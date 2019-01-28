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Русское семейное выживание. Почему погибает семья? (Познавательное ТВ, Андрей Иванов)

19:31. 28 января 2019 Просмотров - 149 Нет комментариев Опубликовал:

Андрей Иванов: Русское семейное выживание. Почему погибает семья? Современное общество уничтожает традиционную русскую семью. Что бы выжить как нация, русским необходимо построить крепкие многодетные семьи.

Контакты Андрея Иванова:
Почта: zlatazar@tut.by
Skype: a_ivanovblr
Вконтакте: vk.com/ivanov_minsk
WhatsApp: +79295562865

Семейное очеловечивание: https://www.youtube.com/watch?v=KVIbY…

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Источник: www.youtube.com

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