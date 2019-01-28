МВД узнало о стягивании боевиков ИГ* к южным рубежам России.
КАЗАНЬ, 28 янв — РИА Новости. Боевиков "Исламского государства"* неизвестными вертолетами перебрасывают из Пакистана на границу Таджикистана — в сторону южных границ России. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Игорь Зубов.
"Там планируются, видимо, масштабные провокации в перспективе с выдавливанием большого количества беженцев и со всеми последствиями в сторону России", — уточнил он, выступая на итоговой коллегии МВД по Татарстану.
Также, по словам Зубова, особого внимания требуют приезжие из Таджикистана и Узбекистана, несмотря на то что они стали вести себя "более законопослушно".
Источник: ria.ru
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Тогда следует отказаться от услуг азиатов… А сопредельные государства предупредить о том, что по местам, где приземлялись боевики, будут нанесены удары… Хватит с ними церемониться… Америкосы с израильтянами особо не обращают внимания на международное мнение – будет на кого сослаться…
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Выскажут озабоченность. Вообще бардак – теперь у МВД есть своя внешняя разведка? Или тувинскому наполеону неудобно теперь говорить о угрозе от многократно побеждённых?
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“Неизвестными вертолетами” -это шутка? Руководство РФ уже несколько раз заявляло о полной и окончательной победе над ИГИЛ и теперь ИГИЛ прет к нам. Кто то врет?