,
над краем передним, как гром, величаво
другая симфония началась —
симфония наших гвардейских пушек,
чтоб враг по городу бить не стал,
чтоб город Седьмую симфонию слушал. …
И в зале — шквал,
И по фронту — шквал. …
А когда разошлись по квартирам люди,
полны высоких и гордых чувств,
бойцы опустили стволы орудий,
защитив от обстрела площадь Искусств».
Николай Савков
Исполнял симфонию Большой симфонический Оркестр Ленинградского радиокомитета. В дни блокады некоторые музыканты умерли от голода. Репетиции были свёрнуты в декабре. Когда в марте они возобновились, играть могли лишь 15 ослабевших музыкантов. Для восполнения численности оркестра пришлось отозвать музыкантов из военных частей.
Исполнению придавалось исключительное значение; в день первого исполнения все артиллерийские силы Ленинграда были брошены на подавление огневых точек противника. Несмотря на бомбы и авиаудары, в филармонии были зажжены все люстры.
«Действительно, — вспоминал кларнетист Виктор Козлов, — включены были все люстры хрустальные. Зал был освещён, так торжественно. Такой подъём был у музыкантов в настроении, так играли с душой эту музыку.»
Зал филармонии был полон, а публика была самой разнообразной: вооружённые моряки и пехотинцы, а также одетые в фуфайки бойцы ПВО и похудевшие завсегдатаи филармонии.
Новое произведение Шостаковича оказало сильное эстетическое воздействие на многих слушателей, заставив плакать, не скрывая слёз. В великой музыке нашло своё отражение объединяющее начало: вера в победу, жертвенность, безграничная любовь к своему городу и стране.
Во время исполнения симфония транслировалась по радио, а также по громкоговорителям городской сети. Её слышали не только жители города, но и осаждавшие Ленинград немецкие войска.Седьмая симфония Шостаковича – тема фашистского нашествия
Много позже, двое туристов из ГДР, разыскавшие дирижёра, признались ему:
«Тогда, 9 августа 1942 года, мы поняли, что проиграем войну. Мы ощутили вашу силу, способную преодолеть голод, страх и даже смерть…»
Галина Лелюхина, флейтистка:
«Были репродукторы, немцы все это слышали. Как потом говорили, немцы обезумели все, когда это слышали. Они-то считали, что город мёртвый…
Можно себе представить состояние немцев, когда ожили ленинградские репродукторы и с нашей передовой стала доноситься до фашистов музыка, в которой явственно слышатся близкие германцам нотки Вагнера…
Оцепенение, поистине метафизический ужас перед этим проявлением воли и мужества ленинградцев, которых невозможно сломить ни голодом, ни холодом, ни пулями, ни снарядами, ни бомбами…
И тут немцы прочувствовали своей подкоркой: они проиграли войну советскому народу.
Источник: ss69100.livejournal.com