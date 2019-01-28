Русское семейное выживание. Почему погибает семья? (Познавательное ТВ, Андрей Иванов)

Андрей Иванов: Русское семейное выживание. Почему погибает семья? Современное общество уничтожает традиционную русскую семью. Что бы выжить как нация, русским необходимо построить крепкие многодетные семьи.



Контакты Андрея Иванова:

Почта: zlatazar@tut.by

Skype: a_ivanovblr

Вконтакте: vk.com/ivanov_minsk

WhatsApp: +79295562865



Семейное очеловечивание: https://www.youtube.com/watch?v=KVIbY…



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Источник: www.youtube.com