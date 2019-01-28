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Русский язык вернется

09:19. 28 января 2019 Просмотров - 121 Один комментарий Опубликовал:

Письма, которые приходят от читателей и зрителей самые разные. Вопросы, просьбы, идеи, обращения.

На днях пришло письмо, в котором… стихотворение.

С его содержанием я согласен на все 100%

Добрый день, Николай!

Я, как киевлянин, к сожалению, проживающий в Чикаго, должен поделиться с вами моим стихотворением.

Написанное еще в 2009 году, оно пользуется популярностью на Украине среди людей, разделяющие мои взгляды.

Ты вернешься в мой город дрожанием листьев,
Звоном первых трамваев, гудками машин. 
Ты не можешь быть ложным, пустым,  ненавистным,
Ты не можешь быть грязным, никчемным, чужим.

Ты ворвешься в дома позывною трубою,
Светом, полным надежды,  речным ветерком.
Там, где каждое деревце дышит тобою,
Ты не можешь быть, слышишь, слепым чужаком. 

Ты вернешься на площади, улицы, скверы,
Где сам воздух к твоим перезвонам привык.
Ты вернешься, —  я верю всей силою веры, — 
Оклеветанный завистью русский язык!

С уважением,
Михаил Рахунов,
международный гроссмейстер
и гроссмейстер СССР по русским шашкам,
поэт, переводчик

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Источник: nstarikov.ru

Метки: блог
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