О состоянии вооруженных сил Венесуэлы
01:38. 28 января 2019 Просмотров - 65 Один комментарий Опубликовал: brahman
Обзорный материал о состоянии вооруженных сил Венесуэлы, которым предстоит сыграть одну из решающих ролей в разворачивающемся кризисе.
В материале дается оценка штатного и технического состояния, без углубления в вопросы политической лояльности внутри силовых структур Венесуэлы.
О состоянии вооруженных сил Венесуэлы
В условиях обострившегося политического кризиса в Венесуэле необходимо рассказать о вооруженных силах страны. От их состояния во многом зависит дальнейшая судьба республики. Вполне вероятно, что армия станет той силой, которая решит судьбу Венесуэлы на ближайшие десятилетия. Чавес, а впоследствии Мадуро, многое сделали для укрепления вооруженных сил страны, однако политический кризис застал военных в стадии перевооружения.Но обо всем по порядку.
Флот Венесуэлы представлен дивизионом из двух дизельных подводных лодок типа 209, дивизионом из 6 ракетных фрегатов класса «Lupo», дивизиона сторожевых кораблей ( ракетных катера типа «Vosper 37m.»/класс «Federación и 3 патрульных артиллерийских катера типа «Vosper 37m.»/класс «Constitución» ), дивизионом десантных и вспомогательных кораблей,включающего в себя 4 больших десантных корабля типа LST/класс «Capana», 1 корабль снабжения типа «Ciudad Bolívar», 1 океанографическое судно класса «Punta Brava» и 1 парусный учебный корабль типа «Bricbarc» / «Simón Bolívar», подразделениями морской авиации и частями морской пехоты.
Подразделения морской авиации включают в себя эскадрилью противолодочных вертолетов Bell-212 ( 5 машин) подразделение патрульной авиации из 2 самолетов С-212-200, транспортная эскадрилья из 4 машин С-212, 2 самолетов King Air Beech C-200 и C-90 и 1 самолета Turbo Commander. Кроме того, в составе морской авиации имеется эскадрилья из 6 транспортных вертолетов Ми-17 и 6 вертолетов bell-412.
Подразделения морской пехоты номинально сведены в дивизию, однако в данный момент этот род войск находится в состоянии формирования. Общая численность морпехов оценивается в 15 тысяч человек, структурно в соединение входят 2 бригады трех батальонного состава, речная пограничная бригада, бригада спецопераций, инженерная бригада, батальон связи и дивизионная артгруппа. Слабым местом этого рода войск является техническое оснащение, так бронетехника представлена только 10 гусеничными амфибиями AAVP-7A1 , 37 БТР Engesa EE-11 Urutu бразильского производства и 15 БМП ZBD2000 (VN-18) и ZBL-09, поставленными из Китая. Артиллерию морпехов составляют 18 итальянских орудий OTO Melara Mod 56. На фоне остальных подразделений бригада спецопераций выделяется лучшей экипировкой и вооружением. В частности, спецназовцы вооружены автоматами АК-103.
В целом, флот Венесуэлы находится в довольно неплохом для стран Южной Америки состоянии, и вполне способен вести успешные боевые действия против соседей по региону. Наличие ракетных фрегатов делает его грозным противником для ВМС соседней Бразилии.Однако, в случаи вмешательства в игру США, исход боев на море быстро будет предрешен. Противостоять американским авианосным ударным группам Венесуэле фактически нечем.
Более радужным выглядит состояние ВВС страны.Еще в период правления Чавеса было запланировано серьезное обновление авиационного парка страны.В данный момент авиация Венесуэлы включает в себя 2 эскадрильи истребителей F-16 (до 21 машины), 2 эскадрильи Су-30МКВ (23 машины), 2 эскадрильи ( до 24 машин) учебно-тренировочных машин K-8W Karakorum китайского производства, которые могут быть использованы в качестве легких штурмовиков, 3 штурмовые эскадрильи в состав которых входят от 4 до 7 легких штурмовиков Rockwell OV-10A/E Bronco и не менее 16 Embraer EMB 312 Tucano. В составе ВВС страны имеется 2 транспортных самолетных и 3 вертолетных эскадрилии. В общей сложности в них числятся 8 самолетов Shaanxi Y-8, 6 Lockheed C-130H Hercules, 2 Cessna 182N Skylane, а также 8 вертолетов Ми-17, 10 вертолетов Cougar, а также 12 вертолетов Super Puma. Подразделения ударных вертолетов в ВВС Венесуэлы отсутствуют.
ВВС Венесуэлы по факту являются самыми современными в Южной Америке, наличие истребителей Су-30МКВ вполне позволяет добиться превосходства в воздухе в случаи войны с Бразилией,обладающей значительным,но устаревшим авиапарком,и ,тем более, Колумбией, чья авиация заточена главным образом на контрпартизанские операции. К слабым сторонам ВВС Венесуэлы можно отнести ее ударный компонент, фактически состоящий из легких штурмовиков. Машины F-16 и Су-30МКВ способны работать в качестве истребителей-бомбардировщиков, однако полностью проблему не решают. Однако, наличие большого количества легких штурмовиков вполне позволяет вести борьбу с формированиями боевиков оппозиции, в случаи если против Мадуро применят тактику рейдов с сопредельной территории по примеру Контрас в Никарагуа в 1980-е годы. Еще одним слабым местом авиации Венесуэлы является наличие БПЛА. Ударные аппараты этого типа отсутствуют напрочь, число разведывательных крайне ограниченно. Речь,как правило идет о банальных квадрокоптерах. Конфликты последнего времени показали роль БПЛА в современной войне, особенно эффективно они могли бы быть применены в условиях Венесуэлы.
ПВО Венесуэлы довольно разнообразны по своему вооружению. Так, на вооружении рода войск имеются вполне современные ЗРК С-300 ( 2 дивизиона, в общей сложности 24 комплекса), дивизион ЗРК "Бук-М2Э (12 комплексов),дивизион ЗРК "Тор" ( 12 комплексов) и значительное количество устаревших ЗРК "Печора" (всего планировалось оснастить 11 дивизионов, точное количество имеющихся в наличии комплексов неизвестно). ВС Венесуэлы располагают значительным количеством ПЗРК "Игла". Кроме того, в составе ПВО страны имеется в общей сложности свыше 440 зенитных орудий, включая ЗУ-23-2.Конечно, эти орудия не представляют серьезной угрозы для современных боевых самолетов, но противостоять легким штурмовикам и вертолетам в условиях джунглей вполне способны.
В целом ПВО страны способны эффективно противостоять авиации любых соседей по региону, однако отразить ракетные и авиационные удары США не способны.Двух дивизионов современных ЗРС С-300 банально не хватит для прикрытия огромной территории Венесуэлы.
Сухопутные войска республики представлены бронетанковой ( 4-я дивизия), механизированной ( 9-я дивизия) и тремя пехотными дивизиями. Общая численность сухопутных войск оценивается в 63 тысячи человек.
4-я бронетанковая дивизия включает в себя 41-ю и 11-ю бронетанковые бригады, 43-ю артбригаду, а также 42-ю воздушно-десантную бригаду. 41-я бригада является наиболее современным соединением армии Венесуэлы. Ее танковые батальоны вооружены танками Т-72Б1В, пехотный батальон получил БМП-3. 11-я бригада вооружена устаревшими танками АМХ-30 французского производства.
9-я механизированная дивизия состоит из 91-й моторизованной кавалерийской бригады на БТР-80, бригады рейнджеров и бригады охраны.
1-я пехотная дивизия состоит из 24-й механизированной бригады на БТР-80А и БМП-3, бронетанковой бригады, которая правда по факту не сформирована, планировавшаяся поставка танков Т-72Б1В в 11-ю пехотную бригаду,что позволяло развернуть ее в бронетанковую, пока не состоялась,бригады рейнджеров и бригады снабжения.
2-я пехотная дивизия состоит из 25-й механизированной бригады ( на БТР-80А и БМП-3), 21-й пехотной и горно-пехотной бригады.
3-я пехотная дивизия состоит из 31-й механизированной бригады( на БТР-80А и БМП-3), а также бригад рейнджеров,связи и военной полиции.
Всего на вооружении сухопутных войск Венесуэлы состоят 92 танка Т-72Б1В, 80 танков АМХ-30, 31 легкий танк АМХ-13 "Скорпион", 78 легких танков "Скорпион", 123 БМП-3, 114 БТР-80А, 40 БМП "Драгун-300"80 боевых разведывательных машин (БРМ) V-100 и V-150,а также 40 БРМ "Драгун".
САУ представлены 48 машинами 2С19 "МСТА-С" , 12 машинами AMX-13 F3 AM и 13 машинами 2С23 «Нона-СВК». Буксируемая артиллерия состоит из 12 155-мм гаубиц M114, 40 105-мм орудий M101A1, 40 105-мм орудий OTO Melara Mod 56. Кроме того, на вооружении Венесуэлы находится 24 РСЗО БМ-21 "Град", 12 РСЗО "Смерч" и 20 РСЗО LAR-160 израильского производства, а также значительное количество минометов.
Обращает на себя внимание тот факт,что пехотные бригады армии Венесуэлы не имеют на вооружении БМП и БТР. Впрочем, в условиях,когда значительная часть территории Венесуэлы покрыта джунглями, массированное применение бронетехники является сомнительным, упор явно будет делаться на действия пеших подразделений. Именно этим и обусловлено наличие в дивизиях 3 бригад рейнджеров,ранее входивших в состав 5-й лесной дивизии, проводившей операции против наркоторговцев в приграничной полосе. В целом, сухопутные войска республики на порядок превосходят армии соседей в плане оснащения тяжелым вооружением. Например, армия Колумбии вообще не имеет танков, ВС Бразилии вооружены 600 машинами, но весь их танковый парк морально и физически устарел.
Наряду с вооруженными силами, в силовые структуры входят формирования боливарианской национальной милиции, в состав которой входят свыше 220 тысяч человек. Конечно, их уровень боевой подготовки и вооружения не сравним с регулярной армией, но многочисленная, вооруженная стрелковым оружием структура,состоящая из мотивированных бойцов может выступить в качестве мобилизационного резерва для ВС, а также воевать в качестве иррегулярных формирований.
В целом, вооруженные силы Венесуэлы вполне способны отразить любую внешнюю агрессию соседей по региону. В плане вооружения и оснащенности армия страны является одним из лидеров в Латинской Америке. На первый взгляд, армия Венесуэлы обладает незначительным количеством тяжелого вооружения, но она отлично приспособлена для ведения боевых действий в джунглях.Однако, вооруженные силы Венесуэлы обладают и рядом существенных недостатков. В частности, у армии фактически отсутствует боевой опыт. Впрочем,подобным качеством не обладает и армия соседней Бразилии. Другой, и возможно более существенной проблемой для Мадуро является внутреннее положение дел в армии. Социально-экономический кризис в стране вызвал недовольство правящим режимом в том числе и внутри вооруженных сил. Об этом свидетельствуют многочисленные заговоры военных, предпринятые против Мадуро. В данный момент ситуация в стране сложилась таким образом,что именно от позиции армии во многом зависит вопрос о том,кто будет править Венесуэлой в ближайшее время.
https://vk.com/wall-140312885_104809 – цинк
Флеш-моб в венесуэльской армии https://dambiev.livejournal.com/1464797.html
Плюс еще.
1. Смотр Боливарианской милиции
https://dambiev.livejournal.com/1407161.html – полностью здесь
2. Анонс военных учений в Венесуэле.
Полностью здесь https://dambiev.livejournal.com/1460921.html
3. 39-я бригада ПВО Венесуэлы.
Полностью здесь https://dambiev.livejournal.com/1335719.html
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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