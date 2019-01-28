Русский язык вернется

Письма, которые приходят от читателей и зрителей самые разные. Вопросы, просьбы, идеи, обращения.

На днях пришло письмо, в котором… стихотворение.

С его содержанием я согласен на все 100%

Добрый день, Николай!

Я, как киевлянин, к сожалению, проживающий в Чикаго, должен поделиться с вами моим стихотворением.

Написанное еще в 2009 году, оно пользуется популярностью на Украине среди людей, разделяющие мои взгляды.

Ты вернешься в мой город дрожанием листьев,

Звоном первых трамваев, гудками машин.

Ты не можешь быть ложным, пустым, ненавистным,

Ты не можешь быть грязным, никчемным, чужим.

Ты ворвешься в дома позывною трубою,

Светом, полным надежды, речным ветерком.

Там, где каждое деревце дышит тобою,

Ты не можешь быть, слышишь, слепым чужаком.

Ты вернешься на площади, улицы, скверы,

Где сам воздух к твоим перезвонам привык.

Ты вернешься, — я верю всей силою веры, —

Оклеветанный завистью русский язык!

С уважением,

Михаил Рахунов,

международный гроссмейстер

и гроссмейстер СССР по русским шашкам,

поэт, переводчик