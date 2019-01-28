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Седьмая симфония Шостаковича – метафизический удар по фашистским варварам

14:56. 28 января 2019 Просмотров - 32 Нет комментариев Опубликовал:
Ленинград к августу 1942-го уже год как находился в блокадном кольце.

Для обогащения хлеба витаминами и полезными микроэлементами добавляли муку из луба сосны, ветвей берёзы и семян дикорастущих трав. В начале 1942 года в рецептуру добавили гидроцеллюлозу, которая использовалась для придания объёма

И сколько же такого хлеба выдавали защитникам и жителям города? Ниже – нормы на конец 1941 года.

Немецкое командование и солдаты Вермахта были прекрасно осведомлены о таком состоянии дел в осаждённом Ленинграде. А теперь добавьте сюда суровую зиму и непрекращающиеся бомбёжки и артобстрелы города…


А тут…

9 августа 1942 г. в переполненном зале Ленинградской филармонии состоялось исполнение Седьмой симфонии. 80 мин., пока звучала музыка, орудия врага безмолвствовали: артиллеристы, защищавшие город, получили приказ командующего Ленинградским фронтом Л. А. Говорова — во что бы то ни стало подавлять огонь немецких орудий.

Операция огневого подавления вражеских батарей называлась «Шквал».

«… когда в знак начала

дирижерская палочка поднялась,

над краем передним, как гром, величаво

другая симфония началась —

симфония наших гвардейских пушек,

чтоб враг по городу бить не стал,

чтоб город Седьмую симфонию слушал. …

И в зале — шквал,

И по фронту — шквал. …

А когда разошлись по квартирам люди,

полны высоких и гордых чувств,

бойцы опустили стволы орудий,

защитив от обстрела площадь Искусств».

Николай Савков

Исполнял симфонию Большой симфонический Оркестр Ленинградского радиокомитета. В дни блокады некоторые музыканты умерли от голода. Репетиции были свёрнуты в декабре. Когда в марте они возобновились, играть могли лишь 15 ослабевших музыкантов. Для восполнения численности оркестра пришлось отозвать музыкантов из военных частей.

Исполнению придавалось исключительное значение; в день первого исполнения все артиллерийские силы Ленинграда были брошены на подавление огневых точек противника. Несмотря на бомбы и авиаудары, в филармонии были зажжены все люстры.

«Действительно, — вспоминал кларнетист Виктор Козлов, — включены были все люстры хрустальные. Зал был освещён, так торжественно. Такой подъём был у музыкантов в настроении, так играли с душой эту музыку.»

Зал филармонии был полон, а публика была самой разнообразной: вооружённые моряки и пехотинцы, а также одетые в фуфайки бойцы ПВО и похудевшие завсегдатаи филармонии.

Новое произведение Шостаковича оказало сильное эстетическое воздействие на многих слушателей, заставив плакать, не скрывая слёз. В великой музыке нашло своё отражение объединяющее начало: вера в победу, жертвенность, безграничная любовь к своему городу и стране.

Во время исполнения симфония транслировалась по радио, а также по громкоговорителям городской сети. Её слышали не только жители города, но и осаждавшие Ленинград немецкие войска.

Седьмая симфония Шостаковича – тема фашистского нашествия



Много позже, двое туристов из ГДР, разыскавшие дирижёра, признались ему:

«Тогда, 9 августа 1942 года, мы поняли, что проиграем войну. Мы ощутили вашу силу, способную преодолеть голод, страх и даже смерть…»

Галина Лелюхина, флейтистка:

«Были репродукторы, немцы все это слышали. Как потом говорили, немцы обезумели все, когда это слышали. Они-то считали, что город мёртвый…



Можно себе представить состояние немцев, когда ожили ленинградские репродукторы и с нашей передовой стала доноситься до фашистов музыка, в которой явственно слышатся близкие германцам нотки Вагнера…

Оцепенение, поистине метафизический ужас перед этим проявлением воли и мужества ленинградцев, которых невозможно сломить ни голодом, ни холодом, ни пулями, ни снарядами, ни бомбами…

И тут немцы прочувствовали своей подкоркой: они проиграли войну советскому народу.


***
.

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: война, Воля, история, метафизика, народ, советский, фашизм
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