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МВД узнало о стягивании боевиков ИГ* к южным рубежам России.

15:48. 28 января 2019 Просмотров - 359 3 коммент. Опубликовал:

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КАЗАНЬ, 28 янв — РИА Новости. Боевиков "Исламского государства"* неизвестными вертолетами перебрасывают из Пакистана на границу Таджикистана — в сторону южных границ России. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Игорь Зубов.

"Там планируются, видимо, масштабные провокации в перспективе с выдавливанием большого количества беженцев и со всеми последствиями в сторону России", — уточнил он, выступая на итоговой коллегии МВД по Татарстану.

Также, по словам Зубова, особого внимания требуют приезжие из Таджикистана и Узбекистана, несмотря на то что они стали вести себя "более законопослушно".

 

 

*Террористическая организация, запрещенная в России.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: ria.ru

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3 коммент.»

  • 17302 14990
    Вячеслав 28 января 2019 в 16:28 Ссылка Пометить
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    Тогда следует отказаться от услуг азиатов… А сопредельные государства предупредить о том, что по местам, где приземлялись боевики, будут нанесены удары… Хватит с ними церемониться… Америкосы с израильтянами особо не обращают внимания на международное мнение – будет на кого сослаться…

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    • 411 263
      groks Вячеслав 28 января 2019 в 17:49 Ссылка Пометить
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      Выскажут озабоченность. Вообще бардак – теперь у МВД есть своя внешняя разведка? Или тувинскому наполеону неудобно теперь говорить о угрозе от многократно побеждённых?

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    ALFA2012 28 января 2019 в 16:41 Ссылка Пометить
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    “Неизвестными вертолетами” -это шутка? Руководство РФ уже несколько раз заявляло о полной и окончательной победе над ИГИЛ и теперь ИГИЛ прет к нам. Кто то врет?

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