Русский язык вернется
Письма, которые приходят от читателей и зрителей самые разные. Вопросы, просьбы, идеи, обращения.
На днях пришло письмо, в котором… стихотворение.
С его содержанием я согласен на все 100%
Добрый день, Николай!
Я, как киевлянин, к сожалению, проживающий в Чикаго, должен поделиться с вами моим стихотворением.
Написанное еще в 2009 году, оно пользуется популярностью на Украине среди людей, разделяющие мои взгляды.
Ты вернешься в мой город дрожанием листьев,
Звоном первых трамваев, гудками машин.
Ты не можешь быть ложным, пустым, ненавистным,
Ты не можешь быть грязным, никчемным, чужим.
Ты ворвешься в дома позывною трубою,
Светом, полным надежды, речным ветерком.
Там, где каждое деревце дышит тобою,
Ты не можешь быть, слышишь, слепым чужаком.
Ты вернешься на площади, улицы, скверы,
Где сам воздух к твоим перезвонам привык.
Ты вернешься, — я верю всей силою веры, —
Оклеветанный завистью русский язык!
С уважением,
Михаил Рахунов,
международный гроссмейстер
и гроссмейстер СССР по русским шашкам,
поэт, переводчик
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Источник: nstarikov.ru
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Блеск!